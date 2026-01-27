Ezt is éjszaka hirdették ki - ingyenpénzről van szó

Az éjszaka jelent meg a Magyar Közlönyben a közszférában dolgozókaz érintő nettó egymilliós Otthontámogatás minden részlete és tudnivalója - írja a Bankmonitor szakportál.
Kiterjesztették, kibővítették a jogosultak körét, a változás miatt az alábbi három tevékenységben dolgozók lehetnek jogosulttá váltak a kedvezményre:
- Az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltók
- A hitoktatók, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látnak el kötelező feladatot az állam által hivatalosan elismert egyházaknál
- Az országgyűlési képviselők munkáját segítő személyek
Január 20. helyett február 15. az igénylési határidő
Az eredeti jogszabály alapján legkésőbb január 20-ig be kellett nyújtaniuk az Otthontámogatási kérelmet a munkáltató felé azoknak, akik még 2026. január elseje előtt kötött lakáshitelük törlesztésére szeretnék kihasználni az évi egy millió forintos támogatást. Ráadásul ez a határidő jogvesztő volt. Ezt a határidőt kitolták február 15-re, akik lemaradtak az első körben, azok kapnak most egy újabb esélyt.
A munkáltató a február 15-ig beérkező változással réintett kérelmeket február 25-ig továbbítja a Kincstár felé. A Kincstár március 15-ig folyósítja a Munkáltató részére a támogatást, aki március 30-ig fizeti azt ki a munkavállaló részére. A támogatást összege továbbra is nettó egy millió forint, de legfeljebb a kölcsön lejáratáig hátralévő törlesztőrészletek együttes összege.
Munkáltatói kölcsön törlesztésére is fordítható a támogatás
Eredetileg az évi egy millió forint összegű támogatást csak bank által nyújtott lakásvásárlási, építési célú lakáshitel törlesztése, vagy ilyen hitel felvételekor önerő kiegészítésére lehetett igényelni.
A módosítás értelmében már a munkáltatói kölcsönnel rendelkezők is jogosultak lehetnek a támogatásra. Itt két elvárást azonban megfogalmaztak:
- A munkáltató szerződést 2026.01.26-ig meg kellett kötni.
- A munkáltatói kölcsön célja lakásvásárlás, építés, vagy ilyen célra hitelintézettől felvett lakáshitel részbeni, vagy teljes előtörlesztése.
Ezzel a lépéssel a meglévő munkáltatói kölcsönnel rendelkezők is ki tudják használni ezt a kedvezményt. Ugyanakkor fontos, hogy az újonnan, azaz 2026.01.26-át követően kötött munkáltatói kölcsön törlesztésére, vagy ilyen kölcsön mellé önerőként a támogatást nem lehet igényelni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!