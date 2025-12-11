A genom szerkesztése maradhat, a GMO továbbra sem elfogadott

Az uniós tanács, valamint a parlament közötti elvi egyezség az új genomikai technikák, vagyis az NGT-k jogi keretéről szól, ami kiterjed a növénynemesítésre, a címkézési szabályokra és a szabadalmi rendelkezésekre. A hírről beszámoló FruitVeB által idézett írás szerint az új NGT-k olyan nemesítési módszereket jelentenek, mint például a génszerkesztés, amely egy szervezet genetikai állományának meghatározott részét módosítja anélkül, hogy idegen fajból származó DNS-t illesztene be. A javaslat támogatói hangsúlyozzák, hogy az így létrejövő tulajdonságok természetes úton vagy hagyományos nemesítéssel is előfordulhatnak, ami megkülönbözteti az NGT-ket a korábbi génmódosítási eljárásokkal létrejött növényektől (GMO), amelyek idegen gének beillesztésére épültek (és amelyeket egyébként a magyar kormány ellenez).

A génszerkesztés egy harmadik út lehet Fotó: IGOR STEVANOVIC/SCIENCE PHOTO/IST

Az elvi megállapodás értelmében számos NGT-növény kikerülne a jelenlegi GMO-szabályozás alól, ami a gyakorlatban azt jelentené, hogy az ilyen technikákkal előállított élelmiszerek külön jelölés nélkül is forgalomba hozhatók lennének, ugyanakkor az NGT-1 kategóriába tartozó vetőmagokon és szaporítóanyagokon ezt fel kellene tüntetni, hogy a termelők fenntarthassák NGT-mentes ellátási láncaikat.

A javaslat lényege tehát, hogy az NGT–1 növényeket a hagyományos nemesítésből származókkal egyenértékűként ismernék el.

A génszerkesztés sem jelentene mindig kivételt

Az NGT–1 növények nem hordozhatnak gyomirtószer-toleranciát vagy nem termelhetnek ismert rovarölő anyagokat. Az ilyen tulajdonságokkal rendelkező növények az NGT–2 kategóriába kerülnek, és továbbra is a GMO-szabályozás hatálya alá esnek, beleértve az engedélyezést, a monitorozást és a kötelező jelölést. Az egyes tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem engedélyezik az NGT–2 növények termesztését, illetve intézkedéseket hozhatnak a más termelési láncokba való nem szándékos bekerülés megakadályozására.

Érvek a génszerkesztés mellett

Jacob Jensen, az EU soros elnöki tisztét ellátó Dánia élelmiszer-, mezőgazdasági és halászati minisztere kiemelte, hogy

az új génkezelési technikák lehetővé teszik, hogy kevesebb ráfordítással többet érjünk el.

A szabályozás megfelelő alapot teremt új növényfajták kifejlesztéséhez, amelyek ellenállóbbak a klímaváltozás hatásaival szemben, és kevesebb műtrágyát vagy növényvédő szert igényelnek – tette hozzá Jensen.