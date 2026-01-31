európai bizottságoeconomus gazdaságkutató alapítványgépjárműelektromos autók

Ez most nagyon kellett: mentőöv a süllyedő európai autóiparnak

Tavavaly decemberben az Európai Bizottság közzétette a robbanómotoros gépjárművek 2035-ös teljes kivezetésének újraértékelését. A tervezet számos lazítást tartalmaz amiket az elektromos autók tervezettnél lassabb terjedése és a riválisokkal szembeni versenyhátrány indokol.

2026. 01. 31. 6:35
Kell a segítség az autóiparnak Forrás: ZOH Ker. Grand Automotive CE
Múlt év december közepén az Európai Bizottság közzétette a robbanómotoros gépjárművek 2035-ös teljes kivezetési célkitűzésének újraértékelését. A 2023-ban elfogadott mérföldkő felülvizsgálatát eredetileg idén év végén készítették volna el, de számos tagállam és érdekvédelmi szervezet nyomására előbbre hozták − derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmányából, amely a lazítás főbb pontjait veszi sorra és annak okait is taglalja.

Geely EX5, autó
Az európai autóiparnak nehéz felvennie a versenyt Kínával, nem véletlen a drasztikus szigor enyhítése
Fotó: Geely Auto

A javaslat legfőbb változtatása, hogy lehetővé teszi a belső égésű motoros gépjárművek 2035 utáni gyártását és forgalmazását. Ennek keretében a hagyományos robbanómotoros gépjárművek, a plug-in-hibrid autók és a hatótáv-hosszabbítót használó elektromos járművek gyártása is folytatódhat.

Ugyan a robbanómotoros gépjárművek további forgalmazása engedélyezett, a Bizottság reformtervezete szerint a gépjárműgyártók átlagos flottaszintű széndioxid-kibocsátását a 2021-es szinthez képest 90 százalékkal kell mérsékelni.

Az e-üzemanyagok, illetve az alacsony károsanyag-kibocsátással gyártott úgynevezett „zöld acél” felhasználása is beszámításba kerülne a flottaszintű kibocsátás mérésekor, amely további mozgásteret biztosít az autógyártók számára, tovább csökkentve a szennyezési szintet.

A vállalati autóflották támogatásokban fognak részesülni, amennyiben az elektromos meghajtású gépjárműveket részesítik előnyben.

Új járműkategória létrehozását is javasolja, amelyhez útdíj- és parkolási-kedvezményeket, illetve adójóváírást is párosítanának.

Az okok kézenfekvőek: a Bizottság tervezetének indoklása kettős; a tervezettnél lassabb az elektromos gépjárművek terjedési üteme, illetve az európai gyártók jelentős versenyhátránnyal küzdenek a Teslaval és az ázsiai gyártókkal szemben. Hazánkban a tavalyi év első hat hónapjában 7,9 százalék volt az e-autók piaci részesedése, amely a régióban Ausztria és Szlovénia után a harmadik legmagasabb érték. A robbanómotoros gépjárművek 2035-ös teljes kivezetésének elérése érdekében a jelenlegi piaci penetrációja az e-autóknak 30-40 százalék körül kellene alakulnia.

A várthoz képest elmaradó terjedés mögött több tényező együttes hatása áll. Legfőbb ok, hogy az elektromos autók még mindig drágábbak, mint a hagyományos belső égésű motoros modellek. Emellett felszereltségükben és teljesítményükben is fejletlenebbek. Az elmúlt bő két évben évben számos európai ország (élükön Németországgal) kivezette vagy szűkítette az elektromos autók vásárlásának állami támogatását.

Az általánosan véve alacsonyabb technológiai színvonal, illetve a magasabb ár mellett az e-autók terjedésének további lassító tényezője az, hogy a mai napig nincs megfelelő lefedettséggel és kapacitással kiépítve kontinensünkön a töltőhálózat.

 

