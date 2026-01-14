Keményen számonkérte a miniszterhelyettes Tordai Bence szakmaiatlanságát: „az áramot nem Facebookon termelik, hanem atomerőművekben…!”

Az elmúlt napok eseményei ismét ráirányították a figyelmet az energiaellátás stratégiai fontosságára. Január 9-én új csúcs született, a hazai rendszerterhelés elérte a 7989 megawattot, és a tartós hideg miatt várhatóan hamarosan a 8000 megawattos lélektani határt is átlépjük. A digitalizáció, az ipari fejlődés és az elektromos közlekedés térnyerésével az igények folyamatosan nőnek. Czepek Gábor rámutatott: „Ami most rendkívüli esemény, az a jövőben egy átlagos kedd.” A legfontosabb üzenet azonban az, hogy a rekordterhelés ellenére az ország ellátása zavartalan maradt, ami a tudatos felkészülés eredménye.

„Az EU által is tiszta energiaként elismert atom adja a stabil, kiszámítható alaptermelést. Akkor is biztonságot ad, amikor nem süt a nap, nem fúj a szél, és amikor a fogyasztás a hideg miatt rekordot dönt. Ez nem politikai kérdés, ez fizika” (Forrás: Facebook/Czepek Gábor)

Hideg időben a legfontosabb a helyes energiapolitika

A bejegyzés. amely Tordai Bence korábbi, fenyegetőző posztjára reagál, éles kontrasztot vet az európai és a magyar energiapolitika közé. A kontinens nyugati fele a kényszerpályás zöldítés és a tudatos önsorsrontás útját járja. Felszámolták az olcsó energiát és a saját termelőkapacitásokat – elég csak a német atomerőművek bezárására gondolni –, aminek következménye a magas ár, a kiszolgáltatottság és az ipar leépülése. „Ezzel szemben a magyar út a patrióta zöldpolitika, amely a magabírást helyezi a középpontba.”

A hazai stratégia három pillére

A magyar energiapolitika nem ideológia, hanem józan észre épülő rendszer

– fogalmazott a politikus.

Ennek alapja az atomenergia, amelyet az EU is elismert tiszta forrásként, és amely biztosítja a stabil alaptermelést akkor is, ha nem süt a nap vagy nem fúj a szél. A második elem a napenergia, amelyben Magyarország mára világelsővé lépett elő a termelés részarányát tekintve. A harmadik, kulcsfontosságú elem pedig az energiatárolás, amely a rendszer rugalmasságát adja a nappal megtermelt energia éjszakai felhasználásához.

A poszt kitért a nemzetközi politikai térre is. Brüsszel hajlandó lenne nyolcszázmilliárd dollárt lekötni Ukrajna működtetésére a következő tíz évben, miközben ez az összeg elegendő lenne Európa energiaszuverenitásának megteremtésére. A pénz mostani felhasználása nem épít rendszert, csupán mélyíti a válságot.