Soha véget nem érő harc a közösségi média kommentszekcióiban, hogy szörnyűek-e vagy sem az önkiszolgáló kasszák. Van, aki az egekig magasztalja, mert vásárlás közben nem kell másra figyelni, nyugodtan lehet zenét hallgatni és csendben haladni, míg más attól tart, elvesznek így a munkahelyek.
Drágább lehet önkiszolgáló kasszánál fizetni, ha nem figyel eléggé
Egy nő dupla árat fizetett.
Bárkinek is legyen igaza, a Heol egyik olvasója levelet írt a lapnak egy érdekes történetről.
Amikor elkezdtem használni az önkiszolgáló pénztárat, akkor jártam úgy, hogy lassabban húztam el a terméket, kicsit meg is áll a kezem a mozdulat közben, mert elvonták a figyelmemet a mögöttem állók. Nem vettem észre, hogy a terméket így kétszer érzékelte a gép, holott csak egyet vettem belőle
– részletezi a kétgyermekes az édesanya, aki leírta azt is, hogy csak otthon látta a blokkot, mert az üzletben nem volt ideje megnézni.
További Gazdaság híreink
Hozzáfűzte, a tanulságot levonta, és azóta is figyel, hogy ez ne történhessen meg vele még egyszer. Megjegyzik, előfordulhat az is, hogy nem halljuk meg a pittyenést, amikor a gép jelez, hogy érzékelte a vonalkódot, így még egyszer lehúzzuk a terméket. Egyéb hibákat is elkövethetünk, ha nem figyelünk eléggé, ezekről a Heol cikkében bővebben is olvashat.
További Gazdaság híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Mindenki számára fair megoldást keres a kormány – ezt tudni jelenleg a rezsistopjavaslatról
Ezek a legújabb részletek.
Energiaszuverenitás: nincs, de igény lenne rá – megszólalt Hernádi Zsolt
Az uniós zöldátállás nem csökkentette érdemben az importfüggést, csupán új függőségeket teremtett, miközben Magyarország a paksi bővítésben és az infrastruktúra-fejlesztésben látja a kiutat.
Kiderült, ennyi megtakarítása van a magyar fiataloknak
A huszonévesek harmada már a hónap elején félretesz.
Rezsi: nem a lakosságot sújtják a többletterhek
A januári többletfogyasztás országos szinten megközelítette a kétszázmillió köbméter gázt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Mindenki számára fair megoldást keres a kormány – ezt tudni jelenleg a rezsistopjavaslatról
Ezek a legújabb részletek.
Energiaszuverenitás: nincs, de igény lenne rá – megszólalt Hernádi Zsolt
Az uniós zöldátállás nem csökkentette érdemben az importfüggést, csupán új függőségeket teremtett, miközben Magyarország a paksi bővítésben és az infrastruktúra-fejlesztésben látja a kiutat.
Kiderült, ennyi megtakarítása van a magyar fiataloknak
A huszonévesek harmada már a hónap elején félretesz.
Rezsi: nem a lakosságot sújtják a többletterhek
A januári többletfogyasztás országos szinten megközelítette a kétszázmillió köbméter gázt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!