Vonatkatasztrófa árnyékában: százmilliárdokat szánnak háborúra, közben évtizedes a csúszás a síneken

Legalább 39 ember halt meg a hétfői dél-spanyolországi vasúti balesetben, amikor egy Madrid felé tartó nagysebességű vonat kisiklott és összeütközött egy szemből érkező szerelvénnyel. A vonatkatasztrófa vizsgálata még tart, az emberi hibát egyelőre kizárták, felmerült egy hibás síncsukló lehetősége is. Bár az Európai Számvevőszék jelentése nem a vasúti biztonságot, hanem az uniós közlekedési megaprojekteket vizsgálta, a párhuzam nehezen kerülhető meg.

A spanyol vonatkatasztrófa rávilágít az uniós visszásságokra / Fotó: Spanyol polgárőrség / MTI/EPA-EFE

Évtizedes elmaradások a vonatkatasztrófa hátterében

Amit találtak felhívja a figyelmet arra, hogy a szándék és a pénz hiánya az európai közlekedésben létfontosságú fejlesztéseket akadályoz meg, évtizedes elmaradásokat okozva, miközben Ukrajna céljaira évek alatt sikerült összerántani eurószázmilliárdokat – írja a Világgazdaság.

A lap a számvevőket idézi, amely szerint az EU kiemelt közlekedési infrastruktúráját növekvő költségek és egyre súlyosabb végrehajtási késedelmek jellemzik. A Covid-járvány és az orosz–ukrán háború tovább rontotta a helyzetet, de a problémák gyökere jóval régebbi: számos projektet már három évtizede megterveztek, mégis messze vannak a megvalósulástól.

Kína eközben lehagyta Európát: 2024 végére 48 ezer kilométeres nagy sebességű vasúthálózatot épített ki, amelyet 2030-ra 60 ezer kilométerre bővít. Ez a világ teljes nagysebességű hálózatának kétharmadát jelentené. Európa legfeljebb a biztonsági minimum teljesítésére képes, versenyképességről aligha beszélhet.

Romlottak a kilátások

A jelentés középpontjában a transzeurópai közlekedési törzshálózat (TEN-T) áll. Szakemberek szerint a 2020-as értékeléshez képest 2025-re a kilátások nem javultak, hanem romlottak: az átlagos késések nem néhány évvel, hanem akár másfél-két évtizeddel nőttek. Az öt olyan megaprojekt esetében, ahol van friss adat, az átlagos csúszás már 17 év.

A költségek pedig közben elszálltak. A nyolc vizsgált megaprojekt reálköltsége 2020-ban még „csak” 47 százalékkal haladta meg az eredeti becsléseket, mára ez az eltérés 82 százalékra nőtt.

Így a Rail Baltica költségei hat év alatt 160 százalékkal emelkedtek,

a Lyon–Torino nagy sebességű vasúté megduplázódott,

a Szajna–Észak-Európa csatorna pedig a projekt indulása óta háromszorosára drágult.

A jelentés felhívja a figyelmet, hogy

az unió ugyan 2020 óta további 7,9 milliárd eurót adott a vizsgált projektekre, de a teljes támogatás így is csak 15,3 milliárd euró. Ez eltörpül ahhoz képest, hogy 2022 és 2025 között közel 200 milliárd euró áramlott Ukrajnába uniós forrásból.

A számvevőszék végkövetkeztetése egyértelmű: a TEN-T törzshálózatra kitűzött 2030-as cél biztosan nem teljesül. A 2020-as jelentés az eredeti tervekhez képest átlagosan 11 éves késedelmet számolt, a 2025. évi aktualizálás szerint a helyzet azóta tovább romlott. Azon öt megaprojekt esetében, amelyekre vonatkozóan információk állnak rendelkezésre, az átlagos késedelem mostanra 17 évre nőtt.