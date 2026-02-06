Mi van a bankoknál? Egymás után jönnek a tervezett leállások

Feburárban és márciusban több banknál is tervezett leállások lesznek, ezek miatt szolgáltatásaik átmenetileg egyáltalán nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetők.

Több hazai nagybanknál lesznek leállások februárban és márciusban rendszerfejlesztési okokból (illusztráció)

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Egymásba érnek a bankszünnapok a következő hetekben

Az Infostart gyűjtése szerint az OTP Banknál fejlesztési okokból 2026. március 7-én 22 órától 2026. március 8-án hajnali 2 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

internet- és mobilbank,

OTP SingleMarket,

OTPdirekt,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

Vámpénztári rendszer,

az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyása,

az OTP Bank kártyás fizetési rendszere, ami miatt a fizetési terminálokon és online felületeken nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni.

Az Erste is fejlesztésekről adott hírt, ez a bank már januárban közzétette a februrári leállásokról szóló tájékoztatást. Rendszereiken 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00, valamint 2026. 02. 26. 22:00 és 2026. 02. 27. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek amely a szolgáltatások működését befolyásolja:

Továbbra is elérhető szolgáltatásaik:

Internetes vásárlás (kivéve 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00 között)

Azonnali átutalások fogadása

Készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

MobilePay

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

Weboldal szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése

Nem elérhető szolgáltatásaik:

George App és Web

Azonnali átutalások indítása

Internetes vásárlás (csak 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00 között)

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Leállások lesznek feburárban a CIB Banknál, hasonló okokból. Az Origo által készített gyűjtés szerint a szolgáltatáskieséssel érintett időpontok (kezdő dátum és időpont – befejezési dátum és időpont) az alábbiak:

2026.02.05. 22:00 - 2026.02.06. 05:00

2026.02.12. 22:00 - 2026.02.13. 03:00

2026.02.19. 22:00 - 2026.02.20. 03:00

2026.02.21. 01:00 - 2026.02.21. 05:00

2026.02.23. 00:00 - 2026.02.23. 04:00

2026.02.26. 22:00 - 2026.02.27. 03:00 közötti időszakokban

Érintett szolgáltatások listája: