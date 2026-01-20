Százötvenezer Labubu figurát fogott a NAV - mind hamis

A sokat látott nyomozók is megdöbbentek azon, milyen bőséges felhozatal tárult a szemük elé hamis termékek körében, egy budapesti kis- és nagykereskedelmi áruházban. Az üzletben eladásra kínáltak többszáz okosórát és fülhallgatót, különböző játékkonzolokat, 6 500 üveg parfümöt, közel 150 ezer Labubu figurát, továbbá többszáz Pikachu, Stitch, Garfield és Pókember plüssfigurát, mely termékek egytől-egyig hamisnak bizonyultak. A nyomozók találtak még 7 000 külső adattárolót és memóriakártyát, melyek után szintén nem fizették meg a legális forgalomba hozatalhoz szükséges jogdíjat.

A budapesti raktár (Fotó: NAV)

A NAV Bevetési Igazgatóságának járőrei fedezték fel a decemberben megnyílt üzletközpontot: rutinellenőrzésük során akadtak a négyemeletes áruházra, ahol felmérve a védjegy- és/vagy formatervezésiminta-oltalom alatt álló termékek utánzatainak óriási mennyiségét, azonnal riasztották a pénzügyi nyomozókat.

Az ügy volumenét, illetve a felhalmozott hamis áruk mennyiségét mutatja, hogy a termékeket egy héten keresztül válogatták és szállították el a helyszínről, melyek lefoglalásában több mint 150 pénzügyőr vett részt. Az iparjogsértő termékek által a jogtulajdonosoknak okozott vagyoni hátrány akár az 1 milliárd forintot is meghaladhatja, a pontos összeget a büntetőeljárás során állapítják meg.

A NAV az esethez ezt fűzte hozzá: fontos látnunk és felmérnünk azt, hogy a hamis, hamisított termékek megvásárlásával saját magunk, gyermekeink, hozzátartozóink egészségi állapotát károsíthatjuk. Nem tudhatjuk, hogy a hamis termékek milyen anyagból, összetevőkből állnak, milyen módszerrel állították elő, és azok megfelelnek-e a különböző előírásoknak.