Adójóváírás formájában ön is visszakaphat akár 280 ezer forintot

A magyar lakosság körében egyre erősebb az igény az öngondoskodásra. Ezt a törekvést a kormányzat célzott adópolitikai eszközökkel támogatja. Az idei esztendőben benyújtott személyijövedelemadó-bevallások tanúsága szerint csaknem 1,1 millió adózó döntött a kedvezmények kihasználása mellett. Ez a lépés a jövőbeli biztonság megteremtése mellett azonnali pénzügyi előnnyel is jár. Az érintettek összesen 70 milliárd forintnyi adójóváírást érvényesítettek. Ezt az összeget az adóhatóság nem tartotta vissza, hanem közvetlenül az ügyfelek megtakarítási számláira utalták át, ezzel is növelve a félretett vagyont.

Érdemes utánanézni, hogy számunkra is elérhető-e az adójóváírás. Fotó: MTVA/Róka László

Az adójóváírás keretei

A befizetések után 20 százalékos adókedvezmény vehető igénybe. Ennek a visszatérítésnek vannak felső határai. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári befizetések esetében az éves maximum 150 ezer forint. A nyugdíj-előtakarékossági számlával rendelkezők legfeljebb 100 ezer forintot igényelhetnek vissza. Ez az összeg bizonyos esetekben 130 ezer forintig emelkedhet. A nyugdíjbiztosítási szerződéseknél szintén 130 ezer forint a plafon.

A jogszabályok honorálják a több lábon állást. Amennyiben valaki több különböző nyugdíjcélú megtakarítási formával is rendelkezik, az éves összevont keretösszeg magasabb. Ebben az esetben a visszatérítés elérheti a 280 ezer forintot.



Az adminisztrációs terhek minimálisak. Ez tovább növeli a konstrukció vonzerejét. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a digitális állam koncepciójával összhangban jelentősen egyszerűsítette a folyamatot. Az adóbevallási tervezetekben a hivatal előre kitölti a kedvezmény érvényesítéséhez szükséges sorokat. A dokumentum már tartalmazza a pénztár, a befektetési szolgáltató vagy a biztosító számlaszámát is.

A teendők listája rövid. Az egyetlen pénztárba befizető magánszemélyeknek gyakorlatilag nincs dolguk a jóváhagyáson kívül. Aktív döntést azoknak kell hozniuk, akik két vagy több pénztár felé is rendelkeznek tagsággal. Nekik kell meghatározniuk a megosztás arányát. Ők döntik el, hogy az adóhivatal a visszajáró összeget melyik számlára utalja.