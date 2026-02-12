európai unióeurópai bizottságursula von der leyenszázadvég

Mélyrepülésben az Európai Unió gazdasága – Már saját bőrükön is érzik a tagállamok polgárai

Az uniós polgárok több mint kétharmada szerint a közösség globális versenyképessége romlik. A mélyrepülés a háztartások mindennapi megélhetését is befolyásolja: az európaiak harmada nehezen jön ki a jövedelméből – derül ki a Századvég friss felméréséből.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 13:21
Brüsszel alábbhagyott a klímapolitikai célokból, feláldozta őket a versenyképesség oltárán, ám ez kevés a kontinens versenyképességének visszanyeréséhez Fotó: Worawee Meepian Forrás: Shutterstock
Már a Draghi-jelentés rámutatott, hogy az Európai Unió évek óta súlyos versenyképességi kihívásokkal küzd, és hogy a nehézségeket az energiaválság, az orosz–ukrán háború, valamint az annak nyomán kibontakozó kereskedelmi konfliktusok tovább mélyítették. A probléma kezelését az uniós tagállamok 2024-ben, Budapesten a közösség előtt álló legfontosabb feladatként azonosították, és felszólították az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságot, hogy sürgősen dolgozzon ki olyan javaslatokat, amelyek végrehajtása segíthet kimászni a gödörből.

európai
A Századvég által megkérdezett európaiak többsége úgy látja, az unió versenyképessége romlik, nem mellékesen mindez a megélhetésüket is befolyásolja
Forrás: SZázadvég

 

Az Európai Unió polgárainak több mint kétharmada úgy véli, hogy a közösség versenyképessége romlik

A budapesti megállapodás óta eltelt másfél év, de a helyzet nem változott. Brüsszel előterjesztései – például az orosz energiahordozók tilalmára vonatkozó REPowerEU – nem javítottak az EU pozícióján, és ezt az európai polgárok is érzékelik. A Századvég Európa Projekt-kutatásának eredményei alapján az uniós lakosok 68 százaléka szerint a közösség globális versenyképessége romlik. Az arányuk éppen akkora, mint a korábbi, 2025-ös adatfelvételkor volt – emlékeztet a Századvég. Az általuk közölt felmérésből kiderül, az Európai Unió gazdasági mélyrepülése a háztartások mindennapjaiban is egyre markánsabban megjelenik: 

az uniós polgárok harmada nehezen jön ki a jövedelméből és az arány a tagállamok kétharmadában eléri a harminc százalékot.

Saját bevallásuk alapján, a megélhetési kihívások legkevésbé a magyarokat, litvánokat, hollandokat és portugálokat (22-22 százalék) érinti, míg a legnehezebb helyzetben a görögök (55 százalék), a szlovákok (45 százalék), valamint a lettek, a finnek és a románok (42-42 százalék) vannak.

Az egyedülálló Európa Projekt-kutatássorozat legfrissebb felmérésének célja ezúttal is a kontinensünket érintő legjelentősebb közéleti kérdésekkel kapcsolatos lakossági attitűdök feltérképezése. Az idei kutatás sok releváns téma mellett kiemelten foglalkozik az Európai Unió tevékenységének megítélésével és elégedettségével, az unió lehetséges bővítésének kérdésével, az ukrán háború megítélésével, valamint az energetika és a migráció kérdéseivel.

