Stratégiai előnyhöz juthat az atomenergiában Magyarország

Míg a hagyományos nagy atomerőművek döntően állami hátterű, több évtizedes óriásberuházások, addig a kis moduláris reaktorok technológiája átírja a nukleáris terület befektetéseit. A rugalmasabb építési feltételek, a kisebb kockázat és az ipari integráció révén a magántőke nagyobb szerepet vállalhat a szektorban, érkezhet az amerikai minta Európába és Magyarországra.

Somogyi Orsolya
2025. 12. 07. 8:21
A hagyományos, nagyteljesítményű atomerőművek építése világszerte szinte kivétel nélkül állami beruházásban valósul meg. Ennek oka, hogy ezek a gigaprojektek olyan mértékű pénzügyi, politikai és technológiai kockázatot jelentenek, amelyeket a magánszektor önmagában nem lenne képes vállalni. Ugyanakkor az államnak, mint az energiaellátás biztonságáért felelős szereplőnek, bele kell vágnia e beruházásokba. 

A geopolitikai kockázatok széles skálájának hatásait látjuk a Paks II projekten is, de a mérleg másik serpenyőjében nemcsak az energiaszuverenitás stabilitása, hanem pénzügyi jövedelmezőség is áll.

A következő években viszont a kis moduláris reaktorok (SMR-ek) terjedése megnyithatja az utat a magán- és piaci tőke előtt is. Ez az atomenergia reneszánszának meghatározó eleme lehet Európában és Magyarországon egyaránt.

Ha nagy, akkor állami tulajdon

A gigawattos blokkokkal működő nagy atomerőművek több mint fél évszázada stratégiai beruházások, hiszen amellett, hogy energiát termelnek, nemzetbiztonsági, külpolitikai és iparfejlesztési funkciókat is betöltenek. Egy hagyományos atomerőmű építése tíz–húszmilliárd euró közötti beruházást jelent, ideális esetben 8–12 éves építési idővel. A kamatkockázat, a költségemelkedés veszélye és a geopolitikai függések miatt ezeket a projekteket szinte mindenhol csak állami hátterű vállalatok viszik.

Az SMR-ek most felkavarhatják az állóvizet, mert a kisebb méret, a moduláris építés és a gyorsabb kivitelezés átalakítja a kockázati profilt, ezért a piaci szereplők számára is vonzó lehet az egy–hárommilliárd eurós (380 milliárd–1100 milliárd forint) fejlesztésekbe belépni.

Ez a költségszint már kecsegtető lehet nagy ipari cégek, energiavállalatok vagy akár infrastruktúra-befektetési alapok számára, csökkentve az állam terheit.

Kisebb kockázat, gyorsabb megtérülés

Az SMR-ek egyik fő előnye lesz a tervek szerint, hogy a reaktorok sorozatgyártással készülhetnek. Emiatt az engedélyezés egyszerűsödik, a kivitelezés kiszámíthatóbbá válik, az építési idő lerövidül. A projekt kevesebb tőkét köt le, és hamarabb termel bevételt – mindez pedig vonzó a magántőkének. Lényeges az is, hogy az SMR-ek áramtermelését a várakozások szerint már a beruházás előtt leköthetik, tehát ha egy acélmű, vegyipari üzem vagy adatközpont garantált árat fizet 20–25 éven át, az jelentősen csökkenti a befektetők kockázatát. De ez azt is jelenti, hogy az ellátandó üzemek szintén működhetnek atomerőművi befektetőként is. Ez a modell már több amerikai és kanadai projekt esetén működik, és a jelek szerint az Egyesült Államok kész finanszírozási megoldásokat is nyújtani az általa építendő SMR-ekhez Magyarországon is.

Az energetikai és ipari vállalatok mellett ugyanis megjelenhetnek az üzletben infrastruktúra-, magán- és nyugdíjtőkealapok, nemzeti fejlesztési bankok.

Enélkül nem jön el az igazi atomreneszánsz

Az SMR-beruházások anyagi terheinek egy része tehát lekerülhet az állam költségvetési listájáról, de a felelősség megmarad. Továbbra is állami hatáskörbe tartozik a szabályozás megteremtése, a nukleáris biztonsági felügyeletet, a hálózati integráció.

Az üzleti modell változása pedig azért is jönne jól, mert az egyre gyakrabban említett nukleáris reneszánsz eljövetele kulcsfontosságú lenne Európa versenyképességének erősítésében. 

Nem változott az a tény, hogy az unió iparának és lakosságának egyre növekvő mennyiségű, és olcsó villamos energiára van szüksége. Csakhogy drágító tényező az orosz energiahordozóktól való függetlenedés erőltetése, a zöld átállás, valamint a nagy remények által övezett hidrogén alapú gazdaság kiépítése.

 Mi több, ezek összességében meghaladják a tagállamok teherbíró képességét. Erre a helyzetre lehet válasz az SMR-ek magán- és piaci tőkével megspékelt bevezetése. Magyarország pedig minden jel szerint jó ütemérzékkel lovagolná meg ezt a hullámot, és a remények szerint idővel stratégiai előnyre tehet szert.

