Meglepő átalakulás a cafeteria-juttatásokban – mutatjuk 2026 legnépszerűbb választásait

Január közepén a www.cafeteriatrend.hu oldal hírlevél olvasói közt megvizsgálta, hogyan alakulnak a juttatási keretek 2026-ra. A nem reprezentatív kutatás eredményei azt mutatják, hogy a juttatási keret csökkenésének trendje 2022-ben megfordult és a keret emelkedése azóta folytatódik – hívja fel a figyelmet friss írásában a Cafeteria Trend szakportál.

Új cafeteria juttatási lehetőségek nyíltak meg a munkáltatók előtt, de kihasználják-e? / Fotó: Magyar Nemzet

Ismét egyre magasabb cafeteria-juttatást adnak a munkáltatók

Mint írják: a 2025-ben mért átlagos 458.022 forintos bruttó éves keret idén 496.202 Ft lett, ami nagyjából 8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ha külön-külön vizsgáljuk a nettó és bruttó keretösszegeket, akkor azt tapasztaljuk, hogy itt nincs jelentős változás az elmúlt évekhez képest.

A válaszadók 40 százaléka alkalmaz nettó elvű juttatási rendszer, míg 55 százalék bruttó cafeteria kerettel dolgozik, melynél a keretösszeg tartalmazza a juttatásokhoz kapcsolódó költségeket is. A fennmaradó 5 százaléknál vegyes megoldások működnek a közterhek megosztására.

A keretösszeg változásának struktúráját vizsgálva a szakportál arra jutott, hogy az elmúlt években a magasabb keretet adók aránya egyre inkább növekszik. Emellett 7 százalékkal nőtt az 500.000 forint feletti keretet kínáló munkáltatók aránya – fűzik hozzá.

Új juttatási elemek – új kihívás a munkáltatónak?

2025-ben különleges kihívásként jelentkezett, hogy teljesen új juttatási elemek is feltűntek a kedvező adózású lehetőségek között. A friss kutatásban a Cafeteria Trend azt is vizsgálta, hogy milyen mértékben kínálják a munkáltatók ezeket az új juttatásokat.