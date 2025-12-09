Tisza-adójövedéki adóemelésdohánytermékek

A büdzsé bevétele apadna, de a dohányosok ugyanúgy szívnának

Jelentősen átrendezné a dohánytermékek piacát a Tisza Párt által tervezett jövedékiadó-emelés. Nemzetközi példák azt mutatják, hogy ahol a legalizált cigaretta ára elszakad a jövedelmi realitásoktól, ott a szürke- és feketekereskedelem aránya néhány év alatt akár duplázódhat is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 16:18
Ha életbe lépne az a baloldali megszorítócsomag, melyet a Tisza Párt készített, akkor a dohánytermékek is jelentősen drágulnának. A cigaretta és más füstölnivalók jövedéki adóterhe már ma is magas, így egy újabb áfaemelés tíz–harminc százalékos fogyasztóiár-növekedést is eredményezhet. Ez az a sáv, ahol nemzetközi tapasztalatok alapján már jól mérhetően átrendeződik a piac ‒ olvasható a Világgazdaság hasábjain.

cigaretta
A Tisza Párt jövedékiadó-emelése következtében felpörögne a cigaretta feketepiaca. Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A cigarettafogyasztás nem esne vissza, de a feketepiac virágozna

A megszellőztetett program szerint a Tisza a dohánytermékek áfáját a jelenlegi 27 százalékról 32 százalékra emelné. A dohányzás kereslete ugyan árrugalmasabb, mint az alkoholé vagy az üzemanyagoké, mégsem tűnik el csak azért, mert drágább lesz – inkább más irányba vándorol. 

Jellemzően olcsóbb márkák felé, nagy kiszerelésre, sodródohányra vagy a legkritikusabb esetben a feketeforrásokra váltanának a fogyasztók.

 Nemzetközi példák mutatják: ahol a legalizált cigaretta ára elszakad a jövedelmi realitásoktól, ott a szürke- és feketekereskedelem aránya néhány év alatt akár duplázódhat.

 

Lengyelországban a legálisan beszerezhető dohánytermékek forgalma visszaesett az adóemelés után

Magyarországon az illegális dohányáru jelenléte az elmúlt években egyszer már látványosan megugrott, amikor a jövedéki teher nőtt, és az ukrán–belarusz határvidéken olcsóbb dohányhoz lehetett hozzáférni. Azóta több hatósági rajtaütés, NAV-akció és határszigorítás csökkentette a jelenséget, de a rendszer érzékeny maradt: ahol a legális ár két–négyszáz forinttal nő, ott megint kinyílhat az olló. A cigaretta nem olyan termék, amit a fogyasztó könnyen elhagy, inkább új forrást talál.

A régiós összehasonlítás rávilágít: Lengyelországban 2019-től fokozatos adóemelés indult, ennek hatására a legalizált cigarettaforgalom visszaesett, míg a feketepiaci arány nőtt – a lengyel hatóságoknak évekre volt szükségük, hogy ezt visszaszorítsák. Egy áfa- vagy jövedékiadó-emelés tehát nem egyenesen arányos bevételfokozó eszköz: ha túl magas, a piac ki is fordulhat alóla.

A teljes összeállítást a Világgazdaság honlapján olvashatja.

