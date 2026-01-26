Rendkívüli

önkiszolgálógéptermék

Drágább lehet önkiszolgáló kasszánál fizetni, ha nem figyel eléggé

Egy nő dupla árat fizetett.

Forrás: Heol2026. 01. 26. 14:47
Soha véget nem érő harc a közösségi média kommentszekcióiban, hogy szörnyűek-e vagy sem az önkiszolgáló kasszák. Van, aki az egekig magasztalja, mert vásárlás közben nem kell másra figyelni, nyugodtan lehet zenét hallgatni és csendben haladni, míg más attól tart, elvesznek így a munkahelyek. 

Bárkinek is legyen igaza, a Heol egyik olvasója levelet írt a lapnak egy érdekes történetről. 

Amikor elkezdtem használni az önkiszolgáló pénztárat, akkor jártam úgy, hogy lassabban húztam el a terméket, kicsit meg is áll a kezem a mozdulat közben, mert elvonták a figyelmemet a mögöttem állók. Nem vettem észre, hogy a terméket így kétszer érzékelte a gép, holott csak egyet vettem belőle

 – részletezi a kétgyermekes az édesanya, aki leírta azt is, hogy csak otthon látta a blokkot, mert az üzletben nem volt ideje megnézni. 

Hozzáfűzte, a tanulságot levonta, és azóta is figyel, hogy ez ne történhessen meg vele még egyszer. Megjegyzik, előfordulhat az is, hogy nem halljuk meg a pittyenést, amikor a gép jelez, hogy érzékelte a vonalkódot, így még egyszer lehúzzuk a terméket. Egyéb hibákat is elkövethetünk, ha nem figyelünk eléggé, ezekről a Heol cikkében bővebben is olvashat. 

 

