Öt másodperc alatt megérkezik a pénz – mit kell tudni az azonnali utalásról?

Ma már a belföldi forintutalások többsége néhány másodperc alatt megérkezik a címzetthez, függetlenül attól, hogy hétköznapról, hétvégéről vagy ünnepnapról van szó. Az azonnali fizetési rendszer alapjaiban változtatta meg a bankolást – mégis sokan nincsenek tisztában azzal, mikor működik automatikusan, mikor nem, és milyen korlátai vannak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 7:49
A belföldi utalások 5 mp alatt átérhetnek a másik félhez. Forrás: Shutterstock
Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) mára egyértelműen a magyar pénzforgalom fő csatornájává vált. A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján három banki átutalásból kettő már azonnali módon teljesül, vagyis legfeljebb öt másodperc alatt megérkezik a címzetthez. Ha kifejezetten az AFR szempontjából releváns belföldi forintutalásokat nézzük, még látványosabb az arány: a tranzakciók 85–87 százaléka már azonnali fizetésként zajlik le - írja a biztosdöntés.hu

Az azonnali utalás a lakossági tranzakciókél nem taralmaz illetéket/Fotó:  Shutterstock

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint még beszédesebb a kép, ha az AFR szempontjából releváns belföldi tranzakciókat vizsgáljuk. 

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint a belföldi átutalások darabszámának 85–87 százaléka ugyanis már azonnali fizetésként teljesül. A tranzakciók értékét vizsgálva ugyanakkor „csak” 22–24 százalékos az AFR aránya, ami jól mutatja, hogy az azonnali fizetés elsősorban a mindennapi, kisebb összegű tranzakciók terepe.

A nagy értékű, jellemzően vállalati utalásoknak gátat szab az AFR utalások 20 millió forintos maximális összege. Gergely Péter szerint ez a különbség nem a gyengeség, hanem a kifejezetten egészséges struktúra jele: a lakossági és mikrovállalati forgalom gyors, 0–24-es elszámolása ott dominál, ahol annak valódi a gazdasági haszna.

Ezt támasztja alá az is, hogy az átlagos AFR-utalások összege immár másfél éve viszonylag stabilan 270-280 ezer forint között mozog – mondja a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, aki szerint mindezek alapján kijelenthető: mára az azonnali fizetés lett a főáram. Ez persze összefügg azzal is – emlékeztet Gergely Péter –, hogy a lakossági ügyfelek többsége az azonnali fizetéseknél nem találkozik közvetlenül a tranzakciós illetékkel, mivel az 50 ezer forint alatti lakossági átutalások után nem keletkezik illetékalap.A teljes átutalási forgalomhoz mért AFR-arány továbbra is 60–65 százalék körül alakul darabszámban, ám ez szabályozási és technikai okokra vezethető vissza:

 

A külföldi átutalások nem lehetnek AFR-tranzakciók

Ugyanazon bankon belüli számlaszámokra indított utalások technikailag nem AFR-utalások (hiszen nem mennek át a GIRO Zrt. rendszerén), még akkor sem, ha ezen műveletek elszámolása szintén pillanatok alatt megtörténik. A szakértő szerint a számokból az is kirajzolódik, hogy az AFR már nem pusztán gyorsabb utalást jelent, hanem egy önálló fizetési ökoszisztéma alapjává vált. A qvik, a másodlagos azonosítók és a fizetési kérelem terjedése azt jelzi, hogy a digitális fizetés egyre kevésbé kötődik a bankkártyához, az azonnali átutalás mind komolyabb teret nyer. Miután a BiztosDöntés.hu szakértője szerint ez a tendencia bizonyosan folytatódik, hamarosan természetessé válik a felhasználóknak, hogy digitális környezetben az átutalás éppoly közvetlen és azonnali fizetési mód, mint korábban a készpénz volt.

Az online utalásoknál járnak kedvezmények

A bankok lakossági számlacsomagjainál a legtöbb kedvezmény értelemszerűen a tranzakciós illetéktől mentes, 50 ezer forint alatti átutalásokra – illetve a tranzakciók 50 ezer forint alatti részére – vonatkozik. A BiztosDöntés.hu bankszámla kalkulátorának adatai szerint ezen felül is találni ugyanakkor díjmentességre vonatkozó ajánlatokat, ám ezek leginkább az aktív számlahasználatot ösztönző, és prémium számlacsomagoknál jellemzők.

  1. A CIB Bank ECO és ECO Plusz bankszámlájánál az elektronikus belföldi utalások 50 ezer forintot meg nem haladó részére akciós jelleggel nem számítanak fel díjat. (Az akciós feltételek június 30-ig érvényesek.)
  2. A Gránit Bank Kamat Plusz számlacsomagjánál az elektronikus belföldi utalások 50 ezer forintig díjmentesek. A Prémium számlacsomagnál viszont korlátlan összegben és mennyiségben indíthatók belföldre díjmentes elektronikus utalások.
  3. Az OTP Bank új ügyfeleknek szóló TOP számlacsomagjánál az online utalások havi 400 ezer forintig díjmentesek, míg a Prémium számlacsomagnál havi egymillió forint az összesített havi limit.
  4. A K&H kényelmi plusz számlacsomagja havi öt díjmentes elektronikus eseti forint átutalást tartalmaz, a prémium csomagnál pedig a havi első 30 utalás tartozik ebbe a körbe. A tranzakciós költséggel viszont ezeknél a műveleteknél is számolni kell.
  5. A MagNet Bank MagMax számlacsomagjánál a bankon belülre és kívülre indított elektronikus, eseti és rendszeres belföldi forintutalások díjmentesek, ám a tranzakciós különdíjjal ezeknél is számolni kell.
  6. Az MBH Bank Extra Számlacsomagjánál nulla forint az eseti online forintutalások díja 50 ezer forint alatt. Az MBH Prémium Számlacsomagnál viszont korlátlanul indíthatók 50 ezer forint alatti, elektronikus forintutalási tranzakciók.
  7. A Raiffeisen Bank Aktív számlacsomagjánál most akciósan díjmentes minden bankon belüli és bankon kívüli elektronikus utalási tranzakció – darabonként legfeljebb 50 ezer forintig.
  8. Az UniCredit Bank Mobil Aktív Plusz számlacsomagjánál a mobilalkalmazási szolgáltatáson keresztül indított összes belföldi átutalás díja nulla forint.

