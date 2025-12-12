Basket Plus-roham: valósággal elfoglalták az orosz hátterű diszkontot a magyar vásárlók

basket plusbudapestmeremagyarüzlet

Hosszú várakozás és találgatások után megnyitotta kapuit az első magyarországi Basket Plus, az orosz hátterű Mere-csoport hazai leányvállalata. A Budapest XVIII. kerületében található egység startja minden előzetes várakozást felülmúlt. A kígyózó sorok, a rogyásig pakolt bevásárlókocsik és az átmeneti áruhiány mind azt jelzik, hogy a magyar vásárlók nyitottak az „ultrafapados”, cserébe pénztárcabarát modellre. A cégcsoport nem elégszik meg egyetlen Basket Plussal, a háttérben már nagyszabású, országos hálózatépítési tervek formálódnak.

2025. 12. 12. 9:54
A Méta utcáig érő vásárlói sor, hosszú várakozás a pénztáraknál, valamint dugig tömött bevásárlókocsik jellemezték a Basket Plus megnyitását követő napokat. A sajtóhírekben korábban Mere néven emlegetett, végül Basket Plusként induló, orosz hátterű, de szerb tulajdonosi szálon futó diszkontlánc érkezését hónapok óta fokozott érdeklődés övezte. A valóság a sokat látott kereskedelmi szakembereket is meglepte. A spórolást a nagy mennyiség egyszerre történő megvásárlásával összekötő üzlet könnyen válhat sokak új kedvencévé. Az alacsony árak sok esetben felülírják a kényelmi szempontokat. Cikkünk alapját az Origo galériával kiegészített beszámolója és a Világgazdaság előrejelzése adja.

Komoly kihívó lehet a Basket Plus?

Az üzlet iránti felfokozott érdeklődés több tényezőre vezethető vissza. A Besence utcai üzlet Budapest külvárosában, a XVIII. kerület lakóövezetének szélén, egy ipari-kereskedelmi zónában található. A közvetlen közelben működik egy Lidl és egy Aldi is, de a soroksári Auchan és a pesterzsébeti Tesco is csak egy ugrásra van.

 A verseny tehát erős, az új szereplő mégis képes volt magára vonni a figyelmet.

A vállalat nem költött hagyományos reklámkampányokra. A környéken szórólapokat terítettek, egy regionális rádióban futott némi hirdetés, a hírverést azonban nagyrészt a közösségi média, különösen a TikTok végezte el. Ennek hatására minden nyitvatartási napon, különösen hétvégén, nagy tömeg alakult ki. Az üzlet egyik munkatársa szerint akadt olyan vásárló, aki kifejezetten az üzlet miatt utazott fel Szolnokról.

A külsőségeket tekintve a Basket Plus hű maradt az „ultrafapados” jelzőhöz: 

  • dizájnelemek, kényelmi funkciók nincsenek,
  • az áruk raklapokról, illetve ipari polcrendszerekről szedhetők a bevásárlókocsikba,
  • hiányoznak a digitális megoldások, nincsenek beléptetőkapuk, önkiszolgáló kasszák vagy mobilalkalmazás. 

Egyetlen cél vezérli a koncepciót: a közvetlen kapcsolat megteremtése az áru és a vevő között, a lehető legtöbb költségnövelő tényező kiiktatásával. Érdekesség a hűtőszobás megoldás, ahol a vásárlók a hűtött térbe lépve válogathatnak a termékek közül, nem pedig üvegajtós hűtőkből veszik ki azokat.

 

De mit lehet kapni?

A kínálatban a Mere-hagyományoknak megfelelően sok esetben csak egyféle termék érhető el egy-egy kategóriában. A vásárlói roham mértéke miatt egyes árucikkekből átmeneti készlethiány is kialakult. Ez nem a szervezetlenséget, inkább a magyar vásárlók lelkesedését mutatja. Az üzletvezető elmondása szerint a forgalom őket is meglepte, de folyamatosan érkeznek az új szállítmányok. 

A tapasztalatok szerint a kosárérték kiemelkedően magas. A becslések szerint ez akár a 35 ezer forintot is meghaladhatja, ami jóval a hazai kiskereskedelmi átlag felett van.

Egyetlen üzlet természetesen még nem rajzolja át a magyar kiskereskedelmi térképet. A cégcsoport tervei azonban ennél jóval ambiciózusabbak. A Basket Plus közlése szerint a Mere cégcsoport hosszú távú célkitűzése további üzletek nyitása Magyarországon. A végső cél egy akár több száz boltból álló hálózat kialakítása.

 

Merre tovább?

A terjeszkedés iránya is körvonalazódik. A tervek szerint jövőre Budapesten 15 új üzlettel bővülne a hálózat. Ezenfelül vidéki helyszíneken is megjelennének a Basket Plus üzletek. Jelenleg is zajlik a további üzlethelyszínek és ingatlanok felkutatása az ország más területein is. A fókuszban például a Debrecen–Miskolc–Nyíregyháza háromszög, valamint Nyugat-Magyarország területe áll. A lendület kitartása és a terjeszkedési tervek megvalósulása esetén a Basket Plus a következő években a már piacon lévő diszkontláncok komoly vetélytársává válhat.

