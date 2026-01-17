Mélyen zsebbe kell nyúlni, de ezért az 5 koncertért idén biztosan megéri

A 2025-ös év kiemelkedően erős volt budapesti koncertek szempontjából, olyan kiváló zenekarok léptek fel tavaly a magyar fővárosban, mint a Guns 'n' Roses, az Iron Maiden vagy az Imagine Dragons, szóló popelőadók közül pedig láthattuk többek közt Robbie Williamset és Jennifer Lopezt is. A tendencia idén is folytatódik, 2026-ban is bőven lesz miből válogatni a zenekedvelőknek, hiszen világsztárok sora látogat el hazánkba.

A Metallica gépezete 2025-ben is megállíthatatlanul zakatolt, idén hozzánk is ellátogatnak. Mindkét budapesti koncertjük telt házas már hónapokra előre/Fotó: Facebook/Metallica

1. Eric Clapton, május 2., MVM Dome

Eric Clapton, a többszörös Grammy-díjas gitáros énekes hatvanéves pályafutása során eddig egyetlen egyszer játszott Budapesten, 20 évvel ezelőtt, most azonban a „Lassúkezűnek” becézett legenda, minden idők egyik legnagyobb hatású gitárosa visszatér Budapestre május 2-án, az MVM Dome-ba.

A jelenleg bejelentett európai koncertek a 2025-ös, rendkívül sikeres amerikai turné folytatásai, amelynek keretében telt házas koncertet adott többek között a Madison Square Gardenben is. Játékát a magyar közönség eddig egyetlen egyszer élvezhette, 2006-ban a Budapest Arénában, most azonban ismét együtt tölthetünk egy estét a Layla, a My Father’s Eyes és a Tears in Heaven szerzőjével.

A koncertre négy különböző árkategóriában kaphatók jegyek, a legolcsóbbak 39 100, a legdrágábbak 63 100 forintba kerülnek.

2. Sean Paul, május 17., Budapest Park

A dancehall reggae koronázatlan királya, Sean Paul európai turnéja, a Rise Jamaica keretében 2026. május 17-én vasárnap látogat a Budapest Parkba.

A ’90-es évek végétől berobbanva uralja a sikerlistákat, és három évtizeddel később sem mutatja jelét annak, hogy megállna. Számtalan slágerrel és több mint 120 országban adott koncerttel Sean Paul vitathatatlanul Jamaica legfontosabb exportterméke.

Első nagy sikereit a 2002-es Grammy-díjas Dutty Rock című albumával érte el, amelyen olyan, mára klasszikus bulihimnuszoknak számító dalok kaptak helyet, mint a Gimmie the Light és a Get Busy. 2005-ös Trinity albuma új rekordokat döntött és gyorsan platinalemez lett, a Temperature című sláger globálissá még népszerűbbé tette az eredetileg vízilabdakarrierről álmodó énekest.