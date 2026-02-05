Fordulóponthoz ért tavaly a magyar energiapolitika

Az energiapolitika az elmúlt években Magyarországon egyre kevésbé technikai részletkérdés és egyre inkább stratégiai ügy lett. Az orosz–ukrán háború után jelentkező válság, a geopolitikai feszültségek és az Európai Unió egyre szigorúbb klímapolitikai elvárásai egyaránt ráirányították a figyelmet arra, hogy az ellátásbiztonság, az energiaszuverenitás és a kibocsátáscsökkentés nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő célok lehetnek. A 2025-ös adatok ezt a megközelítést több ponton is visszaigazolják.

A magyar energiapolitika képes volt alkalmazkodni az elmúlt évek rendkívüli kihívásaihoz: hazánkban is egyre többen használnak napelemeket

Fotó: Kisaföld/Nagy Gábor

Az egyik legfontosabb fejlemény, hogy Magyarország már 2025-ben teljesítette több olyan célszámát, amelyeket a Nemzeti Energiastratégia eredetileg 2030-ra irányzott elő. A bruttó villamosenergia-felhasználás 2025-ben 0,2 százalékkal csökkent, és továbbra is a 2021-es történelmi csúcs alatt maradt. Ez önmagában nem tűnik látványos változásnak, jelentősége azonban abban áll, hogy mindez egy olyan időszakban történt, amikor az elektrifikáció (az elektromos fűtés, a hőszivattyúk, az elektromos közlekedés és az ipari átalakulás) elvileg növekvő áramigényt vetített volna előre. A számok azt mutatják, hogy az energiahatékonyság javulása és a korszerűbb technológiák terjedése képes volt ellensúlyozni ezt a hatást, ami klímapolitikai szempontból is kedvező fejlemény.

Az energiaszuverenitás szempontjából talán még beszédesebb adat az import alakulása. 2025-ben az áramimport éves átlagos aránya 20 százalék alá csökkent, ilyen alacsony szintre a 2010-es évek eleje óta nem volt példa. A hazai termelés súlya érezhetően nőtt, miközben csökkent a külső piacokkal szembeni kitettség. A jelenlegi geopolitikai környezetben ez az energiapolitika egyik kézzelfogható eredménye – olvasható a Klímapolitikai Intézet elemzésében.

A hazai energiamix 2025-ben már jól tükrözi ezt az irányváltást. A villamosenergia-termelés mintegy 40-45 százalékát továbbra is a nukleáris energia adja, elsősorban a Paksi Atomerőmű révén. Ez a stabil, időjárásfüggetlen és alacsony kibocsátású termelés hosszú ideje a magyar energiapolitika egyik tartópillére. Mellette azonban látványosan megerősödött a napenergia szerepe. A naperőművek részaránya a termelésben 25-30 százalék körül alakult, amivel 2025-ben már megelőzték a földgázt, és a nukleáris energia mögött a második legfontosabb forrássá váltak. A földgáz aránya 15-20 százalék közé csökkent, míg a szén- és lignitalapú termelés történelmi mélypontra süllyedt. Az egyéb megújulók (biomassza, víz- és szélenergia) kisebb, de stabil kiegészítő szerepet töltenek be.