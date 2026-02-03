Azonnal vigye vissza ezt az üvegpoharat, nehézfémeket tartalmazhat

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFKH) késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Tiger Stores Hungary Zrt.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

Fotó: NKFH

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: VIZESPOHÁR 220 ML / VIRÁG MINTÁS

Tételszám: minden tétel

Cikkszám: 3060031

Forgalmazó: Flying Tiger Copenhagen

Hazai címzett: Tiger Stores Hungary Zrt. (Flying Tiger üzletek)

Miért veszélyes a termék?

Termékvisszahívás oka: határérték feletti nehézfémek (kadmium és ólom) kioldódása - írja a közlemény. A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

A mennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!