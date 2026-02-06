Mi van a bankoknál? Egymás után jönnek a tervezett leállások

Rendkívüli

Több hazai nagybanknál lesznek előre tervezett, átmeneti szolgáltatáskiesések azért, mert a pénzintézetek rendszerfejlesztéseket hajtanak végre. A banki leállásokra az ügyfeleknek érdemes időben felkészülni, s nem csak azoknak, akik számláikat ezeknél a pénzintézeteknél vezetik.

Munkatársunktól
2026. 02. 06. 8:37
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Feburárban és márciusban több banknál is tervezett leállások lesznek, ezek miatt szolgáltatásaik átmenetileg egyáltalán nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetők.

Budapest, 2025. szeptember 1. Az OTP Bank fiókja a Ferenc körúton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése. MTI/Balogh Zoltán
Több hazai nagybanknál lesznek leállások februárban és márciusban rendszerfejlesztési okokból (illusztráció)
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Egymásba érnek a bankszünnapok a következő hetekben

Az Infostart gyűjtése szerint az OTP Banknál fejlesztési okokból 2026. március 7-én 22 órától 2026. március 8-án hajnali 2 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • OTP SingleMarket,
  • OTPdirekt,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer,
  • az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyása,
  • az OTP Bank kártyás fizetési rendszere, ami miatt a fizetési terminálokon és online felületeken nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni.

Az Erste is fejlesztésekről adott hírt, ez a bank már januárban közzétette a februrári leállásokról szóló tájékoztatást. Rendszereiken 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00, valamint 2026. 02. 26. 22:00 és 2026. 02. 27. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek amely a szolgáltatások működését befolyásolja:

Továbbra is elérhető szolgáltatásaik:

  • Internetes vásárlás (kivéve 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00 között)
  • Azonnali átutalások fogadása
  • Készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • MobilePay
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • Weboldal szolgáltatások
  • Mobilegyenleg feltöltése

Nem elérhető szolgáltatásaik:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása
  • Internetes vásárlás (csak 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00 között)
  • Erste TeleBank
  • Vállalati NetBank
  • Electra
  • Erste Business MobilBank
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Leállások lesznek feburárban a CIB Banknál, hasonló okokból. Az Origo által készített gyűjtés szerint a szolgáltatáskieséssel érintett időpontok (kezdő dátum és időpont befejezési dátum és időpont) az alábbiak:

  • 2026.02.05. 22:00 - 2026.02.06. 05:00
  • 2026.02.12. 22:00 - 2026.02.13. 03:00
  • 2026.02.19. 22:00 - 2026.02.20. 03:00
  • 2026.02.21. 01:00 - 2026.02.21. 05:00
  • 2026.02.23. 00:00 - 2026.02.23. 04:00
  • 2026.02.26. 22:00 - 2026.02.27. 03:00 közötti időszakokban

Érintett szolgáltatások listája:

A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. 

Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

Továbbá a

  • 2026.02.21. 01:00 – 2026.02.21. 05:00 
  • és a 2026.02.23. 00:00 – 2026.02.23. 04:00 közötti időszakokban

az eCommerce szolgáltatás nem lesz elérhető.

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint.

