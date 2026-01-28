németországklímapolitikai intézeteurópábangazprom

Elegendő a hazai földgázkészlet, de további importra is van mód

A tartósan hideg idő ellenére is elegendőnek bizonyulnak a hazai gázkészletek, a tárolók szintje nem csökken kritikus szint alá. Ezen felül diverzifikált importra is lehetőség van, az LNG mellett rövid távra a Gazprommal is lehet szerződni a megrendelten felüli mennyiségre.

M. Orbán András
2026. 01. 28. 5:15
Lesz elegendő földgáz a szezon végéig Forrás: AFP
A hideg tél nyomán az európai gázkészletek gyorsabban fogynak, mint az elmúlt években. Számos nyugati ország már negyven százaléknál kevesebb tartalékkal bír, köztük a tartalékok szempontjából kritikus országok, mint Németország vagy Franciaország. Magyarország a legfrissebb január 23-ai adatok szerint 46,2 százalékos tározótöltöttséggel rendelkezik, ami körülbelül hárommilliárd köbméter gáznak felel meg. Ez a mennyiség biztosan elég lesz a tél végéig – ismertette lapunk megkeresésére Somosi Zolnán, a Klímapolitikai Intézet kutatója annak kapcsán, mennyire elegendő a magyar gázkészlet és milyen lehetőségek vannak pluszmennyiségek beszerzésére.

földgáz, (FILES) The picture taken on December 16, 2008 shows workers of Naftogaz company leaving the newly built Bobrovnytska gas-compressor and gas-holder station in Mryn, Chernigiv region, about 130 km from Kiev. Russia has halted its supply of natural gas to Ukraine, a Gazprom spokesman confirmed on January 1, 2009. "Gas supplies have been cut in full from 10:00 am," a Gazprom spokesman told reporters. AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY (Photo by SERGEI SUPINSKY / AFP)
A magyarországi földgáztárolók nagy kapacitásúak, messze vagyunk attól, hogy a töltöttségi szint a kritikusat közelítse
Fotó: AFP

Hideg időtől vagy ellátási zavaroktól függetlenül is, 35 százalékos tárolói töltöttséggel zárhatjuk a telet. Összevetésül a témában készült korábbi kutatásból kiderül, a kritikus szintet 25 százalék jelenti, de a hazai készlet a becslés szerint harminc százalék alá sem csökken.

Ha mégis szükség lenne további importra, a Gazprommal ezen a télen még lehetséges rövid távú szerződések megkötése, ezzel biztosítva az energiabiztonságot. Erre már volt a múltban példa, például 2024-ben Szijjártó Péter külügyminiszter kötött ilyen típusú megállapodást. A Gazprom esetén a hosszú távú szerződésének éves ütemezését lehet módosítani, hogy az éves mennyiséget hamarabb szállítsák hazánkba az oroszok.

LNG vásárlására is van lehetőség, itt is vannak rövid és hosszútávú szerződések. Az idei évtől már életbe lépett a magyar kormány megállapodása a Shellel. 2026-tól évi 200 millió köbméter LNG biztosít a vállalat Magyarország számára, azonban ennek az ütemezése nem ismert. Ezen kívül rövid távú LNG-vásárlás is lehetséges a regionális terminálokon keresztül. Az LNG ára azonban jellemzően magasabb a hosszú távú orosz szerződéshez képest, és a piaci ingadozásoknak van kitéve. A pontos árkülönbözetet nem tudjuk. Részint az árképzés sok összetevős, másrészt a pontos szerződés sem ismert a Gazprommal, amihez viszonyítjuk. Azonban 20-40 százalékkal biztosan drágább az LNG, míg szűk piacon, ha tényleges hiány lenne földgázból Európában az LNG ára 50-100 százalékkal is magasabb lehetne. A 20-40 százalékos pluszköltség a cseppfolyósítás, tengeriszállítás és a visszagázosítás folyamatából származik.

Szükség esetén a regionális piac is segítségünkre lehet, azonban itt szinte kizárólagosan Ausztriára számíthatnánk jelen pillanatban. Szlovákia felé mi biztosítjuk a tranzitot, Szerbiának nincsenek megfelelő tároló kapacitásai, Horvátországban a tározók rendkívül alacsony szinten állnak, az ukrán energetikai rendszer romokban, míg Románia felé pont az elmúlt hetekben kezdett el Magyarország gázt exportálni a hírek szerint – sorolta Somosi Zoltán.


 

Előfizetek az újságra

Kondor Katalin
