Rendkívüli

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó

beruházáskínai vállalatPátygyár

Első európai üzemét hozza létre egy kínai nagyvállalat Pátyon

A cég mintegy nyolcmillió euró értékben tervez beruházni a Pest vármegyei településen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 8:19
A kínai cég a beruházás értékét három éven belül négyszeresére növelné/ Fotó: Székely László - Páty Község Polgármestere / Facebook Fotó: Fotó: Székely László - Páty Község Polgármestere / Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ipari légkondicionálókat gyártó Airsys Pátyon hozza létre az első európai összeszerelő egységét, ennek kialakítása érdekében egy mintegy 12 ezer négyzetméteres ipari csarnokot vett bérbe; az Airsys a Pest vármegyei településen található beruházásának az értékét az eddigi kétmillió euróról a következő három évben nyolcmillió euróra tervezi emelni – közölte az Inpark ipariingatlan-fejlesztő cégcsoport az MTI-vel.

Ismertették, hogy az 1995-ben alapított Airsys a kritikus környezetekhez – például ipari és technológiai létesítményekhez – fejlesztett hűtési és légtechnikai megoldásairól ismert világszerte. Székhelye Pekingben található, két jelentős gyártóbázissal rendelkezik, több mint harmincezer négyzetméternyi gyártási területen, évente 150 ezer darabos kapacitással.

A pátyi fejlesztés azért jelentős lépés, mert az Airsys korábban nem végzett önálló gyártási tevékenységet Magyarországon, nem rendelkezett itt saját gyártóegységgel. A Pátyon épülő üzemben az AirSys hőmérséklet-szabályozó berendezéseket fog gyártani, amelyeket az európai és az amerikai piacokon fog értékesíteni. Az összeszerelő tevékenységet 15-20 emberrel kezdik meg, de a létszám az üzem fejlődésével párhuzamosan bővülni fog.

A közlemény szerint az idén tízéves Inpark csaknem húsz projekttel rendelkezik országszerte, mindez több mint kilencszáz hektáros fejlesztésitelek-portfóliót jelent. A cégcsoport tavaly 75 ezer négyzetméter fejlesztésre kötött megállapodást, és jelenleg Debrecenben és Miskolcon folytat építkezést. A budapesti agglomerációban pedig Érden és Pátyon vannak jelen.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.