Meglepő átalakulás a cafeteria-juttatásokban – mutatjuk 2026 legnépszerűbb választásait

Január közepén a www.cafeteriatrend.hu oldal hírlevél olvasói közt megvizsgálta, hogyan alakulnak a juttatási keretek 2026-ra. A nem reprezentatív kutatás eredményei azt mutatják, hogy a juttatási keret csökkenésének trendje 2022-ben megfordult és a keret emelkedése azóta folytatódik – hívja fel a figyelmet friss írásában a Cafeteria Trend szakportál.
Ismét egyre magasabb cafeteria-juttatást adnak a munkáltatók
Mint írják: a 2025-ben mért átlagos 458.022 forintos bruttó éves keret idén 496.202 Ft lett, ami nagyjából 8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ha külön-külön vizsgáljuk a nettó és bruttó keretösszegeket, akkor azt tapasztaljuk, hogy itt nincs jelentős változás az elmúlt évekhez képest.
A válaszadók 40 százaléka alkalmaz nettó elvű juttatási rendszer, míg 55 százalék bruttó cafeteria kerettel dolgozik, melynél a keretösszeg tartalmazza a juttatásokhoz kapcsolódó költségeket is. A fennmaradó 5 százaléknál vegyes megoldások működnek a közterhek megosztására.
A keretösszeg változásának struktúráját vizsgálva a szakportál arra jutott, hogy az elmúlt években a magasabb keretet adók aránya egyre inkább növekszik. Emellett 7 százalékkal nőtt az 500.000 forint feletti keretet kínáló munkáltatók aránya – fűzik hozzá.
Új juttatási elemek – új kihívás a munkáltatónak?
2025-ben különleges kihívásként jelentkezett, hogy teljesen új juttatási elemek is feltűntek a kedvező adózású lehetőségek között. A friss kutatásban a Cafeteria Trend azt is vizsgálta, hogy milyen mértékben kínálják a munkáltatók ezeket az új juttatásokat.
- A SZÉP Kártya Aktív Magyarok alszámla esetén a válaszadók 27,4 százaléka nyilatkozott úgy, hogy bekerül a kínálatába ez az új juttatási lehetőség.
67,3 százalék mondta azt, hogy nem ad majd ilyen juttatásokat 2026-ban.
- Az állatkerti belépőt a kitöltők 23,7 százaléka adja 2026-ban. A tavalyi évhez képest a bizonytalanok részarányának csökkenésével 71,3 százalékra nőtt azok aránya, akik nem nyújtanak ilyen juttatást.
- Ez az arány a lakhatási támogatásnál is hasonlóan alakul. 23,9 százalék jelezte, hogy kínál ilyen juttatás, míg 73,3 százaléknál nem fog szerepelni ez az elem a palettán.
- Azon kitöltők aránya, akik tervezik a diákhitel támogatását 2026-ban 14,7 százalékra csökkent. 84,3 százalék nyilatkozott úgy, hogy nem kerül a juttatási kínálatukba ez az elem.
