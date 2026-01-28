Öt éve nem látott áron kínálja most a tejet az egyik üzletlánc

Jelentős árcsökkenést jelentett be a Penny Market, amely öt évvel ezelőtti áron kínálja most az egyik tejet.

Átadják a kedvezőbb beszerzési árak miatti kedvezményt a vásárlóknak/ Fotó: Penny Market

A Penny a magas minőséget pénztárcabarát áron kínálja, és ezúttal is átadja a kedvezőbb beszerzési és alapanyagárakból adódó kedvezményt a vásárlóknak – jelentette be közleményében az áruházlánc. A mostani akció szervesen illeszkedik a diszkontlánc év eleji árcsökkentési lépéseihez: január elején közel 70 tejtermék árát mérsékelte, ezzel is támogatva a mindennapi bevásárlásokat és a magyar háztartások pénztárcáját.

Ezt a tejet vehetjük meg most olcsón a Pennyben

A Cirmi 1,5 százalékos UHT tej hazai beszállítótól érkezik, összhangban a Penny törekvésével, amely előnyben részesíti a hazai forrásból származó termékeket, támogatva ezzel a hazai beszállítókat és a hozzájárulva a magyar gazdaság erősödéséhez.

A Pennynél nap mint nap azon dolgozunk, hogy vásárlóinknak a vonzó minőség mellett pénztárcabarát árakat biztosítsunk. A januári tejtermék, majd húskészítmény árcsökkentés után most kiemelten alacsony áron, 199 forintért találnak tejet vásárlóink a Penny üzleteiben, amire legutóbb 5 évvel ezelőtt volt példa

– mondta Bálint Zoltán, a Penny Magyarország beszerzési osztályvezetője.

Mindeközben válságban az ágazat

Miként korábban lapunk is beszámolt róla, súlyos válságba sodródott az utóbbi időben az európai és a magyar tejágazat a brüsszeli bürokrácia elhibázott döntései miatt. Az év végére nagyon durva csökkenés következett be a nyerstej európai piaci árában. A helyzet annyira kritikus, hogy a gazdák már a tej kiöntésére kényszerülnek, miközben a raktárak roskadásig teltek eladatlan készletekkel. A kiskereskedelmi láncok pedig kihasználják a helyzetet: bár beszerzési áraik csökkentek, a boltokban ezt csak ritkán érvényesítik, így extraprofitra tesznek szert a gazdák kárára.

A kormány azonban határozott lépéseket tesz a magyar termelők védelmében. Nagy István mezőgazdasági miniszter bejelentette, hogy a legkisebb gazdálkodók támogatására pályázatot írnak ki tejautomaták beszerzésére.

Egy ilyen gép ára körülbelül egymillió forint, aminek 90 százalékát az állam állja, így a gazdák közvetlenül értékesíthetik termékeiket a lakosságnak, kikerülve a nyerészkedő láncokat

– jelezte a tárcavezető.