Ha ennyire erős a forint, csökkentik-e az árakat a kereskedők?

A forint már egy éve tartósan erős, az euróval szemben 2024 eleje óta több mint hét százalékkal, a dollárral szemben 16 százalékkal erősödött.

2026. 01. 24. 8:51
– Nyitott a kiskereskedelem minden árcsökkentésre, de sok minden a beszállítókon múlik, hogy ők milyen átadási árakkal dolgoznak – ezt mondta a Világgazdaságnak Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára.

A portál emlékeztetett: az elmúlt hónapokban az importtól függő magyar gazdaság számára kifejezetten kedvező folyamatok játszódnak le. 

A forint már egy éve tartósan erős, az euróval szemben 2024 eleje óta több mint hét százalékkal, a dollárral szemben 16 százalékkal erősödött. 

Ehhez jött hozzá, hogy tavaly ősszel véget ért a globális élelmiszerár-ciklus, így szeptember óta folyamatosan csökken az élelmiszerek világpiaci ára. A gabona kivételével minden termékcsoportban árcsökkenést regisztráltak, például a cukor világpiaci ára novemberben éves összevetésben 29,9 százalékkal, a tejtermékeké 11,6 százalékkal mérséklődött. 

A Központi Statisztikai Hivatal egy hete közzétett adatai szerint tavaly év végén a fogyasztói árak éves összevetésben átlagosan 3,3 százalékkal, míg havi alapon 0,1 százalékkal emelkedtek. Bár az infláció alakulása összhangban volt a piaci várakozásokkal, és már a második hónapban volt négy százalék alatt a pénzromlás üteme, a javulást döntően bázishatások magyarázták, nem pedig a fundamentális tényezők. Az importált inflációnak tehát előbb-utóbb meg kellene jelennie a beszerzési, majd a fogyasztói árakban. 

A kérdés csak az, hogy milyen gyorsan történik ez, mert a jegybank szerint is lehetne csökkenteni az élelmiszerárakat, miután az élelmiszerek inflációja jelenleg magasabb annál, mint amit az árfolyam-erősödés gyors begyűrűzése mellett várni lehetne.

– Ez nem úgy van, hogy beérkezik egy kamion margarin, és máris olcsóban tudom árazni – magyarázta Neubauer Katalin, hozzátéve, hogy a kereskedő ezt még meg tudja lépni, de a feldolgozóipar sokkal nehezebben és lassabban. Ezért is látszik az, hogy aki a kereskedelemben importtal dolgozik, az rögtön érvényesíteni tudja. Erre a legjobb példa a tejtermékek ára, azon belül a vaj ára, ahol már a vásárló is tapasztalhatja az árak csökkenését. Ezzel együtt úgy látja, annyira éles a harc a vásárlók kegyeiért, hogy a kereskedők minden egyes árcsökkentést megpróbálnak a lehető leggyorsabban, határidőn belül érvényesíteni.

A forint kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy ez bizonytalansági tényező is, arra ugyanis senki nem számított, hogy ennyire tartós lesz a hazai fizetőeszköz erősödése. A feldolgozóiparban márpedig nem havonta számolgatnak.

 

 

