Ez most nagyon kellett: mentőöv a süllyedő európai autóiparnak

Múlt év december közepén az Európai Bizottság közzétette a robbanómotoros gépjárművek 2035-ös teljes kivezetési célkitűzésének újraértékelését. A 2023-ban elfogadott mérföldkő felülvizsgálatát eredetileg idén év végén készítették volna el, de számos tagállam és érdekvédelmi szervezet nyomására előbbre hozták − derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmányából, amely a lazítás főbb pontjait veszi sorra és annak okait is taglalja.

Az európai autóiparnak nehéz felvennie a versenyt Kínával, nem véletlen a drasztikus szigor enyhítése

Fotó: Geely Auto

A javaslat legfőbb változtatása, hogy lehetővé teszi a belső égésű motoros gépjárművek 2035 utáni gyártását és forgalmazását. Ennek keretében a hagyományos robbanómotoros gépjárművek, a plug-in-hibrid autók és a hatótáv-hosszabbítót használó elektromos járművek gyártása is folytatódhat.

Ugyan a robbanómotoros gépjárművek további forgalmazása engedélyezett, a Bizottság reformtervezete szerint a gépjárműgyártók átlagos flottaszintű széndioxid-kibocsátását a 2021-es szinthez képest 90 százalékkal kell mérsékelni.

Az e-üzemanyagok, illetve az alacsony károsanyag-kibocsátással gyártott úgynevezett „zöld acél” felhasználása is beszámításba kerülne a flottaszintű kibocsátás mérésekor, amely további mozgásteret biztosít az autógyártók számára, tovább csökkentve a szennyezési szintet.

A vállalati autóflották támogatásokban fognak részesülni, amennyiben az elektromos meghajtású gépjárműveket részesítik előnyben.

Új járműkategória létrehozását is javasolja, amelyhez útdíj- és parkolási-kedvezményeket, illetve adójóváírást is párosítanának.

Az okok kézenfekvőek: a Bizottság tervezetének indoklása kettős; a tervezettnél lassabb az elektromos gépjárművek terjedési üteme, illetve az európai gyártók jelentős versenyhátránnyal küzdenek a Teslaval és az ázsiai gyártókkal szemben. Hazánkban a tavalyi év első hat hónapjában 7,9 százalék volt az e-autók piaci részesedése, amely a régióban Ausztria és Szlovénia után a harmadik legmagasabb érték. A robbanómotoros gépjárművek 2035-ös teljes kivezetésének elérése érdekében a jelenlegi piaci penetrációja az e-autóknak 30-40 százalék körül kellene alakulnia.