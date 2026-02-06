Mi van a bankoknál? Egymás után jönnek a tervezett leállások

Feburárban és márciusban több banknál is tervezett leállások lesznek, ezek miatt szolgáltatásaik átmenetileg egyáltalán nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetők.
Egymásba érnek a bankszünnapok a következő hetekben
Az Infostart gyűjtése szerint az OTP Banknál fejlesztési okokból 2026. március 7-én 22 órától 2026. március 8-án hajnali 2 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:
- internet- és mobilbank,
- OTP SingleMarket,
- OTPdirekt,
- eBIZ szolgáltatás,
- Electra alkalmazás,
- Vámpénztári rendszer,
- az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyása,
- az OTP Bank kártyás fizetési rendszere, ami miatt a fizetési terminálokon és online felületeken nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni.
Az Erste is fejlesztésekről adott hírt, ez a bank már januárban közzétette a februrári leállásokról szóló tájékoztatást. Rendszereiken 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00, valamint 2026. 02. 26. 22:00 és 2026. 02. 27. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek amely a szolgáltatások működését befolyásolja:
Továbbra is elérhető szolgáltatásaik:
- Internetes vásárlás (kivéve 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00 között)
- Azonnali átutalások fogadása
- Készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből
- Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
- MobilePay
- George Web tiltása TeleBankon keresztül
- Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
- Weboldal szolgáltatások
- Mobilegyenleg feltöltése
Nem elérhető szolgáltatásaik:
- George App és Web
- Azonnali átutalások indítása
- Internetes vásárlás (csak 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00 között)
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület
Leállások lesznek feburárban a CIB Banknál, hasonló okokból. Az Origo által készített gyűjtés szerint a szolgáltatáskieséssel érintett időpontok (kezdő dátum és időpont – befejezési dátum és időpont) az alábbiak:
- 2026.02.05. 22:00 - 2026.02.06. 05:00
- 2026.02.12. 22:00 - 2026.02.13. 03:00
- 2026.02.19. 22:00 - 2026.02.20. 03:00
- 2026.02.21. 01:00 - 2026.02.21. 05:00
- 2026.02.23. 00:00 - 2026.02.23. 04:00
- 2026.02.26. 22:00 - 2026.02.27. 03:00 közötti időszakokban
Érintett szolgáltatások listája:
