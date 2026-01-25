world tourism barometerbizalmi indexnemzetközi turizmus

A turizmus új nyertesei: ezek az országok robbantak be tavaly

Újabb rekordot döntött 2025-ben a globális utazási piac. Világszerte több mint másfél milliárd nemzetközi utazót regisztráltak, egyes országok pedig jóval a világátlag felett is növekedni tudtak. A friss adatok szerint a pandémia utáni visszarendeződés nyertesei azok a térségek lettek, amelyek gyorsan alkalmazkodtak az átalakuló utazási szokásokhoz. Így rajzolódik át a turizmus nemzetközi térképe.

Gazsó Rita
2026. 01. 25. 15:31
Várakozó utasok az amszterdami repülőtéren.(Fotó: Koen van Weel / ANP / AFP)
Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UN Tourism) World Tourism Barometer kiadványa rendszeresen követi a rövid távú turisztikai trendeket, és naprakész elemzéseket készít a nemzetközi turizmus alakulásáról. A kiadvány bizalmi indexe a közelmúlt teljesítményét, illetve a rövid távú kilátásokat értékeli a nemzetközi turizmusban, ahogy tette ezt idén is. Így alakultak tavaly a globális turisztikai trendek, számok.

turizmus
A nemzetközi turizmus bevételei több térségben gyorsabban nőttek, mint az érkezések száma, ami a magasabb költésű utazások térnyerésére utal Fotó: Ivan Klindic/Shutterstock

Hatvanmillióval többen utaztak tavaly

A World Tourism Barometer idei januári kiadása szerint 

2025-ben világszerte mintegy 1,52 milliárd nemzetközi turistaérkezést regisztráltak, ami közel 60 millióval haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Ez újabb rekordot jelent a pandémia utáni időszakban, 

még annak ellenére is, hogy az év második felében az infláció, valamint a geopolitikai feszültségek már érezhetően visszafogták az utazási kedvet.

A növekedést elsősorban az erős globális kereslet, a nagy küldőpiacok stabil teljesítménye, valamint a légi összeköttetések bővülése és a vízumkönnyítések támogatták. A nemzetközi turizmus bevételei több térségben gyorsabban nőttek, mint az érkezések száma, ami a magasabb költésű utazások térnyerésére utal.

Nem egyformán húztak a kontinensek 

A régiók teljesítménye látványosan eltért egymástól. 

  • Afrika volt a legdinamikusabb, ahol 81 millió érkezéssel 2025-ben közel 8 százalékkal nőtt a nemzetközi turistaérkezések száma, különösen Észak-Afrika teljesített erősen. 
  • A Közel-Kelet a pandémia előtti időszakhoz képest is kiugró eredményt mutatott: a térségben az érkezések száma közel 40 százalékkal haladta meg a 2019-es adatokat, ami a világ legerősebb relatív növekedése.
  • Európa, a világ legnagyobb turisztikai célrégiója stabil, 4 százalék körüli bővüléssel, összesen 793 millió nemzetközi turistát fogadott.
  • Ázsia és a Csendes-óceáni térség 331 millió érkezéssel tovább folytatta a felzárkózást, de a régió összességében még nem érte el a 2019-es szintet,
  • míg az amerikai kontinens 218 millió érkezéssel mérsékeltebb, de kiegyensúlyozott növekedést produkált.

Országokat tekintve

Üzbegisztán a leggyorsabban növekvő turisztikai célpontok közé került: a nemzetközi turistaérkezések száma több mint 70 százalékkal meghaladta a pandémia előtti szintet. A növekedést célzott infrastruktúra-fejlesztések és a széles körű vízummentesség segítette.

A közel-keleti államok, köztük Szaúd-Arábia és Katar, szintén jelentős, több tíz százalékos bővülést értek el nagyszabású turisztikai beruházásokkal és nemzetközi eseményekkel. Európában eközben Albánia és Andorra emelkedett ki, amelyek kulturális és természeti vonzerejükre építve tudtak gyorsan növekedni a zsúfoltabb nyugat-európai desztinációk árnyékában.

IBIZA, SPAIN - JULY 28: Clients sunbathe in the pool of the Santos hotel on the Playa D´en Bossa beach on July 28, 2020 in Ibiza, Spain. The United Kingdom, whose citizens comprise the largest share of foreign tourists in Spain, added Ibiza and other Spanish islands to its advice against non-essential travel to the country, citing a rise in coronavirus cases. The change follows the UK's decision to reimpose a 14-day isolation period for travelers returning from Spain. (Photo by Andres Iglesias/Getty Images)

Magyarország: stabil növekedés Közép-Európában

Magyarország turizmusa is a folyamatos növekedés jeleit mutatja 2025-ben, ezzel jól illeszkedve a globális trendekbe: tavaly a korábbi rekordévet is felmúlta, megdöntve a korábbi 20 milliós vendégszámot, amely egy tízmilliós ország esetében kiemelkedően magas szám.

Jelentős növekedést ért el a turizmus a vendégéjszakák számát illetően is, több mint ötszázalékos növekedéssel, 48,9 millió vendégéjszakát töltöttek el az utazók.

Budapest is tovább szárnyalt: ide 13 százalékkal több, összesen két és fél millió vendég érkezett, de a Liszt Ferenc repülőtér is elérte a 19,6 milliós utasszámot, amely az elmúlt 75 év legjobb eredménye.

A nemzetközi vendégek számának két számjegyű növekedése is arra utal, hogy Magyarország tovább erősíti pozícióját Közép-Európa egyik meghatározó városi és kulturális úti céljaként.

Erre számítanak a világ turisztikai szakemberei idén

A World Tourism Barometer előrejelzésése idén ismét erős turisztikai évre számít, idén további 3–4 százalékos globális növekedést valószínűsítenek. Szakértők szerint különösen a globális gazdaság pozitív kilátásai és az alacsonyabb olajárak kedvezhetnek a turisztikai teljesítménynek. Ugyanakkor a geopolitikai bizonytalanságok, a folyamatban lévő konfliktusok a kereskedelmi feszültségek, az éghajlati eseményekből eredő bizonytalanság és a magas utazási költségek továbbra is jelentős kockázatot jelenthetnek. 

A szakemberek úgy látják, a turizmus új nyertesei várhatóan azok az országok lehetnek, amelyek rugalmasan tudnak alkalmazkodni a kereslet változásaihoz, miközben a verseny minden eddiginél élesebb lesz.

 

