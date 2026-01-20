Széchenyi PihenőkártyaCafeteria Trendbéren kívüli juttatás

Meglepő átalakulás a cafeteria-juttatásokban – mutatjuk 2026 legnépszerűbb választásait

Az elmúlt években újra emelkedésnek indult a magasabb béren kívüli juttatási keretet adó munkáltatók aránya. Emellett egyre sokrétűbbek a cafeteria-elemek; ma már nem ritka béren kívüli juttatás például az állatkerti belépő, a lakhatási vagy a diákhitel támogatás.

Lehoczky Milán
2026. 01. 20. 15:09
20210526 Székesfehérvár Illusztráció Nyaralás, szállás, üdülés Széchenyi Pihenő kártyával Fotó: Fehér Gábor FG Fejér Megyei Hírlap FMH
Fotó: Fehér Gábor
Január közepén a www.cafeteriatrend.hu oldal hírlevél olvasói közt megvizsgálta, hogyan alakulnak a juttatási keretek 2026-ra. A nem reprezentatív kutatás eredményei azt mutatják, hogy a juttatási keret csökkenésének trendje 2022-ben megfordult és a keret emelkedése azóta folytatódik – hívja fel a figyelmet friss írásában a Cafeteria Trend szakportál.

szép kártya, cafeteria
Új cafeteria juttatási lehetőségek nyíltak meg a munkáltatók előtt, de kihasználják-e? / Fotó: Magyar Nemzet

Ismét egyre magasabb cafeteria-juttatást adnak a munkáltatók

Mint írják: a 2025-ben mért átlagos 458.022 forintos bruttó éves keret idén 496.202 Ft lett, ami nagyjából 8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ha külön-külön vizsgáljuk a nettó és bruttó keretösszegeket, akkor azt tapasztaljuk, hogy itt nincs jelentős változás az elmúlt évekhez képest.

A válaszadók 40 százaléka alkalmaz nettó elvű juttatási rendszer, míg 55 százalék bruttó cafeteria kerettel dolgozik, melynél a keretösszeg tartalmazza a juttatásokhoz kapcsolódó költségeket is. A fennmaradó 5 százaléknál vegyes megoldások működnek a közterhek megosztására.

A keretösszeg változásának struktúráját vizsgálva a szakportál arra jutott, hogy az elmúlt években a magasabb keretet adók aránya egyre inkább növekszik. Emellett 7 százalékkal nőtt az 500.000 forint feletti keretet kínáló munkáltatók aránya – fűzik hozzá.

Új juttatási elemek – új kihívás a munkáltatónak?

2025-ben különleges kihívásként jelentkezett, hogy teljesen új juttatási elemek is feltűntek a kedvező adózású lehetőségek között. A friss kutatásban a Cafeteria Trend azt is vizsgálta, hogy milyen mértékben kínálják a munkáltatók ezeket az új juttatásokat.

  • A SZÉP Kártya Aktív Magyarok alszámla esetén a válaszadók 27,4 százaléka nyilatkozott úgy, hogy bekerül a kínálatába ez az új juttatási lehetőség.
    67,3 százalék mondta azt, hogy nem ad majd ilyen juttatásokat 2026-ban. 
  • Az állatkerti belépőt a kitöltők 23,7 százaléka adja 2026-ban. A tavalyi évhez képest a bizonytalanok részarányának csökkenésével 71,3 százalékra nőtt azok aránya, akik nem nyújtanak ilyen juttatást. 
  • Ez az arány a lakhatási támogatásnál is hasonlóan alakul. 23,9 százalék jelezte, hogy kínál ilyen juttatás, míg 73,3 százaléknál nem fog szerepelni ez az elem a palettán.
  • Azon kitöltők aránya, akik tervezik a diákhitel támogatását 2026-ban 14,7 százalékra csökkent. 84,3 százalék nyilatkozott úgy, hogy nem kerül a juttatási kínálatukba ez az elem.

Fontos híreink

