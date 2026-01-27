Ezt is éjszaka hirdették ki - ingyenpénzről van szó

Az éjszaka jelent meg a Magyar Közlönyben a közszférában dolgozókaz érintő nettó egymilliós Otthontámogatás minden részlete és tudnivalója - írja a Bankmonitor szakportál.

Az Otthontámogatás részletei most váltak nyilvánossá/Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Kiterjesztették, kibővítették a jogosultak körét, a változás miatt az alábbi három tevékenységben dolgozók lehetnek jogosulttá váltak a kedvezményre:

Az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltók

A hitoktatók, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látnak el kötelező feladatot az állam által hivatalosan elismert egyházaknál

Az országgyűlési képviselők munkáját segítő személyek

Január 20. helyett február 15. az igénylési határidő

Az eredeti jogszabály alapján legkésőbb január 20-ig be kellett nyújtaniuk az Otthontámogatási kérelmet a munkáltató felé azoknak, akik még 2026. január elseje előtt kötött lakáshitelük törlesztésére szeretnék kihasználni az évi egy millió forintos támogatást. Ráadásul ez a határidő jogvesztő volt. Ezt a határidőt kitolták február 15-re, akik lemaradtak az első körben, azok kapnak most egy újabb esélyt.

A munkáltató a február 15-ig beérkező változással réintett kérelmeket február 25-ig továbbítja a Kincstár felé. A Kincstár március 15-ig folyósítja a Munkáltató részére a támogatást, aki március 30-ig fizeti azt ki a munkavállaló részére. A támogatást összege továbbra is nettó egy millió forint, de legfeljebb a kölcsön lejáratáig hátralévő törlesztőrészletek együttes összege.

Munkáltatói kölcsön törlesztésére is fordítható a támogatás

Eredetileg az évi egy millió forint összegű támogatást csak bank által nyújtott lakásvásárlási, építési célú lakáshitel törlesztése, vagy ilyen hitel felvételekor önerő kiegészítésére lehetett igényelni.

A módosítás értelmében már a munkáltatói kölcsönnel rendelkezők is jogosultak lehetnek a támogatásra. Itt két elvárást azonban megfogalmaztak:

A munkáltató szerződést 2026.01.26-ig meg kellett kötni.

A munkáltatói kölcsön célja lakásvásárlás, építés, vagy ilyen célra hitelintézettől felvett lakáshitel részbeni, vagy teljes előtörlesztése.

Ezzel a lépéssel a meglévő munkáltatói kölcsönnel rendelkezők is ki tudják használni ezt a kedvezményt. Ugyanakkor fontos, hogy az újonnan, azaz 2026.01.26-át követően kötött munkáltatói kölcsön törlesztésére, vagy ilyen kölcsön mellé önerőként a támogatást nem lehet igényelni.