Megjelent a pontos menetrend – ezen a napon szűnik meg a vágányzár a Budapest–Belgrád vasútvonalon

Folyamatosan érkeznek az információk a márciusra tervezett indulással kapcsolatban, a teherforgalom után nem sokkal indul majd a személyforgalom is. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója pénteken Kiskunhalason tartott tájékoztatót a vonallal érintett települések polgármestereinek, ahol ismertette a Budapest–Belgrád vasútvonalon közlekedő Budapest–Kelebia-viszonylat járatainak menetrendjét. Fontos részletek derültek ki.

2026. 01. 31.
Nyilvánosságra hozták a Budapest-Belgrád vasútvonal járatainak menetrendjét. Forrás: Fotó: Hegyi Zsolt Facebook-oldala
Az egyeztetésről részletes posztban számolt be Facebook-oldalán Font Sándor országgyűlési képviselő. Ebben kifejtette, hogy MÁV szakemberei gőzerővel dolgoznak a projekten – idézte a Világgazdaság.

Kiskőrösön zajlik a legnagyobb építkezés, hamarosan minden készen áll az indulásra. Forrás: Facebook/Font Sándor 

Font Sándor kiemelte: a vonal indulásáig beszerzik az induláshoz szükséges hatósági engedélyeket, garantált biztonsággal beüzemelik a vonatbefolyásoló és biztosítóberendezéseket, megszervezik az üzemeltető személyzetet, véglegesítik és közzéteszik a menetrendet, üzembe helyezik a felvételi épületeket, elindítják a térfigyelő kamerarendszert, összehangolják a Volánbusz-járatokat a vasúti menetrenddel, valamint felszerelik és üzemkész állapotba hozzák a csapórudas biztosító berendezéseket a közúti kereszteződésekben.

Próbajáratok zajlanak, elemzik a tapasztalatokat

Font Sándor kitért arra is, hogy több helyen lehetett olvasni olyan kritikákat, hogy a kínai vonatbefolyásoló és biztosítórendszer nem csúcstechnika, vagy hogy nem felel meg az Európai Unió elvárásainak. Ez szerinte nem igaz, ugyanis Kínában nem ritka a 400 kilométer/órás vonatsebesség, így a kínai biztosítótechnika erre is fel van készülve. Hozzátette, hogy a MÁV kezdeményezte, hogy a vonatbefolyásoló és biztosítóberendezéseket a TÜV Rheinland – a világ egyik legnagyobb presztízsű minőségbiztosítási szervezete – függetlenül minősítse.

A menetrend már készen van

A posztban közzétett prezentáció diáiból kiderül a pontos menetrend is: 

február 27-én 0.00 órakor megszűnik a vágányzár, indul a teherforgalom, kezdetben legfeljebb 100 kilométer/órás sebességgel. A teherjáratok üzemeltetési és biztonsági tapasztalatokat szolgáltatnak a várhatóan március 15-én induló személyforgalomhoz.


Mindegyik járat Budapest–Keleti pályaudvarról indul és oda érkezik meg. A vonalon nemzetközi vonatok, gyorsvonatok, személyvonatok és elővárosi vonatok egyaránt közlekednek. Az első három típus kétóránként, az elővárosi járatok pedig óránként közlekednek majd a tervek szerint. A nemzetközi vonatok belföldön csak Kiskunhalason, valamint a határnál állnak meg. A személyvonatok minden megállóhelyen megállnak. 

A gyorsvonatok:

  • Kiskunhalas, 
  • Soltvadkert, 
  • Kiskőrös, 
  • Szabadszállás 
  • és Kunszentmiklós állomásokon állnak meg. 

Kunszentmiklós és Budapest között minden megállóhelyen megállnak, az elővárosi rendszer kiszolgálása érdekében.
A gyorsvonatok kapcsán több kérést is megfogalmaztak a jelenlévők a vasúttársaság felé. Szintén felmerültek észrevételek a környező településekről a Volánbusz-ráhordás kapcsán is. A MÁV vezetése ígéretet tett arra, hogy valamennyi felvetést érdemben megvizsgálnak, és tájékoztatást adnak a megvalósítás lehetőségeiről

Célegyenesben a fejlesztés – Lázár János tisztázta a dátumokat

A magyar vasúti közlekedés egyik legnagyobb horderejű fejlesztése fordulópontjához érkezett, miközben már nemcsak műszaki, hanem időzítési és munkaügyi kérdések is előtérbe kerültek. A Budapest–Belgrád vasútvonal üzembe helyezése egyszerre hat a nemzetközi áruszállításra, az elővárosi közlekedésre és a hazai vasúttársaság működésére is. A projekt körül ugyanakkor eltérő értelmezések jelentek meg arról, mikor indulhat el a személyszállítás. Míg szerb részről májusi indulásról szólnak a nyilatkozatok, Lázár János szerint Magyarországon az a cél, hogy a személyforgalom legkésőbb március elején megkezdődjön. A miniszter a közlekedésinfón hangsúlyozta: az időpont kizárólag az általa elrendelt biztonsági felülvizsgálat lezárásától függ, és amint ez megtörténik, elindulhat a menetrendszerű közlekedés. A teherforgalom esetében már konkrét dátumot jelölt meg a tárcavezető: február 27-én megnyitják a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszát az áruszállítás előtt, a tesztüzem már folyamatban van. Lázár János szerint a pálya teherforgalmi kihasználtsága eléri majd a 100 százalékot, ami stratégiai szerepet ad a vonalnak a kelet–nyugati irányú logisztikai forgalomban– írja a Világgazdaság. 

