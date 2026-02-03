Reggel óta havazik – a repülőtér fontos bejelentést tett

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a kedd reggel óta tartó havazás mellett is biztonságosan, üzem szerint működik – közölte a Budapest Airport Zrt. az MTI-vel.

Azt írták, hogy a légikikötőben jelenleg a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben, a Budapest Airport csapatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

A repülőtér mindkét futópályával, üzemszerűen üzemel, a járatok érkezése és indulása biztonságosan működik

– tették hozzá.

A tartósan alacsony hőmérséklet miatt jégtelenítés is zajlik, emiatt a repülőgépek kiszolgálása lelassult, és minimális késések előfordulhatnak – áll a közleményben.

Aki teheti, ne közlekedjen!

Figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet meteorológiai központ a következő napok időjárása kapcsán. Kedd éjfélig fokozatosan északkelet felé helyeződik a vegyes csapadékot adó intenzív csapadékzóna, amely

síkvidéken a Dunántúl északkeleti részén, Pest vármegyében, illetve az Északi-középhegység nyugati felében 6-11 centiméter,

kisebb körzetekben 11 centiméter feletti,

hegyvidéken 15 cm körüli vagy feletti hóréteget képezhet.

Ahogy a csapadék északkelet felé helyeződik a szilárd halmazállapot ónos esőbe, fagyott esőbe, majd esőbe válthat. Jelentősebb mennyiségű ónos esőre a középső országrészben van kilátás, kiemelten Bács-Kiskun nyugati felében, esetleg Pest, Fejér egyes területein. Az Északi-középhegységben kedd estétől szerda reggelig helyenként előfordulhat ónos eső.