Újabb kerület tiltaná be az airbnb-zést Budapesten

Elsőként a VI. kerületben lépett érvénybe az airbnb tiltása, ahol a kiadó lakások átlagos bérleti díja 1 százalékkal csökkent egy év alatt. Most Fazekas Csilla, az I. kerület alpolgármestere és a kormánypárt országgyűlési képviselőjelöltje a Facebookra feltöltött videójában elmondta,

az ott élők érdekében párbeszédet kezdeményez a szomszédos kerületek polgármestereivel a rövid távú lakáskiadás – népszerűbb nevén airbnb-zés – közös szabályozásáról vagy akár tiltásáról is.

A terézvárosi döntés óta több más városrészben is napirendre került ez a kérdés. „Fontos ugyanakkor, hogy Budapesten 2026 végéig életben van az úgynevezett airbnb-moratórium. Ennek értelmében 2025 januárja óta nem lehet új airbnb-engedélyt szerezni Budapesten, de a már engedélyekkel rendelkező lakásokat rövid távra is bérbe lehet adni belföldi vagy külföldi turistáknak” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: „Európa és a világ számos nagyvárosa évek óta egyre szigorúbb szabályokat hoz a rövid távú lakáskiadás korlátozására, amihez idén Budapest is csatlakozott.”

Mit hozott az airbnb-tiltás a Terézvárosban?

A legfrissebb, januári adatokat ismertetve a Balogh László elmondta, hogy a VI. kerületben tavaly év eleje óta érezhető változások történtek az albérletpiacon. 2026. januárban a Terézvárosban kiadó használt társasházi lakások havi bérleti díjának középértéke 282,5 ezer forint volt, ami 1 százalékkal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a VI. kerületi albérletkínálat viszont közel 1250 darabra nőtt, ami jelentős, 28 százalékos bővülést jelent a 2025. januári szinthez képest.

Érdekesség, hogy a Budapesten kiadó társasházi lakások kínálata ugyanebben az időszakan 0,6 százalékkal, 9516 darabra csökkent.

A terézvárosi eladó lakások kínálata tavaly január óta 33 százalékkal bővült, közel 2400 ingatlanra, miközben Budapesten 53 százalékkal több társasházi lakásból válogathatnak a vevők. Habár a teljes fővárosi eladó társasházi lakáskínálat több mint tízszerese a terézvárosinak, a belső pesti kerületek közül a VI. kerületben van a legtöbb eladó ingatlan.