Üzemanyagár: erre készülnek a benzinkutak szombaton

Egyelőre semmi jele annak, hogy Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezetéket, legalábbis a benzinkútakon még nem fogjuk megérezni. Az üzemanyagár szombati változásáról számolt be a Holtankoljak.hu.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 15:11
Egyelőre alig változik az üzemanyagok ára. Fotó: Czimbal Gyula Forrás: MTI
Közzétette a várható üzemanyagár-változásról szóló legfrissebb gyűjtését a Holtankoljak.hu. A portál szerint szombaton a benzin ára várhatóan nem változik, a gázolaj nagykereskedelmi ára azonban emelkedik bruttó 3 forinttal. Pénteken még a következő átlagárakon tankolhatunk: a 95-ös benzin literenkénti átlagára a kutakon 562 forint, a gázolajé pedig 574 forint.

Alig változik, inkább csak stagnál az üzemanyagár a benzinkútakon. Fotó: Székelyhidi Balázs

Fontos, hogy az üzemanyag-ellátás teljesen zavartalan, annak ellenére, annak ellenére, hogy a Mol kérte a stratégiai tartalékok felszabadítását. A Holtankoljak szerdai közlése szerint, csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változott, akkor a gázolaj ára bruttó három forinttal csökkent. Vagyis az ukránok által előidézett olajbotrány ellenére változatlan szinten marad a hazai üzemanyagár.

György László Facebook-bejegyzésében kérdést tett fel az üzemanyagárak magyarországi szintjével kapcsolatban. A gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos azt írta, hogy a Weekly Oil Bulletin legutolsó összehasonlító statisztikája szerint 2026 januárjának végén Magyarországon a 95-ös oktánszámú benzin átlagára 555 forint volt.

Ugyanez az üzemanyag Romániában 577 forint, Szlovákiában 558 forint, Ausztriában 560 forint, míg Szerbiában 574 forint. Mindeközben az energiacégek és a Mol különadójából Magyarországon a rezsiköltségek a környező országok átlagának felét-harmadát teszik ki – ismertette. Az összehasonlításban az alaptermékek szerepelnek, a prémium üzemanyagok árkülönbözete szinte minden országban nagyobb a hazainál.

Ismert, a Barátság kőolajvezeték leállása ellenére Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, azonban a legfontosabb ellátási útvonal kiesése súlyos következményekkel jár. A Mol a stratégiai kőolajkészlet egy részének felhasználásával és tengeren érkező olaj beszerzésével, az Adria vezetéken keresztül biztosítja az ellátás folytonosságát.

