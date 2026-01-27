otthontámogatásingatlanlakásvásárlás

Ezt is éjszaka hirdették ki - ingyenpénzről van szó

Éjszaka megjelent a közalkalmazottak, közszférában dolgozók évi nettó egy millió forintos Otthontámogatás módosításáról szóló kormányrendelet. A változások - az előzetes bejelentésnek megfelelően – pozitívan érintik az igénylőket. Egy nagyon fontos a munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos határidő azonban újdonságnak számíthat. A Bankmonitor szakértői összeszedték a legfontosabb változásokat.

Lengyel Gabriella
2026. 01. 27. 8:10
Az Otthontámogatás a közszférában dolgozókat segíti.
Panellakás nincs a piac legjei között Fotó: Kállai Márton/Szabad Föld Forrás: Kállai Márton/Szabad Föld
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az éjszaka jelent meg a Magyar Közlönyben a közszférában dolgozókaz érintő nettó egymilliós Otthontámogatás minden részlete és tudnivalója - írja a Bankmonitor szakportál. 

otthontámogatás, Debrecen, 2025. szeptember 1.Eladó lakás Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.MTI/Czeglédi Zsolt
Az Otthontámogatás részletei most váltak nyilvánossá/Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Kiterjesztették, kibővítették a jogosultak körét, a változás miatt az alábbi három tevékenységben dolgozók lehetnek jogosulttá váltak a kedvezményre:

  • Az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltók
  • A hitoktatók, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látnak el kötelező feladatot az állam által hivatalosan elismert egyházaknál
  • Az országgyűlési képviselők munkáját segítő személyek

Január 20. helyett február 15. az igénylési határidő

Az eredeti jogszabály alapján legkésőbb január 20-ig be kellett nyújtaniuk az Otthontámogatási kérelmet a munkáltató felé azoknak, akik még 2026. január elseje előtt kötött lakáshitelük törlesztésére szeretnék kihasználni az évi egy millió forintos támogatást. Ráadásul ez a határidő jogvesztő volt. Ezt a határidőt kitolták február 15-re, akik lemaradtak az első körben, azok kapnak most egy újabb esélyt.

A munkáltató a február 15-ig beérkező változással réintett kérelmeket február 25-ig továbbítja a Kincstár felé. A Kincstár március 15-ig folyósítja a Munkáltató részére a támogatást, aki március 30-ig fizeti azt ki a munkavállaló részére. A támogatást összege továbbra is nettó egy millió forint, de legfeljebb a kölcsön lejáratáig hátralévő törlesztőrészletek együttes összege.

Munkáltatói kölcsön törlesztésére is fordítható a támogatás

Eredetileg az évi egy millió forint összegű támogatást csak bank által nyújtott lakásvásárlási, építési célú lakáshitel törlesztése, vagy ilyen hitel felvételekor önerő kiegészítésére lehetett igényelni.

A módosítás értelmében már a munkáltatói kölcsönnel rendelkezők is jogosultak lehetnek a támogatásra. Itt két elvárást azonban megfogalmaztak:

  • A munkáltató szerződést 2026.01.26-ig meg kellett kötni.
  • A munkáltatói kölcsön célja lakásvásárlás, építés, vagy ilyen célra hitelintézettől felvett lakáshitel részbeni, vagy teljes előtörlesztése.

Ezzel a lépéssel a meglévő munkáltatói kölcsönnel rendelkezők is ki tudják használni ezt a kedvezményt. Ugyanakkor fontos, hogy az újonnan, azaz 2026.01.26-át követően kötött munkáltatói kölcsön törlesztésére, vagy ilyen kölcsön mellé önerőként a támogatást nem lehet igényelni.

Határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezőket érintő változások

Elképzelhető, hogy valakit határozott időre vezényeltek ki egy munkaállomásra, de alapvetően határozatlan idejű jogviszonnyal rendelkezik. Ebben az esetben a támogatás szempontjából határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkezőnek kell tekinteni a kérdéses személyt. Hiába jár le félév után a határozott idejű vezénylés a kérdéses személy a teljes évi támogatásra jogosult lehet.

Ha a határozott idejű szerződés az adott évben jár le, de a lejárt napja nem ismert pontosan, akkor a támogatás szempontjáról a teljes évre járó összeg jár. Azaz egy millió forintot, vagy ha a hátralévő törlesztőrészletek összege ennél kisebb, akkor azt az összeget kaphatja meg a munkavállaló.

Mikor lépnek életbe ezek a változások?

A módosítások a kihirdetés másnapján, azaz január 27-től lépnek életbe. Már a ma naptól érdeklődhetnek a munkáltatójuknál azok, akik kicsúsztak valami miatt a január 20-ai határidőből, vagy munkáltatói kölcsönnel rendelkeznek. (Persze elképzelhető, hogy ma még nem áll minden rendelkezésre a munkáltatónál a módosításhoz kapcsolódóan.) Lehetnek olyanok, akik leadták korábban kérelmüket, de az új ismeretek fényében módosítanák azt. Számukra jó hír, hogy a leadott kérelmeket is módosítani lehet.

A költségvetési előirányzatok módosításával, mintegy 180 milliárd forintot csoportosítottak át az Otthontámogatás céljára. Ez a maximális egy millió forintos támogatási összeggel kalkulálva 180 ezer igénylő számára nyújt elegendő fedezetet. Vélhetően az idei évre nagyságrendileg ekkora érdeklődéssel számolhat a kormány - írja a portál. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.