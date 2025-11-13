Rendkívüli izgalmak borzolják a plázák szerelmeseinek idegeit: csütörtökön dél környékén elsötétült a Mammut II. A Magyar Nemzet kollégája szerint az üzletekből kiküldték az embereket. Kérdésére a biztonsági szolgálat munkatársai azt mondták, nem tudnak semmit.
Rendkívüli: áramszünet van a Mammut II-ben
Ne oda menjen ügyet intézni.
Ezzel ellentétben egyébként a Mammut I-ben minden rendben van.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lazulnak az Otthon start feltételei
Szezonális hatások is befolyásolnak.
A KSH cáfolja az ellenzéki sajtó csúsztatásait: érdemben nem változtak a szegénységi mutatók trendjei
Az Eurostat ellenőrizte és jóváhagyta a KSH revízió előtti és utáni valamennyi adatát.
Kamatsop: milliárdokat hagy a kormány a családok pénztárcájában
A családok védelme elsődleges szempont, ebben profitéhségnek nincs helye.
Véget ért a GVH vizsgálata, lépett a Lidl, nagy árcsökkenés jöhet a boltokban
A vállalások hatására élénkülhet az árverseny a kiskereskedelmi piacon, illetve erősödhetnek az Árfigyelő rendszer ármérséklő hatásai is.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lazulnak az Otthon start feltételei
Szezonális hatások is befolyásolnak.
A KSH cáfolja az ellenzéki sajtó csúsztatásait: érdemben nem változtak a szegénységi mutatók trendjei
Az Eurostat ellenőrizte és jóváhagyta a KSH revízió előtti és utáni valamennyi adatát.
Kamatsop: milliárdokat hagy a kormány a családok pénztárcájában
A családok védelme elsődleges szempont, ebben profitéhségnek nincs helye.
Véget ért a GVH vizsgálata, lépett a Lidl, nagy árcsökkenés jöhet a boltokban
A vállalások hatására élénkülhet az árverseny a kiskereskedelmi piacon, illetve erősödhetnek az Árfigyelő rendszer ármérséklő hatásai is.