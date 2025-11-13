áramszünetMammut IIüzlet

Rendkívüli: áramszünet van a Mammut II-ben

Ne oda menjen ügyet intézni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 13:10
áramszünet van a Mammut II-ben
Rendkívüli izgalmak borzolják a plázák szerelmeseinek idegeit: csütörtökön dél környékén elsötétült a Mammut II. A Magyar Nemzet kollégája szerint az üzletekből kiküldték az embereket. Kérdésére a biztonsági szolgálat munkatársai azt mondták, nem tudnak semmit. 

Ezzel ellentétben egyébként a Mammut I-ben minden rendben van. 

