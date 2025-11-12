albérletOtthon Start Programlakás

Szinte hihetetlen, hogy mi történik az albérletárakkal!

Ilyenre csak a koronavírus-járvány kellős közepén volt példa.

2025. 11. 12. 16:41
Elindult az ingatlanpiac, ötéves csúcsokat dönt az albérletárak csökkenése Fotó: Székelyhidi Balázs
„Elindult az ingatlanpiac, ötéves csúcsokat dönt az albérletárak csökkenése! Ilyen esésre csak a Covid-járvány kellős közepén, 2020 november–decemberében volt példa!” – írta közösségi oldalán Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Nézzük a KSH–Ingatlan.com lakbérindexének ma nyilvánosságra hozott legfőbb adatait:

  • Októberben az országos index 0,7, a budapesti pedig 1 százalékos lakbércsökkenést mutatott az előző hónaphoz képest. 
  • A fővárosi kerületek kétharmadában csökkennek az árak!
  • A megyei jogú városok kétharmadában szintén csökkennek az árak!
  • Van, ahol ezek a csökkenések átlagosan 20-30 ezer forintot tesznek ki!
  • Az elmúlt két hónapban az országos bérleti díjak viszont már közel két százalékkal csökkentek!
     
 

Az államtitkár kiemelte: az Otthon start lenyomja az albérletárakat, hiszen sokan saját otthonba költözhetnek bérlés helyett. Az albérletpiacon így csökken a kereslet, nő kínálat. Az Ingatlan.com adatai szerint csak Budapesten és a megyei jogú városokban, valamint vármegyeszékhelyeken jelenleg közel 15 ezer kiadó lakóingatlan-hirdetésből válogathatnak a bérlők. Ez öt százalékkal nagyobb kínálatot jelent, mint egy évvel ezelőtt. A nagyobb kínálat versenyhelyzetet teremt a bérbeadói oldalon, s ennek hatására csökkennek az árak.

„Ezt mondtuk, így is lett: az Otthon starttal tízezrek jutnak saját otthonhoz, de azok is jól járnak, akik még albérletben maradnak! Sok százezer albérlő havonta akár több tízezer forintot spórolhat az Otthon start hatására” – tette hozzá Panyi Miklós.

 


 

