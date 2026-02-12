Rendkívüli

Gulyás Gergely a Kormányinfón: új szakaszba léptek az ukrán fenyegetések + videó

kiskereskedelemRomániaCarrefour

Elhagyja Romániát a neves kiskereskedelmi hálózat

Kivonul Romániából a Carrefour, a kiskereskedelmi hálózatát a Paval Holding vásárolja meg – közölte az MTI a Profit.ro információjára hivatkozva.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 11:12
Elhagyja Romániát a Carrefour. Forrás: Fotó: Belga via AFP/Virginie Lefour
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Carrefour Románia eladása azt tükrözi, hogy biztosan halad a portfólió 2025 elején elkezdett átértékelése. Bízom benne, hogy a Paval Holdinggal kötött megegyezés fontos lehetőség, amely a vállalat fejlődését és folyamatos sikerét szolgálja” – jelentette ki Alexandre Bompard, a Carrefour vezérigazgatója az MTI közleménye szerint. 

carrefour
Kivonul a Carrefour Romániából (Fotó: Belga via AFP/Virginie Lefour)

A tranzakció értéke 823 millió euró, várhatóan 2026 második felében zárul majd le. Romániában a Carrefour 55 hipermarketet, 191 szupermarketet, 202 kisboltot és 30 diszkontáruházat üzemeltet. 2025-ben a Carrefour romániai leányvállalatai 2,7 milliárd euró árbevétel mellett 173 millió euró nettó nyereséget értek el.

A Carrefour 2001 óta van jelen Romániában, korábban felvásárolta a Billa és a Cora helyi kiskereskedelmi hálózatait.

A Paval Holding két román üzletember, Dragos és Adrian Paval tulajdonában van. A Paval testvérek a legnagyobb romániai barkácsáruházlánc, a Dedeman tulajdonosai, de vannak érdekeltségeik az ingatlanfejlesztés és a turizmus területén is. Tavaly a Paval Holding felvásárolta a Praktiker görögországi áruházait – írja az MTI.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Aranyhalak 2.0

Bayer Zsolt avatarja

Na, akkor az idióta barom rájött – vagy szóltak neki? –, hogy ez az állatkerti sztori erősen sánta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.