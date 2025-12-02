Késik a pénz, nem fizetik ki? Itt tehet bejelentést egy alvállalkozó

Az Építési és Közlekedési Minisztérium új online panaszkezelő rendszert indított, amely az állami építési beruházásokban részt vevő alvállalkozók védelmét szolgálja. A cél egyértelmű: biztosítani, hogy a tisztességesen elvégzett munkáért határidőben érkezzen meg a fizetés – közölték.
Az elvégzett munkáért ki kell fizetni az alvállalkozókat
A minisztérium szerint a kifizetések késedelme vagy elmaradása számos hazai kis- és középvállalkozást érint, ami komoly problémát jelent a piaci működésben. Az új rendszer:
- átláthatóbbá teszi a kifizetési láncot,
- lehetőséget ad az alvállalkozóknak, hogy elektronikusan jelentsék be azokat az eseteket, amikor a teljesített és átvett munkájuk ellenére nem kapták meg a pénzüket.
A kezdeményezés részeként minden állami építési beruházást megvalósító minisztériumnak nyilatkoznia kell projektjei elszámolási helyzetéről, valamint meg kell neveznie a fővállalkozókat. A fővállalkozók számára pedig kötelező lesz adatot szolgáltatni az alvállalkozókról, a teljesítések igazolásáról és a számlák kifizetési státuszáról.
„A tisztességesen elvégzett munkáért tisztességes és határidőben érkező fizetés jár, és a kormány ennek érvényesítését minden eszközzel támogatni fogja” – hangsúlyozta Csepreghy Nándor miniszterhelyettes. Az új panaszbejelentő felület és további információk elérhetők a beruhazas.gov.hu/alvallalkozo-bejelento oldalon.
