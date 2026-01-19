Hetven százalékkal több használt autó fogy, mint tíz éve, ennyi kocsit vásároltak tavaly a magyarok

Újabb csúcsra emelte tavaly a piac forgalmát a használt autók iránti töretlen kereslet. A piac aktivitására hatást gyakorolt a tavalyi újabb 4-5 százalékos reálbér-növekedés és a használtautó-piacról az olyan alternatív lehetőségek sem vonták el a megtakarításokat, mint például az év során bevezetett kedvezményes lakáshitel – vélik a szakemberek.

A tavaly gazdát cserélt használtautók 10 százaléka Opel volt / Fotó: Mészáros Mátyás

Ha használtautó: első az Opel

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint a kedvező euróárfolyam miatt felgyorsult a használtautó-import is, az így lecserélt korábbi járművek pedig szintén megjelentek a hazai kínálatban.

A Datahouse által frissen közzétett adatok azt mutatják, a belföldi használtautó-piacon tavaly is hat márka autói biztosították a teljes forgalom közel felét, egészen pontosan 48 százalékát.

Az első helyen az Opel áll: ebből a márkából 95 ezer példány cserélt gazdát, ami 10,3 százalékos részesedést jelent. A Volkswagen, amely 2019 óta áll a második helyen, 10,1 százalékos részarányával stabilan tartja ezt a pozícióját. A harmadik helyen található Suzuki az éves forgalomból 8,1 százalékot tudhat magáénak. A Ford a negyedik helyen áll 7,9 százalékkal. A BMW az ötödik 6,4 százalék feletti részesedéssel, a hatodik helyre tavaly a Toyota tudott felkapaszkodni 5,6 százalékos részaránnyal – ezt a pozíciót egy évvel korábban még a Skoda birtokolta.

Ennyi idősek átlagban a hazai használtautók

Folyamatosan nő a hazai személyautók átlagéletkora, 2025 közepére elérte a 16,3 évet. A korösszetétel alakulása belföldi használtautó-piacon is egyértelműen megmutatkozik: a forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele biztosítja. A tavaly gazdát cserélő személyautók 39 százaléka legalább 20 éves autó volt. Az érintett autók 21 százaléka a kisautó kategóriába, további 28 százaléka pedig az alsó-középkategóriába tartozik.

A belföldi autópark két fő utánpótlási forrása közül az újautópiac, tavaly 6 százalékot tudott növekedni: 2025 folyamán 129 400 új személyautót adtak el, szemben az előző év hasonló időszakában regisztrált 121 600-as mennyiséggel.

Az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 128 100 darab volt, ami több mint 15 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 111 000-es értéket

– olvasható a JóAutók.hu közleményében.