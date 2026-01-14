Rendkívüli

Orbán Viktor: Kilencmilliárd dolláros sarcot követel Brüsszel hazánktól

magyarállamtitkárhidegtordai bence

Keményen számonkérte a miniszterhelyettes Tordai Bence szakmaiatlanságát: „az áramot nem Facebookon termelik, hanem atomerőművekben…!”

Energiabiztonság nélkül nincs jövő, ezt a kérdést pedig nem jogi viták vagy közösségi médiás posztok döntik el. Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán ismertette a kormány álláspontját: a magyar modell a napenergia, az atomenergia és az energiatárolás hármas pillérén nyugszik. Ez a rendszer garantálja az ország stabilitását még akkor is, amikor a téli hidegben rekordot dönt az áramfogyasztás.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 9:42
Az elmúlt napok eseményei ismét ráirányították a figyelmet az energiaellátás stratégiai fontosságára. Január 9-én új csúcs született, a hazai rendszerterhelés elérte a 7989 megawattot, és a tartós hideg miatt várhatóan hamarosan a 8000 megawattos lélektani határt is átlépjük. A digitalizáció, az ipari fejlődés és az elektromos közlekedés térnyerésével az igények folyamatosan nőnek. Czepek Gábor rámutatott: „Ami most rendkívüli esemény, az a jövőben egy átlagos kedd.” A legfontosabb üzenet azonban az, hogy a rekordterhelés ellenére az ország ellátása zavartalan maradt, ami a tudatos felkészülés eredménye.

"Az EU által is tiszta energiaként elismert atom adja a stabil, kiszámítható alaptermelést. Akkor is biztonságot ad, amikor nem süt a nap, nem fúj a szél, és amikor a fogyasztás a hideg miatt rekordot dönt. Ez nem politikai kérdés, ez fizika." / Forrás: Facebook / Czepek Gábor
„Az EU által is tiszta energiaként elismert atom adja a stabil, kiszámítható alaptermelést. Akkor is biztonságot ad, amikor nem süt a nap, nem fúj a szél, és amikor a fogyasztás a hideg miatt rekordot dönt. Ez nem politikai kérdés, ez fizika” (Forrás: Facebook/Czepek Gábor)

Hideg időben a legfontosabb a helyes energiapolitika

A bejegyzés. amely Tordai Bence korábbi, fenyegetőző posztjára reagál, éles kontrasztot vet az európai és a magyar energiapolitika közé. A kontinens nyugati fele a kényszerpályás zöldítés és a tudatos önsorsrontás útját járja. Felszámolták az olcsó energiát és a saját termelőkapacitásokat – elég csak a német atomerőművek bezárására gondolni –, aminek következménye a magas ár, a kiszolgáltatottság és az ipar leépülése. „Ezzel szemben a magyar út a patrióta zöldpolitika, amely a magabírást helyezi a középpontba.”

A hazai stratégia három pillére 

A magyar energiapolitika nem ideológia, hanem józan észre épülő rendszer

 – fogalmazott a politikus.
Ennek alapja az atomenergia, amelyet az EU is elismert tiszta forrásként, és amely biztosítja a stabil alaptermelést akkor is, ha nem süt a nap vagy nem fúj a szél. A második elem a napenergia, amelyben Magyarország mára világelsővé lépett elő a termelés részarányát tekintve. A harmadik, kulcsfontosságú elem pedig az energiatárolás, amely a rendszer rugalmasságát adja a nappal megtermelt energia éjszakai felhasználásához.

A poszt kitért a nemzetközi politikai térre is. Brüsszel hajlandó lenne nyolcszázmilliárd dollárt lekötni Ukrajna működtetésére a következő tíz évben, miközben ez az összeg elegendő lenne Európa energiaszuverenitásának megteremtésére. A pénz mostani felhasználása nem épít rendszert, csupán mélyíti a válságot.

Czepek Gábor Tordai Bencének is több sort címzett. A politikai pánikkeltés és a jogi blöffök helyett a valós megoldásokra kell koncentrálni.

De az áramot nem Facebookon termelik, hanem atomerőművekben, megújulókapacitásokkal és tárolókban spájzolják

– zárta gondolatait a miniszterhelyettes.

Nem ez volt az első eset, amikor Czepek Gábornak kellett kijavítania a „zöldpolitikust”.

Borítókép: Tordai Bence (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

