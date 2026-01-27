Öt másodperc alatt megérkezik a pénz – mit kell tudni az azonnali utalásról?

Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) mára egyértelműen a magyar pénzforgalom fő csatornájává vált. A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján három banki átutalásból kettő már azonnali módon teljesül, vagyis legfeljebb öt másodperc alatt megérkezik a címzetthez. Ha kifejezetten az AFR szempontjából releváns belföldi forintutalásokat nézzük, még látványosabb az arány: a tranzakciók 85–87 százaléka már azonnali fizetésként zajlik le - írja a biztosdöntés.hu

Az azonnali utalás a lakossági tranzakciókél nem taralmaz illetéket/Fotó: Shutterstock

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint még beszédesebb a kép, ha az AFR szempontjából releváns belföldi tranzakciókat vizsgáljuk.

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint a belföldi átutalások darabszámának 85–87 százaléka ugyanis már azonnali fizetésként teljesül. A tranzakciók értékét vizsgálva ugyanakkor „csak” 22–24 százalékos az AFR aránya, ami jól mutatja, hogy az azonnali fizetés elsősorban a mindennapi, kisebb összegű tranzakciók terepe.

A nagy értékű, jellemzően vállalati utalásoknak gátat szab az AFR utalások 20 millió forintos maximális összege. Gergely Péter szerint ez a különbség nem a gyengeség, hanem a kifejezetten egészséges struktúra jele: a lakossági és mikrovállalati forgalom gyors, 0–24-es elszámolása ott dominál, ahol annak valódi a gazdasági haszna.

Ezt támasztja alá az is, hogy az átlagos AFR-utalások összege immár másfél éve viszonylag stabilan 270-280 ezer forint között mozog – mondja a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, aki szerint mindezek alapján kijelenthető: mára az azonnali fizetés lett a főáram. Ez persze összefügg azzal is – emlékeztet Gergely Péter –, hogy a lakossági ügyfelek többsége az azonnali fizetéseknél nem találkozik közvetlenül a tranzakciós illetékkel, mivel az 50 ezer forint alatti lakossági átutalások után nem keletkezik illetékalap.A teljes átutalási forgalomhoz mért AFR-arány továbbra is 60–65 százalék körül alakul darabszámban, ám ez szabályozási és technikai okokra vezethető vissza:

A külföldi átutalások nem lehetnek AFR-tranzakciók

Ugyanazon bankon belüli számlaszámokra indított utalások technikailag nem AFR-utalások (hiszen nem mennek át a GIRO Zrt. rendszerén), még akkor sem, ha ezen műveletek elszámolása szintén pillanatok alatt megtörténik. A szakértő szerint a számokból az is kirajzolódik, hogy az AFR már nem pusztán gyorsabb utalást jelent, hanem egy önálló fizetési ökoszisztéma alapjává vált. A qvik, a másodlagos azonosítók és a fizetési kérelem terjedése azt jelzi, hogy a digitális fizetés egyre kevésbé kötődik a bankkártyához, az azonnali átutalás mind komolyabb teret nyer. Miután a BiztosDöntés.hu szakértője szerint ez a tendencia bizonyosan folytatódik, hamarosan természetessé válik a felhasználóknak, hogy digitális környezetben az átutalás éppoly közvetlen és azonnali fizetési mód, mint korábban a készpénz volt.