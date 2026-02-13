Rendkívüli

Változatlanul jelentős a kormánypártok előnye

élelmiszerárrésstopkereskedelem

Immár hivatalos: meghosszabbította az árrésstopot a kormány

Meghosszabbította a kormány az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az intézkedés május végéig hatályban marad.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 10:39
Fotó: Vémi Zoltán
Az előzetes várakozásoknak megfelelően hivatalosan is meghosszabbította a kormány az élelmiszereket és drogériai termékeket érintő árrésstopot, amely eredetileg február 28-án járt volna le, így azonban május 31-éig még biztonsan érvényben marad – derül ki a Magyar Közlöny február 12-i számában megjelent rendeletből.

árrésstop
Május végéig biztosan marad az árrésstop a boltokban
Fotó: Vémi Zoltán

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, a csütörtökön megjelent inflációs adatokhoz kapcsolódva a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) már jelezte, hogy kormány meg fogja hosszabbítani az intézkedés hatályát.

A tárca indoklása szerint az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához, így az áremelések elleni küzdelem jegyében indokolt annak meghosszabbítása.

Az NGM közleményében hangsúlyozta: a kormány minden ágazatban fellép az áremelések ellen, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok, a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is. 

Mindezek mellett a kormány 2026. április 30-ig ismét lehetővé tette a hidegélelmiszer-vásárlást Szép-kártyával.

A minisztérium közleménye emellett azt is kiemelte: a kormány a Tiszával ellentétben nem a multik, hanem a magyar emberek pártján áll és mindent megtesz, hogy több jusson a családok és a nyugdíjasok zsebébe. Ennek érdekében a kormány emeli a béreket – mint a 11 százalékos minimálbér-emelés, ágazati béremelések –, megvédi a 13. és bevezeti a 14. havi nyugdíjat; csökkenti az adókat – mint a 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége, családi adókedvezmény megduplázása –; és az árréscsökkentésen keresztül folytatja a harcot az áremelésekkel szemben.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekbrüsszel

Ki az a Magyar Péter?

Bayer Zsolt avatarja

Vagy inkább mi az a Magyar Péter?

