Drágább lehet önkiszolgáló kasszánál fizetni, ha nem figyel eléggé

Bárkinek is legyen igaza, a Heol egyik olvasója levelet írt a lapnak egy érdekes történetről.

Amikor elkezdtem használni az önkiszolgáló pénztárat, akkor jártam úgy, hogy lassabban húztam el a terméket, kicsit meg is áll a kezem a mozdulat közben, mert elvonták a figyelmemet a mögöttem állók. Nem vettem észre, hogy a terméket így kétszer érzékelte a gép, holott csak egyet vettem belőle

– részletezi a kétgyermekes az édesanya, aki leírta azt is, hogy csak otthon látta a blokkot, mert az üzletben nem volt ideje megnézni.