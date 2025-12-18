Így változnak a hazai üzemanyagárak péntektől

A hét második felében tovább csökkennek a hazai üzemanyagárak, ugyanis a benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe péntektől – írja a Holtankoljak.hu. A portál megjegyzi: ez leginkább a csökkenő Brent olaj árnak (4,5 éve volt utoljára 60 USD alatt és környékén a hordónkénti jegyzésár), és az erősödő forint árfolyamnak köszönhető.

Szerdán még az alábbi átlagárakon tankolhattunk:

95-ös benzin: 562 Ft/liter

Gázolaj: 572 Ft/liter

A fenti átlagárak csökkenhetnek tovább az adventi hétvégén.