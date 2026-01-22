Rendkívüli

Gulyás Gergely: A célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie

nemzetgazdasági miniszterstoprezsi

Részleteket közölt a fűtésszámlákkal kapcsolatban a nemzetgazdasági miniszter

A megemelkedett fűtési fogyasztás miatt senki sem fog többet fizetni januárban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 8:50
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Az extrém hidegben sem dőlünk hátra, a rezsicsökkentésre is ráteszünk egy lapáttal. A fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott, mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül. A kormány januári rezsistopot vezet be a fűtési számlákra” – írta csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében Nagy Márton.

A nemzetgazdasági miniszter posztjában kiemelte, hogy a tizenöt éve nem látott hideg következtében megemelkedett fűtési fogyasztás miatt senki sem fog többet fizetni januárban:

Sem azok, akik a nagyobb fogyasztás miatt átlépik a rezsihatárt és magasabb árat fizetnének (árhatás). Sem azok, akiknek a nagyobb hideg miatt többet kellett fűtenie – legyen szó rezsihatár alatti vagy feletti fogyasztóról (volumenhatás).

Továbbra is megvédjük a családokat és a nyugdíjasokat!

 – írta végül.

Mint arról mi is beszámoltunk (itt és itt is) rendkívüli rezsistopot jelentett be Orbán Viktor – a lakosság jelentős része fellélegezhet. Orbán Viktor miniszterelnök szerdán közölte, hogy ennek értelmében a kormány a januárban keletkező többletköltséget átvállalja a családoktól.

Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre. Kisegítjük a családokat a szélsőséges, hideg időjárás okozta nyomasztó gazdasági teher alól

 – írta csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

