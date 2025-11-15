Fontos felmérés készült: kiderült, mit szeretnének a fiatalok

Rendkívüli

A fiatalok 26 százaléka tervez lakásvásárlást három éven belül, ők átlagosan több mint 43 millió forintos ingatlant szeretnének venni, szemben a tavalyi 32 millió forinttal a K&H ifjúsági index szerint. A lakásvásárlásra most jó lehetőséget nyújt az Otthon start program, amibe ez az átlagösszeg kényelmesen belefér.

2025. 11. 15.
Népszerű a fiatalok körében az Otthon start Fotó: Kallus György
Sok fiatal szeretne belépni a lakáspiacra. A harmadik negyedévben a 19–29 évesek 26 százaléka mondta azt, hogy a következő három évben venne lakást. Arányuk egy negyedévvel korábban 23 százalék, egy évvel korábban pedig hasonló volt. Ugyanakkor a múlt év utolsó negyedévében 17,5 százalékuk volt ezen a véleményen, ahhoz képest jelentős emelkedés történt. Ebben pedig szerepet játszhat az Otthon start program nyújtotta lehetőség. Ennek keretében ugyanis az elsőlakás-vásárlók kedvezményes, államilag támogatott lakáshitelt kaphatnak.

A kutatás szerint lakásvásárlást tervező fiatalok átlagosan több mint 43 millió forintot szánnának erre, ami jelentős, bő harmincszázalékos emelkedés a 2024-ben mért 32 milliós átlaghoz képest.

A legolcsóbb, húszmillió alatti kategória említése csökkent jelentősen. Előző negyedévben még a válaszok 47 százaléka tartozott ebbe a kategóriába, most már csak 17 százalék. A leggyakoribb válasz ebben a negyedévben a 20-29 milliós kategória volt, 23 százaléka tervez ilyen értékű lakást vásárolni. A budapesti lakásban gondolkodó fiatalok 49 milliós kiadással számolnak, a kisebb városokban vagy vármegyeszékhelyeken pedig 40-41 millió forintos összeget szánnának a vásárlásra. 

Ezek az adatok arra utalnak, hogy a fiatalok részben az Otthon start program segítségével magasabb értékű lakás megvásárlását is elképzelhetőnek tartják. Miközben a fiatalok térképére a korábbinál drágább lakások kerültek fel, a lakáspiacon is érezhető egy áremelkedés. Például a fiatalok számára első lakásként jó alternatívát jelentő paneleknél. Az Otthon Centrum legfrissebb elemzése szerint Budapesten a panelek négyzetméterára átlagosan 1,14 millió forint, ami egy év alatt 38 százalékos drágulást jelent. A legnagyobb növekedés a XI. és XIII. kerületben történt, ahol már 1,2–1,27 millió forint körül mozog az átlagos négyzetméterár. Az ország más részein is hasonló a tendencia: a nagyobb városokban a panellakások négyzetméterárai 700–900 ezer forint között alakulnak, és az árak szinte mindenhol elérték a korábbi történelmi csúcsokat.

A K&H szakértői szerint a növekvő árak mellett a finanszírozási lehetőségek is egyre nagyobb szerepet kapnak. A frissen bevezetett Otthon start program ennek megfelelően komoly segítséget jelenthet a vásárlóknak. 

A konstrukció államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál azoknak, akik új vagy használt lakást szeretnének vásárolni. A hitel akár ötvenmillió forintig, 25 éves futamidővel is igényelhető és a jogosultak számára a K&H gyorsított és kényelmes eljárással tette elérhetővé.

 

 

 

