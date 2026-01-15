Ugrásra készen a spanyol olajtársaság – Maduro bukása hozhatja el az aranykort a Repsol számára Venezuelában

A spanyol Repsol abban reménykedik, hogy a venezuelai olajtermelése, amely eddig marginális volt a földgáztermeléshez képest, történelmi mértékben növekedhet. Josu Jon Imaz, a Repsol vezérigazgatója múlt heti találkozójuk alkalával Donald Trump amerikai elnöknek azt ígérte, hogy megháromszorozza a cég nyersolaj-kitermelését a dél-amerikai országban – írja az Eldiario.es.

Komoly távlatok nyílhatnak a Repsol számára Venezuelában Nicolás Maduro félreállítása után. / Fotó: Fotó: zhengzaishuru / Shutterstock

A Repsol kész hatalmas összegeket befektetni Venezuelában

Josu Jon Imaz múlt pénteken a Fehér Házban az amerikai elnökkel és csaknem húsz olajtársaság képviselőjével tartott találkozóján arról biztosította a jelenlévőket, hogy kész jelentős összegeket befektetni Venezuelában, amennyiben teljesülnek a szükséges feltételek. „Ma összesen napi 45 ezer hordó olajat termelünk, de készen állunk arra, hogy a következő három évben ezt a számot megháromszorozzuk azáltal, hogy jelentős összegeket fektetünk be az országban” – közölte az ibériai cég vezérigazgatója.

2024-ben a Repsol körülbelül négymillió hordó olajat termelt ki Venezuelában, ezt megháromszorozva a spanyol cég a második legnagyobb olajtermelővé válna a dél-amerikai országban, megelőzve az Egyesült Királyságot, amely évi 11 millió hordó olajat termel. Jelenleg olajkitermelésben az első helyen az Egyesült Államok áll mintegy 17 millió hordós kitermelésével a 2024-es, legfrissebb teljes évre vonatkozó adatok szerint.

2024-ben a Repsol teljes szénhidrogén-termelése Venezuelában – beleértve a földgázt is – körülbelül napi 24 millió hordó olajegyenérték (mbep) volt. A spanyol olajtársaság jelenlegi venezuelai termelésének

85 százalékát a gáz adja.

Ez napi mintegy 16,4 millió köbméter bruttó termelést jelent,

ami körülbelül napi százezer hordó olajegyenértéknek felel meg.

Ez a gáz a Perla tengeri gázmezőből származik, amelyen a Cardón IV spanyol-olasz vegyesvállalat folytat kitermelést, melyben az ibériai cég mellett az ENI vesz részt szintúgy ötvenszázalékos részesedéssel.

Spanyol köszönet Maduro eltávolításáért

Jól látható, az elmúlt években Venezuela komoly fejfájást okozott a Repsolnak, mind a cég dél-amerikai állammal szembeni adósságai, mind pedig az országban uralkodó egyre kiszámíthatatlanabb piaci viszonyok miatt, ám

Nicolás Maduro eltávolítását követően új lehetőségek nyílhatnak az ibériai cég előtt.

Plasztikus példája a spanyol bizakodásnak, hogy Josu Jon Imaz köszönetet nyilvánított Donald Trumpnak, hogy „megnyitotta az ajtót egy jobb Venezuela felé”, illetve látványosan tartózkodott attól, hogy Nicolás Maduro elmozdítását az ország éléről, és a venezuelai elnök Egyesült Államokba szállítását nyilvánosan kommentálja.