Élen járunk ebben a mutatóban az uniós országok között

A minimálbér bővülési üteme évek óta közel egybevág az éves átlagos keresetnövekedéssel, így egyfajta referenciapontként szolgál. Ez alapján a legalacsonyabb fizetések idei változási üteméből következtetni lehet a teljes bérdinamikára. A forintárfolyam hét-kilenc százalékos erősödése és a 11 százalékos minimálbér-növelés hatására euróban számítva éves alapon hazánkban nőtt a legnagyobb mértékben a legalacsonyabb keresetűek fizetése, közel 19 százalékkal.

A minimálbér emelkedése átszivárog a többi jövedelmi sávra is, így az átlagos bérdinamika egyik legfőbb meghatározó tényezője – állapítja meg az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmánya. Érdekesség, hogy az Európai Unió 27 tagállama közül Finnországban, Svédországban, Dániában, Ausztriában és Olaszországban nincs érvényben az egész országra kötelező minimális bérszint. Azonban például Ausztriában a szektoriális érdekvédelmi szervezetek igen erős befolyással rendelkeznek, így ágazatonként ki tudtak harcolni egy minimálisan kötelező bérszintet.

Figyelemre méltó a magyar minimálbér reálértékének növekedése is. Fotó: Nagy Béla

A 11 százalékos magyar minimálbér-emelkedés a fennmaradó 22 ország közül a negyedik legmagasabb. A rangsor elején, több mint 12 százalékos minimálbér emelkedéssel Bulgária és Szlovákia áll, míg Észtországban, Spanyolországban, Romániában és Szlovéniában semmit nem emeltek a legalacsonyabb keresetűek fizetésén. Az Európai Bizottság által felügyelt Eurostat adatbázisa szerint a forintárfolyam tavalyi hét-kilenc százalékos erősödése miatt a magyar minimálbér euróban számolva ennél is nagyobb mértékben, 18,5 százalékkal emelkedett. Azon négy minimálbérrel rendelkező ország közül, amelyek nem tagjai az eurózónának, a magyar minimálbér fejlődése a legmagasabb mértékű.

Ezen a ponton érdemes kiemelni, a minimálbér reálértéken hat-hét, a garantált bérminimum pedig három százalékkal nőtt Magyarországon. Előbbi kiemelendő mérték, igaz, minimálbért nagyjából negyedmillióan, míg garantált bérminimumot nagyjából háromszor ennyien keresnek.

Az idei 11 százalékos emelés, illetve a forintárfolyam emelkedésének hatására a magyar minimálbér 838 euróra emelkedett. A jelenlegi kormánypártok célkitűzése, hogy 2028-ra a legalacsonyabb fizetések elérjék az ezereurós szintet. A vásárlóerő változásának a vizsgálatához a minimálbér emelési ütemét korrigálni kell az infláció mértékével. Ugyanezen mutatóból elkészített rangsor alapján a 22 uniós tagállam közül 7,5 százalékkal hazánk az ötödik helyen áll.