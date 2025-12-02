Rendkívüli

Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség

építőiparkésedelmes fizetésekpanaszbejelentesalvállalkozó

Késik a pénz, nem fizetik ki? Itt tehet bejelentést egy alvállalkozó

Rémálommá válhat a munka, ha nem fizetik ki megállapodást szerint. Az állami beruházásokban dolgozó alvállalkozó cégek most fellélegezhetnek, az Építési és Közlekedési Minisztérium új online panaszkezelő rendszert indít, hogy véget vessen a késedelmes fizetéseknek és megvédje a tisztességes munkát végző cégeket.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 14:13
Az alvállalkozók panaszt tehetnek, ha nem fizetik ki őket. Képünk illusztráció. Fotó: Vémi Zoltán
Az Építési és Közlekedési Minisztérium új online panaszkezelő rendszert indított, amely az állami építési beruházásokban részt vevő alvállalkozók védelmét szolgálja. A cél egyértelmű: biztosítani, hogy a tisztességesen elvégzett munkáért határidőben érkezzen meg a fizetés – közölték. 

alvállalkozó20250714 Építkezés Épít?ipari illusztrációkFoóo: Vémi Zoltán VZ MW
Az alvállalkozó jelentheti, ha nem fizették ki az elvégzett munkát. Fotó: Vémi Zoltán

Az elvégzett munkáért ki kell fizetni az alvállalkozókat

A minisztérium szerint a kifizetések késedelme vagy elmaradása számos hazai kis- és középvállalkozást érint, ami komoly problémát jelent a piaci működésben. Az új rendszer:

  • átláthatóbbá teszi a kifizetési láncot, 
  • lehetőséget ad az alvállalkozóknak, hogy elektronikusan jelentsék be azokat az eseteket, amikor a teljesített és átvett munkájuk ellenére nem kapták meg a pénzüket.
    A kezdeményezés részeként minden állami építési beruházást megvalósító minisztériumnak nyilatkoznia kell projektjei elszámolási helyzetéről, valamint meg kell neveznie a fővállalkozókat. A fővállalkozók számára pedig kötelező lesz adatot szolgáltatni az alvállalkozókról, a teljesítések igazolásáról és a számlák kifizetési státuszáról.
    „A tisztességesen elvégzett munkáért tisztességes és határidőben érkező fizetés jár, és a kormány ennek érvényesítését minden eszközzel támogatni fogja” – hangsúlyozta Csepreghy Nándor miniszterhelyettes. Az új panaszbejelentő felület és további információk elérhetők a beruhazas.gov.hu/alvallalkozo-bejelento oldalon.
     

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

