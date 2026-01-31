Megjelent a pontos menetrend – ezen a napon szűnik meg a vágányzár a Budapest–Belgrád vasútvonalon

Az egyeztetésről részletes posztban számolt be Facebook-oldalán Font Sándor országgyűlési képviselő. Ebben kifejtette, hogy MÁV szakemberei gőzerővel dolgoznak a projekten – idézte a Világgazdaság.

Kiskőrösön zajlik a legnagyobb építkezés, hamarosan minden készen áll az indulásra. Forrás: Facebook/Font Sándor

Font Sándor kiemelte: a vonal indulásáig beszerzik az induláshoz szükséges hatósági engedélyeket, garantált biztonsággal beüzemelik a vonatbefolyásoló és biztosítóberendezéseket, megszervezik az üzemeltető személyzetet, véglegesítik és közzéteszik a menetrendet, üzembe helyezik a felvételi épületeket, elindítják a térfigyelő kamerarendszert, összehangolják a Volánbusz-járatokat a vasúti menetrenddel, valamint felszerelik és üzemkész állapotba hozzák a csapórudas biztosító berendezéseket a közúti kereszteződésekben.

Próbajáratok zajlanak, elemzik a tapasztalatokat

Font Sándor kitért arra is, hogy több helyen lehetett olvasni olyan kritikákat, hogy a kínai vonatbefolyásoló és biztosítórendszer nem csúcstechnika, vagy hogy nem felel meg az Európai Unió elvárásainak. Ez szerinte nem igaz, ugyanis Kínában nem ritka a 400 kilométer/órás vonatsebesség, így a kínai biztosítótechnika erre is fel van készülve. Hozzátette, hogy a MÁV kezdeményezte, hogy a vonatbefolyásoló és biztosítóberendezéseket a TÜV Rheinland – a világ egyik legnagyobb presztízsű minőségbiztosítási szervezete – függetlenül minősítse.

A menetrend már készen van

A posztban közzétett prezentáció diáiból kiderül a pontos menetrend is:

február 27-én 0.00 órakor megszűnik a vágányzár, indul a teherforgalom, kezdetben legfeljebb 100 kilométer/órás sebességgel. A teherjáratok üzemeltetési és biztonsági tapasztalatokat szolgáltatnak a várhatóan március 15-én induló személyforgalomhoz.



Mindegyik járat Budapest–Keleti pályaudvarról indul és oda érkezik meg. A vonalon nemzetközi vonatok, gyorsvonatok, személyvonatok és elővárosi vonatok egyaránt közlekednek. Az első három típus kétóránként, az elővárosi járatok pedig óránként közlekednek majd a tervek szerint. A nemzetközi vonatok belföldön csak Kiskunhalason, valamint a határnál állnak meg. A személyvonatok minden megállóhelyen megállnak.