A turizmus új nyertesei: ezek az országok robbantak be tavaly

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UN Tourism) World Tourism Barometer kiadványa rendszeresen követi a rövid távú turisztikai trendeket, és naprakész elemzéseket készít a nemzetközi turizmus alakulásáról. A kiadvány bizalmi indexe a közelmúlt teljesítményét, illetve a rövid távú kilátásokat értékeli a nemzetközi turizmusban, ahogy tette ezt idén is. Így alakultak tavaly a globális turisztikai trendek, számok.

A nemzetközi turizmus bevételei több térségben gyorsabban nőttek, mint az érkezések száma, ami a magasabb költésű utazások térnyerésére utal Fotó: Ivan Klindic/Shutterstock

Hatvanmillióval többen utaztak tavaly

A World Tourism Barometer idei januári kiadása szerint

2025-ben világszerte mintegy 1,52 milliárd nemzetközi turistaérkezést regisztráltak, ami közel 60 millióval haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Ez újabb rekordot jelent a pandémia utáni időszakban,

még annak ellenére is, hogy az év második felében az infláció, valamint a geopolitikai feszültségek már érezhetően visszafogták az utazási kedvet.

A növekedést elsősorban az erős globális kereslet, a nagy küldőpiacok stabil teljesítménye, valamint a légi összeköttetések bővülése és a vízumkönnyítések támogatták. A nemzetközi turizmus bevételei több térségben gyorsabban nőttek, mint az érkezések száma, ami a magasabb költésű utazások térnyerésére utal.

Nem egyformán húztak a kontinensek

A régiók teljesítménye látványosan eltért egymástól.

Afrika volt a legdinamikusabb, ahol 81 millió érkezéssel 2025-ben közel 8 százalékkal nőtt a nemzetközi turistaérkezések száma, különösen Észak-Afrika teljesített erősen.

A Közel-Kelet a pandémia előtti időszakhoz képest is kiugró eredményt mutatott: a térségben az érkezések száma közel 40 százalékkal haladta meg a 2019-es adatokat, ami a világ legerősebb relatív növekedése.

Európa, a világ legnagyobb turisztikai célrégiója stabil, 4 százalék körüli bővüléssel, összesen 793 millió nemzetközi turistát fogadott.

Ázsia és a Csendes-óceáni térség 331 millió érkezéssel tovább folytatta a felzárkózást, de a régió összességében még nem érte el a 2019-es szintet,

míg az amerikai kontinens 218 millió érkezéssel mérsékeltebb, de kiegyensúlyozott növekedést produkált.

Országokat tekintve