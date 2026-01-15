Ugrásra készen a spanyol olajtársaság – Maduro bukása hozhatja el az aranykort a Repsol számára Venezuelában

Rendkívüli

Nagy dobásra készül Venezuelában a legnagyobb spanyol olajipari társaság az év eleji, Nicolás Maduro elmozdítását eredményező amerikai beavatkozás után. A Repsol – Donald Trump amerikai elnök jóváhagyásával – a következő néhány évben megtöbbszörözné kőolaj-kitermelését a karibi országban.

2026. 01. 15.
2025 első felében is nőtt a hazai földgáz- és kőolaj-kitermelés Fotó: Shutterstock
A spanyol Repsol abban reménykedik, hogy a venezuelai olajtermelése, amely eddig marginális volt a földgáztermeléshez képest, történelmi mértékben növekedhet. Josu Jon Imaz, a Repsol vezérigazgatója múlt heti találkozójuk alkalával Donald Trump amerikai elnöknek azt ígérte, hogy megháromszorozza a cég nyersolaj-kitermelését a dél-amerikai országban – írja az Eldiario.es

Repsol
Komoly távlatok nyílhatnak a Repsol számára Venezuelában Nicolás Maduro félreállítása után. / Fotó: Fotó: zhengzaishuru / Shutterstock

A Repsol kész hatalmas összegeket befektetni Venezuelában

Josu Jon Imaz múlt pénteken a Fehér Házban az amerikai elnökkel és csaknem húsz olajtársaság képviselőjével tartott találkozóján arról biztosította a jelenlévőket, hogy kész jelentős összegeket befektetni Venezuelában, amennyiben teljesülnek a szükséges feltételek. „Ma összesen napi 45 ezer hordó olajat termelünk, de készen állunk arra, hogy a következő három évben ezt a számot megháromszorozzuk azáltal, hogy jelentős összegeket fektetünk be az országban” – közölte az ibériai cég vezérigazgatója.

2024-ben a Repsol körülbelül négymillió hordó olajat termelt ki Venezuelában, ezt megháromszorozva a spanyol cég a második legnagyobb olajtermelővé válna a dél-amerikai országban, megelőzve az Egyesült Királyságot, amely évi 11 millió hordó olajat termel. Jelenleg olajkitermelésben az első helyen az Egyesült Államok áll mintegy 17 millió hordós kitermelésével a 2024-es, legfrissebb teljes évre vonatkozó adatok szerint.

2024-ben a Repsol teljes szénhidrogén-termelése Venezuelában – beleértve a földgázt is – körülbelül napi 24 millió hordó olajegyenérték (mbep) volt. A spanyol olajtársaság jelenlegi venezuelai termelésének 

  • 85 százalékát a gáz adja. 
  • Ez napi mintegy 16,4 millió köbméter bruttó termelést jelent, 
  • ami körülbelül napi százezer hordó olajegyenértéknek felel meg. 

Ez a gáz a Perla tengeri gázmezőből származik, amelyen a Cardón IV spanyol-olasz vegyesvállalat folytat kitermelést, melyben az ibériai cég mellett az ENI vesz részt szintúgy ötvenszázalékos részesedéssel. 

Spanyol köszönet Maduro eltávolításáért

Jól látható, az elmúlt években Venezuela komoly fejfájást okozott a Repsolnak, mind a cég dél-amerikai állammal szembeni adósságai, mind pedig az országban uralkodó egyre kiszámíthatatlanabb piaci viszonyok miatt, ám 

Nicolás Maduro eltávolítását követően új lehetőségek nyílhatnak az ibériai cég előtt.

Plasztikus példája a spanyol bizakodásnak, hogy Josu Jon Imaz köszönetet nyilvánított Donald Trumpnak, hogy „megnyitotta az ajtót egy jobb Venezuela felé”, illetve látványosan tartózkodott attól, hogy Nicolás Maduro elmozdítását az ország éléről, és a venezuelai elnök Egyesült Államokba szállítását nyilvánosan kommentálja. 

A spanyol olajtársaság 2023-ban 4,8 milliárd dollárért adta el kutatási és termelési üzletágának 25 százalékátát az EIG-nak. Az amerikai befektetési alap ezután arab, ázsiai és néhány orosz befektetőt is bevont, köztük a LetterOne-t, a Dia áruházlánc fő részvényesét. A szupermarketeket több orosz üzletember, köztük Mihail Fridman és Petr Aven alapította, akik az ukrajnai invázió utáni szankciók miatt elvesztették az irányítási jogaikat.

Az amerikai olajóriás kimaradhat a venezuelai üzleti tevékenységből

Venezuelában a Repsol 1747 millió hordó olajegyenértéknek (mbe) megfelelő „bizonyított” tartalékot jegyezett fel, ami a vállalat teljes tartalékának csaknem 15 százaléka, és több, mint bármely más országban. A jelenlegi nyersolajárak mellett ezek a tartalékok körülbelül 13 milliárd eurót érhetnek. A venezuelai nyersolaj, amely a világpiacon az egyik legnehezebb és legsavasabb olaj, kulcsfontosságú az aszfalt és mindenekelőtt a dízel előállításához, és ideális az Egyesült Államok által termelt könnyű nyersolajjal való keveréshez.

Mint azt lapunk is megírta: dél-amerikai országnak becslések szerint százmilliárd dollárt meghaladó beruházásokra van szüksége elavult olajiparának újjáélesztéséhez, mivel 

  • az infrastruktúrát hosszú évekig elhanyagolták, illetve 
  • az országban elhatalmasodó korrupció 
  • és szankciók is megtépázták a szegmenst. 

Ugyanakkor nem elhanyagolható tény, hogy az amerikai adófizetők pénzét is felhasználnák a fejlesztésekhez. Ennek kapcsán a pénteki, Fehér Házban tartott találkozón a legnagyobb amerikai olajtársaság, az Exxon Mobil vezérigazgatója figyelmeztette Trumpot, hogy Venezuela „beruházásra alkalmatlan” ország. Erre az amerikai elnök később lakonikusan annyit reagált: „Nem tetszett a válasza. A vállalat valószínűleg kimarad a venezuelai üzleti tevékenységből.”

