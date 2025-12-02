Karácsonykor is dolgozni kell: mit kell ledolgozni és mikor, mutatjuk

Rendkívüli

ünnepvédelemmunkanapbérpótlék

Idén kivételesen hosszú, ötnapos pihenőidővel zárul az év a munkavállalók többsége számára. A decemberi munkanap-áthelyezésnek köszönhetően szerdától vasárnapig tart a karácsonyi csendes időszak. Az ország működése ugyanakkor nem állhat le. Számos területen az ünnepek alatt is folyamatos a munkavégzés. A jogszabályok ezekben az esetekben kiemelt védelmet és jelentős anyagi ellentételezést, százszázalékos bérpótlékot garantálnak a szolgálatot teljesítőknek.

2025. 12. 02. 11:57
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A naptári elrendezés az idén a családoknak kedvez. Szentestétől kezdve egybefüggő pihenőidőszak várható. Ennek az ára a december 13-i, szombati munkanap. Ekkor kell ledolgozni a december 24-i pihenőnapot. December 25-e és 26-a törvényileg védett munkaszüneti nap. Ez a státusz főszabályként tiltja a foglalkoztatást. A közszolgáltatások és az alapvető ellátás biztosítása érdekében a jogalkotó kivételeket állapított meg. Bizonyos ágazatokban az élet ilyenkor sem áll meg, a folyamatos üzem fenntartása elengedhetetlen.

Vannak olyanok, akiknek a munka karácsonykor sem áll le. /Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA-PictureDesk
Munka az ünnepek alatt

A Munka törvénykönyve pontosan meghatározza azokat a területeket, ahol az élet az ünnepek alatt sem állhat meg. Ide tartoznak a megszakítás nélkül üzemelő szolgáltatások, a közérdekű tevékenységek, valamint az idényjellegű munkák.
Az egészségügyi dolgozók, a közműszolgáltatók munkatársai, a tömegközlekedésben résztvevők, a rendvédelmi szervek tagjai, de a szállodaiparban vagy a vendéglátásban dolgozók számára is munkanapot jelenthet a karácsony. A benzinkutak és a média munkatársainak jelenléte szintén elengedhetetlen ezekben a napokban.

A munkáltatók mozgástere nem korlátlan, nem rendelhetnek el önkényesen rendkívüli munkavégzést. A jogszabályok kiemelt védelmet biztosítanak a családoknak. A három év alatti gyermeket nevelő munkavállalók esetében a rendkívüli munka elrendelése tilos. Hasonló védelem illeti meg a gyermeküket egyedül nevelő szülőket is a gyermek négyéves koráig. Ők kizárólag a saját, kifejezett beleegyezésükkel oszthatók be ilyenkor, túlórára pedig az ő esetükben egyáltalán nincs lehetőség.

Az ünnepnapokon végzett munkaért a törvényalkotó anyagi kompenzációt ír elő. A szabályozás értelmében a munkaszüneti napon végzett tevékenységért az alapbéren felül százszázalékos bérpótlék illeti meg a dolgozót. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a karácsonyi műszakban töltött órákért dupla fizetés jár. Ez az előírás érvényes a rendes munkaidőben végzett feladatokra és az elrendelt túlórára egyaránt. A jogszabályok így  igyekeznek biztosítani az egyensúlyt a közösség érdeke és a munkavállalók méltányos ellentételezése között.


Naptár:

  • december 13. szombat munkanap (szentestét dolgozzuk le)
  • december 24. szerda ledolgozandó
  • december 25–26. csütörtök-péntek munkaszüneti nap
  • december 31. szerda munkanap
  • január 2. péntek pihenőnap

Borítókép: illusztráció (Forrás: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

