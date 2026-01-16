Hullámvasútra ülnek a nemesfémek

A nemesfémek 2025-ben olyan emelkedést produkáltak, amely még a tapasztalt piaci szereplőket is meglepte. Az arany és különösen az ezüst árfolyama történelmi távlatból is kiugró teljesítményt nyújtott, így kérdés, hogyan viselkednek majd idén. Az elemzői vélemények szerint most, az év elején nem az a kérdés, hogy magasak-e az árak, hanem az, hogy ezek a szintek mennyire tarthatók fenn, magyarán érdemes-e vásárolni. Az elemzői várakozások alapján a piac egy új, magasabb árszinthez alkalmazkodik, ugyanakkor a volatilitás, vagyis a hatalmas fel- és lemozgások látványosak lehetnek.

Fotó: Shutterstock

Az arany esetében 2026-ra egyértelműen beárazódni látszik az unciánkénti négyezer dollár (1,3 millió forint) feletti korszak. A nemzetközi elemzői konszenzus szerint a nemesfém éves átlagára már 4200-4300 dollár körül alakulhat (itt volt tavaly a csúcs), miközben több nagybank is 4500 dollár feletti szintekkel számol, ami újabb csúcsdöntést jelent, de magában foglalja a tavalyi látványos növekedés megtorpanását is. Ugyanakkor a legoptimistább előrejelzések szerint akár az ötezer dolláros (1,6 millió forint) unciánkénti ár is elérhető lehet, ha a nemzetközi, főként amerikai monetáris lazítás (kamatcsökkentés) és a geopolitikai bizonytalanság egyszerre erősödik. Ugyanakkor egyre több elemző hangsúlyozza, hogy a meredek emelkedést nem feltétlenül lineáris pálya követi, mint például tavaly.

A 2026-os év inkább magas szinten zajló erős hullámzásról, időszakos csúcsokról és elkerülhetetlen korrekciókról, mélypontokról szólhat.

A piac szempontjából kulcstényező marad az amerikai kamatpálya és a dollár árfolyamának alakulása. Amennyiben az amerikai jegybank valóban lazább irányba mozdul el, az tovább javíthatja a nem kamatozó arany vonzerejét. Ráadásul az elmúlt időszak megmutatta, hogy egy-egy konfliktus eszkalációja gyorsan új történelmi csúcsok felé lökheti az árfolyamot, míg a feszültségek enyhülésekor gyors profitrealizálás következhet.

Miközben az arany 2026-ban inkább a stabilan magas árak piacának tűnik, az ezüst esetében jóval extrémebb mozgásokra készülnek a befektetők, magyarán a legnagyobb halak is erősen spekulálnak majd a termékkel. Az ezüst 2025-ben messze túlteljesítette az aranyat, és ez a lendület a várakozások szerint nem tűnik el egyik napról a másikra.

A konszenzus ugyanakkor óvatosabb: az elemzők többsége 2026-ra unciánként hatvan-hetven dollár körüli éves átlagárral számol, ami azt jelzi, hogy a piac nem feltétlenül tartja tartósnak a legextrémebb raliszinteket (most nagyon magasan, kilencven dollár körül kereskednek a termékkel unciánként).

Ezzel szemben több nagybank és piaci szereplő forgatókönyvekben a kilencven-száz dollár feletti csúcsok lehetősége is felmerül, sőt vannak akik a kétszáz dolláros árfolyamszintet sem zárják ki. (Ez hatalmas árkülönbségekhez, hullámvasúthoz vezethet.)