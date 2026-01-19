Szijjártó Péter: Magyarország az elektromos járműgyártás egyik európai fellegvárává vált - gyártásindítás Kecskeméten

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kecskeméti Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. GLB modell gyártásának magyarországi gyártásindítással egybekötött bemutatóján elmondta: az elmúlt másfél évtizedet egymást követő globális válságok jellemezték – gazdasági, egészségügyi és biztonsági téren egyaránt. Ezzel párhuzamosan egy olyan technológiai forradalom zajlott, amely alapjaiban alakította át a világgazdaság erőviszonyait.

Szijjártó Péter: autógyártásban a világ élvonalában vagyunk Fotó: Fotó: Vémi Zoltán

Ennek középpontjában az autóipar teljes megújulása, az elektromos átállás áll, amely Európában és Ázsiában mára megkerülhetetlen valósággá vált.

A miniszter szerint Magyarország jövőbeni erejét döntően meghatározza, milyen szerepet tölt be az elektromos autóipar korszakában. Mint fogalmazott, Magyarország e tekintetben a világ élvonalába került, és az elektromos járműgyártás egyik európai fellegvárává vált. Ez nemcsak gazdasági erőt jelent az országnak, hanem modern munkahelyeket és biztos megélhetést a magyar családok számára.

Mint ismert a Mercedes úgy döntött, hogy az idei évtől Magyarországra hozza az A-osztály gyártását is, ami azt jelenti, hogy a Mercedes-Benz immáron három modelljét is Magyarországon gyártatja - fűzte hozzá Kecskeméten Szíjjártó Péter.

A magyar Mercedes-gyár 2012-es indulása óta több mint kétmillió jármű készült el az üzemben – mondta Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. Kiemelte: az itt dolgozó csapat elkötelezettségének köszönhetően a „Made in Kecskemét” mára a minőség, a precizitás és a kiemelkedő hatékonyság szinonimájává vált. Külön büszkeségként említette az EQB-t, Magyarország első teljesen elektromos autóját, amellyel a vállalat 2021-ben mérföldkőhöz érkezett. Az eseményen bejelentették, hogy az új GLB modell már megérkezett a telephelyre, és hivatalosan is elindul a sorozatgyártása. Elsőként az elektromos változat készül, majd márciusban ugyanazon a gyártósoron megkezdődik a belső égésű motorral szerelt kivitel előállítása is.

Az elmúlt 11 évben 452, az autóiparhoz kapcsolódó nagyberuházás valósult meg Magyarországon, összesen 6800 milliárd forint értékben, amelyek 165 ezer új munkahelyet teremtettek – mondta Szijjártó Péter. Ennek eredményeként az autóipar éves termelési értéke ma már meghaladja a 10 ezer milliárd forintot.

Hozzátette: mindez nem jöhetett volna létre a német vállalatok bizalma nélkül, amelyek számára Magyarország biztonságos és kiszámítható befektetési környezetet, alacsony adókat és magas színvonalú munkaerőt kínál.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a világon mindössze három ország – Kína, Németország és Magyarország – rendelkezik mindhárom német prémiumautó-gyártó termelési kapacitásával, ami szerinte önmagában is jelzi az ország gazdasági súlyát. Külön büszkeségnek nevezte, hogy Kecskeméten működik Magyarország legnagyobb autógyára, amely a világon

a Mercedes második legnagyobb üzeme lett,

és a fejlesztések nyomán hamarosan akár évi 350 ezer jármű előállítására is képes lehet.

Ez közelebb viszi az országot ahhoz a stratégiai célhoz, hogy Magyarországon évente egymillió autó készüljön.