Ettől az étrendkiegészítőtől biztos nem lesz jobban, a fogyasztóvédelem visszahívta a terméket

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett összetevőt (Juglans nigra) azonosítottak „Candida Support” néven forgalmazott étrend-kiegészítő termékben. A terméket a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett https://shopbuilder.hu/ weboldalon keresztül értékesítették.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, megszüntette a termék értékesítését, valamint gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Candida Support

Kiszerelés: 90 kapszula

Gyártó: NOW Foods (USA)

E-kereskedő: BioTechUSA Kft. (1033 Budapest, Huszti út 60. )