Most a kohó dolgozik a gyűjtők helyett

A nemesfémpiac gyűjtői szegmense évek óta stabilnak és eseménytelennek tűnt, az árak alig-alig mozogtak, még a numizmatikai prémiummal számolt, ritkak ezüst tartalmú érmék esetében is. A nagy példányszámban vert, egykor befektetési céllal vásárolt, mára jórészt csak súlyértéken forgó, ezüst tartalmú érmék világában most változás állt be, így sem a gyűjtők, sem a kereskedők nem tudják pontosan, milyen ármeghatározás irányba mozduljanak el egy-egy érmetípus esetében.

Befektetési ezüstérmék (Fotó: Magyar Nemzet)

A jelenség egyik leglátványosabb példáját az Egyesült Államok két ikonikus, magas ezüst tartalmú dollárja, a legendás Morgan dollár (1878–1904, majd egy veretsor 1921) és a Peace dollár (1921–1935) szolgáltatja. Ezek az érmék évtizedeken át tipikus „átmeneti” szereplők voltak a piacon: történelmileg érdekesek, de nem ritkák, gyűjtői prémiumuk sok esetben alig haladta meg a bennük lévő ezüstértékét. Az elmúlt hónapokban azonban egyre több nemzetközi piaci szereplő számolt be arról, hogy jelentős mennyiségben tűnnek el ezek a dollárok a kereskedelemből, nem gyűjtők kezében, hanem refinálóknál (akik kinyerik a tiszta nemesfémet az érméből).

Az ezüstboom hatása

Normál piaci környezetben egy Morgan- vagy Peace dollár ára (forintra átszámolva átlagosan 22 és 30 ezer forint között) két tényezőn nyugszik: az érme közel 0,77 unciányi finom ezüsttartalmán (olvadékértéke így most 25 ezer forint körül van), valamint azon a – gyakran szerény – numizmatikai prémiumon (általában olvadékérték plusz 10 százalék), amely az állapottól és az évjárattól függ. Az ezüst árfolyamának mostani szintjén azonban ez az egyensúly felborult.

Számos közönséges évjárat esetében a piaci ár gyakorlatilag összeért az olvasztási értékkel, így a gyűjtői felár eltűnt vagy legalábbis jelentéktelenné vált.

Ebben a helyzetben sok tulajdonos számára racionális döntéssé válik, hogy az érmét nem próbálja meg továbbértékesíteni numizmatikai csatornákon, hanem egyszerűen „olvadék” áron ad túl rajta. Az érme ezután refinálóhoz kerül, ahol beolvasztják, vagy más úton kinyerik belőle a színezüstöt, és ezüsttömbként vagy más formában tér vissza a nemesfémpiacra. Ez visszafordíthatatlan: az érme mint érme megszűnik létezni, bár pont a Morgan volt az, amely egyszer már ilyen helyzetbe került a XIX–XX. század váltásakor, ám a belőle fennmaradt ezüstöt 1921-ben új Morganek verésére (is) felhasználták.