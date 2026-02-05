Rendkívüli

Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

Fordulóponthoz ért tavaly a magyar energiapolitika

Több mutató alapján is fordulóponthoz érkezett tavaly a magyar energiapolitika. Az áramimport aránya húsz százalék alá csökkent, a villamosenergia-felhasználás a 2021-es csúcs alatt maradt, miközben a nukleáris és a megújuló energia együtt már a hazai termelés döntő részét adja. A napenergia beépített kapacitása meghaladta a 8,3 gigawattot, az energiatárolás pedig néhány év alatt többszörösére bővült. A számok azt mutatják, hogy Magyarország több, eredetileg 2030-ra kitűzött célját már 2025-ben teljesítette, ami az energiaszuverenitás és a klímapolitikai vállalások szempontjából is érdemi előrelépést jelent.

2026. 02. 05. 11:55
Az energiapolitika az elmúlt években Magyarországon egyre kevésbé technikai részletkérdés és egyre inkább stratégiai ügy lett. Az orosz–ukrán háború után jelentkező válság, a geopolitikai feszültségek és az Európai Unió egyre szigorúbb klímapolitikai elvárásai egyaránt ráirányították a figyelmet arra, hogy az ellátásbiztonság, az energiaszuverenitás és a kibocsátáscsökkentés nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő célok lehetnek. A 2025-ös adatok ezt a megközelítést több ponton is visszaigazolják.

A magyar energiapolitika képes volt alkalmazkodni az elmúlt évek rendkívüli kihívásaihoz: hazánkban is egyre többen használnak napelemeket
Az egyik legfontosabb fejlemény, hogy Magyarország már 2025-ben teljesítette több olyan célszámát, amelyeket a Nemzeti Energiastratégia eredetileg 2030-ra irányzott elő. A bruttó villamosenergia-felhasználás 2025-ben 0,2 százalékkal csökkent, és továbbra is a 2021-es történelmi csúcs alatt maradt. Ez önmagában nem tűnik látványos változásnak, jelentősége azonban abban áll, hogy mindez egy olyan időszakban történt, amikor az elektrifikáció (az elektromos fűtés, a hőszivattyúk, az elektromos közlekedés és az ipari átalakulás) elvileg növekvő áramigényt vetített volna előre. A számok azt mutatják, hogy az energiahatékonyság javulása és a korszerűbb technológiák terjedése képes volt ellensúlyozni ezt a hatást, ami klímapolitikai szempontból is kedvező fejlemény.

Az energiaszuverenitás szempontjából talán még beszédesebb adat az import alakulása. 2025-ben az áramimport éves átlagos aránya 20 százalék alá csökkent, ilyen alacsony szintre a 2010-es évek eleje óta nem volt példa. A hazai termelés súlya érezhetően nőtt, miközben csökkent a külső piacokkal szembeni kitettség. A jelenlegi geopolitikai környezetben ez az energiapolitika egyik kézzelfogható eredménye – olvasható a Klímapolitikai Intézet elemzésében.

A hazai energiamix 2025-ben már jól tükrözi ezt az irányváltást. A villamosenergia-termelés mintegy 40-45 százalékát továbbra is a nukleáris energia adja, elsősorban a Paksi Atomerőmű révén. Ez a stabil, időjárásfüggetlen és alacsony kibocsátású termelés hosszú ideje a magyar energiapolitika egyik tartópillére. Mellette azonban látványosan megerősödött a napenergia szerepe. A naperőművek részaránya a termelésben 25-30 százalék körül alakult, amivel 2025-ben már megelőzték a földgázt, és a nukleáris energia mögött a második legfontosabb forrássá váltak. A földgáz aránya 15-20 százalék közé csökkent, míg a szén- és lignitalapú termelés történelmi mélypontra süllyedt. Az egyéb megújulók (biomassza, víz- és szélenergia) kisebb, de stabil kiegészítő szerepet töltenek be.

A napenergia térnyerése nemcsak a termelési adatokban, hanem a kapacitásokban is jól látható. A beépített fotovoltaikus teljesítmény a 2024 végi 7257,3 megawattról 2026. január 1-jére 8373,2 megawattra nőtt. Ezzel a naperőművek ma már a teljes hazai erőműállomány beépített teljesítőképességének (15680,8 megawatt) több, mint felét adják. Ez európai összehasonlításban is figyelemre méltó arány, és azt jelzi, hogy a magyar energiapolitika tudatosan épít a hazai adottságokra a dekarbonizáció érdekében.

A megújulók gyors bővülésével párhuzamosan az energiatárolás fejlesztése is látványos ütemet vett. A hazai akkumulátoros energiatároló kapacitás a 2024 végi 35,3 megawattról 2025 végére 146 megawattra, 2026 elejére pedig 217,4 megawattra nőtt. Ez a többszörös bővülés nem csupán technológiai adat. Kulcsszerepet játszik abban, hogy a napenergia magas aránya ne járjon együtt ellátásbiztonsági kockázatokkal, és hogy a rendszer képes legyen kezelni az időjárásfüggő termelés ingadozásait.

Klímapolitikai szempontból különösen fontos, hogy a nukleáris és a megújuló energia együttese ma már a hazai villamosenergia-termelés döntő részét adja. Ez lehetővé teszi, hogy Magyarország úgy csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását, hogy közben nem kényszerül visszatérni magas karbonintenzitású fosszilis megoldásokhoz. A nukleáris energia stabil bázisa és a napenergia gyors terjedése együtt olyan szerkezetet alakít ki, amely illeszkedik a 2030-as és a 2050-es klímacélokhoz is.

Összességében a 2025-ös számok azt mutatják, hogy a magyar energiapolitika képes volt alkalmazkodni az elmúlt évek rendkívüli kihívásaihoz. Az energiafelhasználás stabilizálása, az importarány csökkentése, a napenergia és az energiatárolás gyors bővülése, valamint a nukleáris kapacitások megtartása együtt olyan pályát rajzolnak ki, amely erősíti az energiaszuverenitást, miközben klímapolitikai szempontból is előremutató. Bár a következő években további beruházásokra és következetes szakpolitikai döntésekre lesz szükség, a 2025-ös adatok alapján nem túlzás azt mondani, hogy Magyarország energiapolitikája érezhetően stabilabb alapokra került.

