Már csaknem hatezer áru viseli a húszéves Magyar Termék védjegyet

A tavaly nyáron készült reprezentatív felmérésük szerint a magyar fogyasztók bíznak a belföldi termékekben, a Magyar Termék Nonprofit Kft. védjegyét a fogyasztók 90 százaléka ismeri, majdnem 75 százalék rendszeresen vásárolja is. Ez évi 4700 milliárd forint árbevételt jelent és több mint 48 ezer munkavállaló megélhetését biztosítja, tehát húsz év alatt olyan közösséget teremtett, amely a gyártókat és a vevőket egyaránt segíti − írták. Kiemelték a tudatos vásárlói szemlélet jelentőségét is, a közlemény szerint ezt már gyerekkorban ki kell alakítani.

A Magyar Termék védjegy iránytű a vásárlás során

Fotó: Kurucz Árpád

A magyar termék a digitális tananyag részeként egyre átfogóbban jelenik meg az iskolákban, hiszen a vásárlás gazdasági és társadalmi döntés egyszerre. A társaság támogatja a tagvállalatok piaci megjelenését is, ennek keretében kezdenek hamarosan kampányt a Tej Terméktanáccsal a tejipar támogatására. A szervezet videómegosztóján közzétett összefoglaló szerint a Magyar Termék 2006-ban 13 vállalat összefogásával jött létre.

A védjegy ma egyet jelent az ellenőrzött, megbízható eredettel, értéket képvisel

és iránytűként szolgál a vásárlások során. A magyar termékek választása felelősségvállalást jelez, aminek a nehéz piaci körülmények közepette különös jelentősége van − fogalmazott a videóban Benedek Eszter ügyvezető.