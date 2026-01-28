HorvátországHorvát turizmusvendégforgalom

Több millió éjszakát töltenek a magyarok az egyik kedvenc országukban – megdöbbentő adatok érkeztek

Soha nem látott forgalmat hozott a 2025-ös év Horvátország turizmusában: a vendégszám és a vendégéjszakák száma egyaránt történelmi rekordot döntött. A horvát turizmus növekedésének motorja továbbra is az adriai térség, miközben a magyar piac stabil pozícióját megőrizve az egyik legfontosabb küldőországnak számít.

Munkatársunktól
2026. 01. 28. 17:01
Forrás: Shuterstock
Minden korábbi eredményt felülmúlt a horvát turizmus 2025-ben: a hivatalos eVisitor rendszer adatai szerint az országba több mint 21,8 millió vendég érkezett, akik összesen 110,1 millió vendégéjszakát töltöttek el – számolt be a Horvát Idegenforgalmi Közösség.

Horvátország horvát turizmus
Közel 22 millió vendéggel ismét rekordot döntött a horvát turizmus (Fotó: horvatorszagidojaras.info)

Ez kétszázalékos növekedést jelent a vendégérkezések, és egyszázalékos emelkedést a vendégéjszakák számában 2024-hez képest. 

A vendégéjszakák döntő többsége, 104,6 millió, az Adriai-tenger mentén realizálódott, míg a kontinentális régiók – Zágrábbal együtt – 5,6 millió vendégéjszakát könyvelhettek el, 

ami kétszázalékos növekedésnek felel meg az előző évhez viszonyítva.

Történelmi csúcsot és rekordbevételeket produkált a horvát turizmus

Tonči Glavina, Horvátország turizmusért és sportért felelős minisztere jelezte: elégedettek az elért eredményekkel, hiszen 2025-ben minden szegmensben rekordokat döntöttek. Kiemelkedően erős volt az előszezon és az utószezon, különösen december, amikor először haladta meg az egymilliót a havi vendégéjszakák száma. 

Történelmünk során először léptük át a 110 milliós határt, miközben rekordbevételt is elértünk

– emelte ki. A miniszter hozzátette: 2025 a turisztikai kapacitásreform sikeres megvalósítása miatt is mérföldkőnek számít, ugyanakkor 2026 új kihívásokat tartogat. A piaci versenyképesség, különösen az ár-érték arány, kulcsszerepet kap a következő időszakban, ezért Horvátország tovább erősíti nemzetközi marketing- és promóciós aktivitásait.

Magyar piac: stabil jelenlét, változó utazási szokások

A magyar piac 2025-ben is meghatározó szerepet töltött be Horvátország beutazó turizmusában. 

Az év során csaknem 785 ezer magyar vendég érkezett az országba, akik összesen 3,76 millió vendégéjszakát töltöttek el. 

Ez az érkezések számában 0,6 százalékos, míg a vendégéjszakák tekintetében háromszázalékos mérsékelt csökkenést jelent 2024-hez képest.

A magyar utazók körében továbbra is 

  • a Kvarner régió bizonyult a legnépszerűbbnek (1,12 millió vendégéjszaka), 
  • ezt követte Isztria (805 ezer), 
  • a Zadar régió (623 ezer) 
  • és a Split régió (576 ezer). 

Települési szinten Crikvenica, Vir és Rovinj vezették a rangsort, míg Poreč, Medulin, Rab, Opatija, Lopar, Umag és Krk szintén a legkedveltebb úti célok között szerepeltek.

Az adatok alapján a magyar vendégek többsége, 76 százaléka továbbra is egyénileg szervezi utazását, míg 24 százalék utazási irodán keresztül érkezett. A szállástípusok közül a hatvan százalékkal a magánszálláshelyek domináltak, ezt követték 28 százalékkal a szállodák és tíz százalékkal a kempingek.

A magyar piac további erősítését szolgálja, hogy júniustól a Wizz Air heti három alkalommal közlekedő, közvetlen járatot indít Budapest és Dubrovnik között, amely tovább javítja Dél-Dalmácia elérhetőségét, és új lehetőségeket teremt mind a városlátogatások, mind az aktív és kulturális turizmus iránt érdeklődő utazók számára.

