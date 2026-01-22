energiaügyi minisztériumjedlik ányos energetikai programmagyar geotermia klaszterföldhő

Minden eddiginél több támogatás pörgeti fel a földhő hasznosítását

Minden eddiginél több támogatás pörgeti fel a földhő hasznosítását – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) csütörtökön az MTI-vel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 15:37
Táugyanakkor a hivatalos, jogszabályban is rögzített fűtési időszak május 15-ig tart, ez egyben a távfűtési szolgáltatók rendelkezésre állási időszaka is 20210419 Szombathely Fotó: Unger Tamás UT Vas Népe
A földhő hasznosítása jelentősen zöldítheti a távfűtést Fotó: Vas Népe / Unger Tamás
A közlemény szerint Magyarország adottságai kifejezetten kedveznek a geotermikus energia felhasználásának, e téren már most az európai élvonalba tartozunk. A Jedlik Ányos energetikai programban a kormány az eddigi ráfordításokat többszörösen meghaladó forrásmennyiséget mozgósít a további előrelépés érdekében. 

földhő Budapest, 2017. január 7.A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (Főtáv Zrt.) Észak-budai Fűtőművének kéménye 2017. január 7-én.MTI Fotó: Mohai Balázs
A földhő felhasználását célzó program az ipari energiatárolók telepítéséhez, a biogáz-biometán előállításához, a távhőrendszerek fejlesztéséhez kínál állami hozzájárulást
Fotó: Mohai Balázs / MTI 

A beruházók pénzügyi kockázatait az első kútfúrásokra fordítható összesen tízmilliárd forint vissza nem térítendő támogatás csökkentheti. A pályázati felhívás csütörtökön megjelent, a jelentkezés márciusban indul. A magyar energiapolitika kiemelt célkitűzései a minél nagyobb mértékű önellátásra való törekvés, a megfizethető energia biztosítása és az energiatermelés zöldítése. A geotermikus energia fokozott felhasználása mindhárom törekvés valóra váltását előremozdíthatja. Állami támogatás nélkül a stratégiai célok eléréséhez szükséges nagyságrendű beruházások megvalósítása azonban nem biztosítható – írták.

 

A kormány a Jedlik Ányos energetikai programmal támogatja a vállalkozások energetikai korszerűsítéseit, energiahasználatuk zöldítését, hatékonyságának javítását. A kiírások egyebek mellett az ipari energiatárolók telepítéséhez, a biogáz-biometán előállításához, a távhőrendszerek fejlesztéséhez kínálnak állami hozzájárulást. A programcsomag legfontosabb hatásaként csökkenti a hazai cégek rezsikiadásait, ezzel erősítve versenyhelyzetüket.

A Jedlik-program három pályázattal ösztönzi a földhő fokozott hasznosítását.

 A csütörtökön megjelent tízmilliárd forintos kiírásból tíz-húsz vidéki helyszínen megvalósuló projekt kaphat legalább 400 millió, de legfeljebb egymilliárd forint támogatást.

Ha a fúrás sikeresnek bizonyul, az állami hozzájárulás az összes elszámolható költség tizedét fedezheti, míg sikertelenség esetén akár a felét is. A fizikai befejezés határideje a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított két év, de legkésőbb 2028 vége. A pályázatokat első körben 2026. március 2-tól április végéig lehet majd benyújtani – tudatta az EM.

Hozzátették, hogy egy másik, jövő héten élesedő kiírás 12 milliárd forinttal segíti a hálózatra kapcsolódó, geotermális alapú villamosenergia-termelő rendszer kialakítását meglévő termelő és visszasajtoló kútra alapozva. A harmadik ágazati programelem szintén március elejétől érhető el, 19 milliárd forint kamatmentes hitellel ösztönözheti a geotermikus hő- és villamosenergia-termelő beruházások megvalósítását, a kútfúrástól a termelésen át, egészen az energiafelhasználókig történő eljuttatásáig.

Rámutattak, 2010-hez képest már négyszeresére emelték a geotermikus hőenergia kitermelését. Az iparág fellendítését új, rugalmas engedélyezési rendszer, a Magyar Geotermia Klaszter létrehozása, az országos geotermikus kutatási program folytatása is szolgálja. A Nemzeti földhő-hasznosítási koncepció célul tűzi ki, hogy 2030-ra megduplázzák, a 6,4 petajoule bázisérték kétszeresére növeljék a hazai földhő felhasználást. A Jedlik Ányos energetikai programban minden eddiginél több forrás, összesen 41 milliárd forint áll rendelkezésre földhős beruházásokra. A geotermia a kormányzati támogatások jóvoltából a hazai zöldgazdaság húzóágazatává válhat – áll a közleményben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

