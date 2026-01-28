Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

tejiparbrüsszeli szabálytejáraktúltermelés

Öt éve nem látott áron kínálja most a tejet az egyik üzletlánc

Január 29-től kiemelkedően kedvező áron lesz elérhető az 1,5 százalékos zsírtartalmú Cirmi UHT tej a PENNY üzleteiben. A termék 199 forintos áron kerül a polcokra, ami a 2021-es árszintnek felel meg. Ilyen alacsony áron utoljára öt éve vásárolhattak tejet a fogyasztók. A tejágazatban közben a helyzet annyira kritikussá vált, hogy a gazdák már a tej kiöntésére kényszerülnek.

Munkatársunktól
2026. 01. 28. 13:00
Jelentős árcsökkenést jelentett be a Penny Market, amely öt évvel ezelőtti áron kínálja most az egyik tejet.

penny tej
Átadják a kedvezőbb beszerzési árak miatti kedvezményt a vásárlóknak/ Fotó: Penny Market

A Penny a magas minőséget pénztárcabarát áron kínálja, és ezúttal is átadja a kedvezőbb beszerzési és alapanyagárakból adódó kedvezményt a vásárlóknak – jelentette be közleményében az áruházlánc. A mostani akció szervesen illeszkedik a diszkontlánc év eleji árcsökkentési lépéseihez: január elején közel 70 tejtermék árát mérsékelte, ezzel is támogatva a mindennapi bevásárlásokat és a magyar háztartások pénztárcáját.

Ezt a tejet vehetjük meg most olcsón a Pennyben

A Cirmi 1,5 százalékos UHT tej hazai beszállítótól érkezik, összhangban a Penny törekvésével, amely előnyben részesíti a hazai forrásból származó termékeket, támogatva ezzel a hazai beszállítókat és a hozzájárulva a magyar gazdaság erősödéséhez.

A Pennynél nap mint nap azon dolgozunk, hogy vásárlóinknak a vonzó minőség mellett pénztárcabarát árakat biztosítsunk. A januári tejtermék, majd húskészítmény árcsökkentés után most kiemelten alacsony áron, 199 forintért találnak tejet vásárlóink a Penny üzleteiben, amire legutóbb 5 évvel ezelőtt volt példa

– mondta Bálint Zoltán, a Penny Magyarország beszerzési osztályvezetője.

Mindeközben válságban az ágazat

Miként korábban lapunk is beszámolt róla, súlyos válságba sodródott az utóbbi időben az európai és a magyar tejágazat a brüsszeli bürokrácia elhibázott döntései miatt. Az év végére nagyon durva csökkenés következett be a nyerstej európai piaci árában. A helyzet annyira kritikus, hogy a gazdák már a tej kiöntésére kényszerülnek, miközben a raktárak roskadásig teltek eladatlan készletekkel. A kiskereskedelmi láncok pedig kihasználják a helyzetet: bár beszerzési áraik csökkentek, a boltokban ezt csak ritkán érvényesítik, így extraprofitra tesznek szert a gazdák kárára.

A kormány azonban határozott lépéseket tesz a magyar termelők védelmében. Nagy István mezőgazdasági miniszter bejelentette, hogy a legkisebb gazdálkodók támogatására pályázatot írnak ki tejautomaták beszerzésére. 

Egy ilyen gép ára körülbelül egymillió forint, aminek 90 százalékát az állam állja, így a gazdák közvetlenül értékesíthetik termékeiket a lakosságnak, kikerülve a nyerészkedő láncokat 

– jelezte a tárcavezető.

Emellett a kormány pénzügyi segítséget is nyújt: az ősz óta összesen több mint 32 milliárd forint célzott támogatás érkezett az ágazatba. Az államkincstár január elején megkezdte a termeléshez kötött támogatások kifizetésének második ütemét, így több mint háromezer termelőhöz jutott el újabb 7,5 milliárd forint. A Demján Sándor-programon keresztül pedig 50 milliárd forintos kedvező hitelkeret áll a feldolgozók rendelkezésére. Mostani akciójával a Penny jelezte: ezúttal átadják a kedvezőbb beszerzési és alapanyagárakból adódó kedvezményt a vásárlóknak.

