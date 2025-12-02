Késik a pénz, nem fizetik ki? Itt tehet bejelentést egy alvállalkozó

Az Építési és Közlekedési Minisztérium új online panaszkezelő rendszert indított, amely az állami építési beruházásokban részt vevő alvállalkozók védelmét szolgálja. A cél egyértelmű: biztosítani, hogy a tisztességesen elvégzett munkáért határidőben érkezzen meg a fizetés – közölték.

Az alvállalkozó jelentheti, ha nem fizették ki az elvégzett munkát. Fotó: Vémi Zoltán

Az elvégzett munkáért ki kell fizetni az alvállalkozókat

A minisztérium szerint a kifizetések késedelme vagy elmaradása számos hazai kis- és középvállalkozást érint, ami komoly problémát jelent a piaci működésben. Az új rendszer: