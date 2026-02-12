Elhagyja Romániát a neves kiskereskedelmi hálózat

„A Carrefour Románia eladása azt tükrözi, hogy biztosan halad a portfólió 2025 elején elkezdett átértékelése. Bízom benne, hogy a Paval Holdinggal kötött megegyezés fontos lehetőség, amely a vállalat fejlődését és folyamatos sikerét szolgálja” – jelentette ki Alexandre Bompard, a Carrefour vezérigazgatója az MTI közleménye szerint.

Kivonul a Carrefour Romániából (Fotó: Belga via AFP/Virginie Lefour)

A tranzakció értéke 823 millió euró, várhatóan 2026 második felében zárul majd le. Romániában a Carrefour 55 hipermarketet, 191 szupermarketet, 202 kisboltot és 30 diszkontáruházat üzemeltet. 2025-ben a Carrefour romániai leányvállalatai 2,7 milliárd euró árbevétel mellett 173 millió euró nettó nyereséget értek el.

A Carrefour 2001 óta van jelen Romániában, korábban felvásárolta a Billa és a Cora helyi kiskereskedelmi hálózatait.

A Paval Holding két román üzletember, Dragos és Adrian Paval tulajdonában van. A Paval testvérek a legnagyobb romániai barkácsáruházlánc, a Dedeman tulajdonosai, de vannak érdekeltségeik az ingatlanfejlesztés és a turizmus területén is. Tavaly a Paval Holding felvásárolta a Praktiker görögországi áruházait – írja az MTI.