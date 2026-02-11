Első európai üzemét hozza létre egy kínai nagyvállalat Pátyon

Az ipari légkondicionálókat gyártó Airsys Pátyon hozza létre az első európai összeszerelő egységét, ennek kialakítása érdekében egy mintegy 12 ezer négyzetméteres ipari csarnokot vett bérbe; az Airsys a Pest vármegyei településen található beruházásának az értékét az eddigi kétmillió euróról a következő három évben nyolcmillió euróra tervezi emelni – közölte az Inpark ipariingatlan-fejlesztő cégcsoport az MTI-vel.

Ismertették, hogy az 1995-ben alapított Airsys a kritikus környezetekhez – például ipari és technológiai létesítményekhez – fejlesztett hűtési és légtechnikai megoldásairól ismert világszerte. Székhelye Pekingben található, két jelentős gyártóbázissal rendelkezik, több mint harmincezer négyzetméternyi gyártási területen, évente 150 ezer darabos kapacitással.

A pátyi fejlesztés azért jelentős lépés, mert az Airsys korábban nem végzett önálló gyártási tevékenységet Magyarországon, nem rendelkezett itt saját gyártóegységgel. A Pátyon épülő üzemben az AirSys hőmérséklet-szabályozó berendezéseket fog gyártani, amelyeket az európai és az amerikai piacokon fog értékesíteni. Az összeszerelő tevékenységet 15-20 emberrel kezdik meg, de a létszám az üzem fejlődésével párhuzamosan bővülni fog.

A közlemény szerint az idén tízéves Inpark csaknem húsz projekttel rendelkezik országszerte, mindez több mint kilencszáz hektáros fejlesztésitelek-portfóliót jelent. A cégcsoport tavaly 75 ezer négyzetméter fejlesztésre kötött megállapodást, és jelenleg Debrecenben és Miskolcon folytat építkezést. A budapesti agglomerációban pedig Érden és Pátyon vannak jelen.