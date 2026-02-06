A háború és a gyenge német gazdaság fékezte az ipar teljesítményét

Tavaly decemberben az ipari termelés volumene 1,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1 százalékkal mérséklődött. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,9 százaékkal nagyobb volt a 2025. novemberinél. A teljes évet tekintve 2025-ben az ipari termelés volumene 3,2 százalékkal kisebb volt, mint 2024-ben – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggel közzétett első becsléséből.

A kormány békegazdaságot épít és mindent megtesz, hogy erősítse a hazai ipart – kommentálta a friss adatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A szomszédunkban zajló háború elhúzódása és a gyenge német gazdaság továbbra is fékezi az ipar teljesítményét, miközben Brüsszel arra készül, hogy az Ukrajnának ígért százmilliárdokat az európaiaktól és a magyar emberektől vegye el – fogalmaznak a közleményben, hozzátéve, hogy a kormány ezt nem fogja hagyni, mert

Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar családoknál és a hazai vállalkozásoknál van a helye.

A kormány a negatív külső hatások ellensúlyozása érdekében adócsökkentésekkel és célzott programokkal támogatja a magyarországi ipar fellendítését és a hazai kkv-kat. Ezt a célt szolgálja: a Demján Sándor Program, a fix 3 százalékos kkv hitel, az 1+1 program, a 90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési program, valamint a 150 új gyár program is. Mindezek mellett a fix 3 százalékos Otthon start program hozzájárul az építőipar élénkítéséhez.

A magyar gazdaság teljesítményét rövid távon a fogyasztás további élénkülése, hosszabb távon pedig az ipar teljesítményének emelkedése és a beruházások növekedése erősítheti – hangsúlyozzák.

A magyarországi ipar fellendítéséhez az is hozzájárul, hogy a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.