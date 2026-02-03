Új lehetőség: több mint egymilliárd forintra pályázhatnak a cégek

Mától pályázhatnak a hazai mikro-, és kisvállalkozások a Demján Sándor Program keretében megvalósuló „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” program második ütemére. A vállalkozások digitális fejlődését támogató, utalványrendszerű program továbbra is a modern internetes jelenlét megvalósítására, a közösségi média megjelenés fejlesztésére, illetve új elemként a mesterséges intelligencia (MI) alapú online szolgáltatások bevezetésére biztosít támogatást – jelentette be kedden a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Szabados Richárd: az MI által is támogatott online üzleti szolgáltatások használatával a vállalkozások növelhetik hatékonyságukat / Fotó: MTI/Kovács Attila

A vállalkozások 400 ezer és 2 millió forint közötti értékű, pénzforgalommal nem járó utalványt (vouchert) igényelhetnek digitális fejlesztéseik megvalósítására, a támogatási intenzitás 100 százalék, önerő nem szükséges. A rendelkezésre álló keretösszeg 1,2 milliárd forint.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: „a mesterséges intelligencia használatában rejlő lehetőségeket egyre többen felismerik, hiszen ez már nem csak a jövő, mára a mindennapi életünk részévé vált. Az MI által is támogatott online üzleti szolgáltatások használatával a vállalkozások növelhetik hatékonyságukat, ezt felismerve az előregisztráció során már közel 1.700 vállalkozás jelezte érdeklődését a program második üteme iránt.”

Közel hatezer cég digitalizációját segíti már így is a Demján Sándor Program

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” program révén már 1300 cég jutott honlaphoz és közösségi média jelenléthez, miközben további 4300 vállalkozás már pozitív támogatói döntést kapott, így a program összesen mintegy hatezer vállalkozás digitalizációját segíti.

A Demján Sándor Program egészen széles eszköztárral segíti a hazai kis- és középvállalkozásokat kedvezményes hitelekkel, vissza nem térítendő támogatásokkal és tőkeprogramokkal ösztönzi a beruházásokat, a digitalizációt és az exportképesség erősítését. Az összesen több mint 1400 milliárd forintnyi forrás megfelelő felhasználásával a kkv-k mérete növekedhet, javulhat a termelékenységük, a versenyképességük növekedése pedig a magyar gazdaság egészét is támogatja.