Nem mindegy a forma a napelemeknél: két módon is növelhető a hatékonyság

A hagyományos lapos panelok helyett a háromdimenziós, gömb- vagy más térbeli formájú cellák jelenthetik a jövőt – mondta el lapunk megkeresésére Kovács Erik, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatója annak kapcsán, hogy ma már nem csupán az eddig megszokott, táblás kialakítású napelemek léteznek. Ha általánosabban nézzük: ezek a bifaciális (kétoldalas) panelek több beeső fényt hasznosítanak, illetve flexibilis/perovszkit-szilícium tandem cellák, amelyek könnyebb, hajlítható formák, így új alkalmazási helyeket nyitnak.

Változik a trend, egyre inkább energiatárolókkal együtt szerelik, telepítik a napelemeket. Fotó: Nagy Gábor

A japán Sphelar technológia például gömb alakú fotovoltaikus cellákat használ, amelyek minden irányból érkező fényt hatékonyabban képesek hasznosítani, így különösen szórt vagy indirekt fényben jobb energiaeredményt adhatnak, és nem igényelnek precíz tájolást sem. Ez nemcsak tetőkre, hanem homlokzatra és mobil felületekre is alkalmas lehet.

Az előbbiek alapján a kutató rámutatott, nincs egyetlen ideális forma, de a lapos sík helyett a térbeli (gömb vagy 3D-s szerkezet) és a kétoldalas, illetve hajlítható megoldások mutatnak jelentős hatékonyságnövekedést potenciálisan.

A fejlett formájú napelemek, mint a gömb vagy perovszkit alapú cellák kezdetben jelentős többletköltséggel járnak – hívta fel a figyelmet Kovács Erik –, mivel a gyártási folyamatok, az anyagok és az automatizálás még nem versenyképesen skálázhatók. Laboratóriumi és prototípus fázisból a tömeggyártásig általában öt–tíz év is eltelhet. Kezdetben húsz–ötven százalékkal magasabb egységár is lehet a komplexebb technológiáknál, de a tömegtermelés és a hatékonyságnövekedés később csökkentheti az árat. A direkt gyártási költség attól is függ, hogy az ipar mennyire tudja újrahasznosítani, automatizálni és standardizálni ezeket az új megoldásokat.

Kovács Erik azt mondta, a lakossági piacon ezzel együtt nem várható érdemi keresletcsökkenés a napelemek iránt, ehelyett inkább átalakul a kereslet struktúrája: egyre több helyen energiatárolóval együtt szerelik-telepítik őket. Az akkumulátorok árának csökkenése és a támogatási programok ösztönzik az integrált PV+akku-rendszerek telepítését. Az önfogyasztás növelése és a hálózati csúcsidőn kívüli használat miatt a tárolók iránti kereslet dinamikusan nő.