Európai Parlamentfapados légitársaságokWizz Air

Brüsszel új terve alapjaiban rendezheti át az európai légiközlekedési piacot

Az Európai Parlament olyan szabályozás kidolgozásába kezdett, mely alapjaiban rendezné át az Európai légiközlekedési piacot, és jó eséllyel ennek az utasok is kárvallotjai lehetnek. Ugyanis iparági szereplők véleménye szerint az Európai Unióban a fapados légitársaságok tartják fenn az árversenyt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 5:20
Illusztráció Fotó: Veres Viktor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Parlament (EP) előírná a fapadosoknak, hogy több csomagot engedjenek fel ingyen a fedélzetre. Az EU ingyenes kézipoggyászt biztosító terve alapjaiban rengetheti meg a fapados légitársaságok üzleti modelljét. Ugyan a javaslat az utasok védelmét célozza, ám az iparági szereplők szerint magasabb jegyárakhoz, lassabb fordulókhoz és végső soron az olcsó légi közlekedés végéhez vezethet Európában.

Ryanair, Wizz Air, fapadosok, diszkont légitársaság / A Ryanair és a Wizz Air is erősen zárta az évet, a két fapados összesen 275 millió utast szállított 2025-ben / Fotó: Nigel J. Harris / Shutterstock
A fapadosok versenye szorítja le az árakat Európában. / Fotó: Nigel J. Harris / Shutterstock

Visszájára sülhet el a fapados légitársaságokra vonatkozó új terv

A fapados légitársaságok egyre nehezebb helyzetbe kerülnek az unióban, s most ezt tetézheti az, hogy az EP olyan módosítást javasolt, amely lehetővé tenné, hogy minden utas ingyen vihessen fel a fedélzetre egy hét kilogrammos táskát egy laptop- vagy hátizsák mellett. Ennek azonban messzemenő következményei lehetnek, és akár a visszájára is elsülhet – írta meg a Világgazdaság.

Andrej Novakov bolgár európai parlamenti képviselő, a poggyászszabályozás parlamenti főtárgyalója szerint az a cél, hogy „világosabb, kiszámíthatóbb szabályok jöjjenek létre a légitársaságok számára, és erősebb legyen az európai légi közlekedési ágazat, de soha nem az utasok kárára”. A BEUC, az európai fogyasztóvédelmi szervezetek ernyőszervezete ezt támogatja, sőt azt javasolja, hogy az ingyenesen felvihető csomag súlyhatárát tíz kilogrammra emeljék. „A fogyasztók elvárják, hogy a kézipoggyász benne legyen a repülőjegy árában” – mondta Agustín Reyna főigazgató. Szerinte a poggyászdíjak bevezetése a csomagokat luxuscikké teszi.

Hadd döntsön az utas, hogy miért hajlandó fizetni

Ezzel szemben az Airlines 4 Europe iparági lobbicsoport megbízásából készült felmérés szerint az utasok fele inkább alacsonyabb jegyárakat szeretne, és elfogadja, hogy a poggyász választható extra szolgáltatás maradjon. „Különböző utasoknak különböző igényeik vannak, és kizárólag nekik kell eldönteniük, miért hajlandók fizetni – nem a szabályozóknak” – mondta Ourania Georgoutsakou ügyvezető igazgató.

A fejenként néhány kilogramm pluszpoggyász összességében jelentősen befolyásolhatja a fapados légitársaságok üzletpolitikáját
Jay Sorensen, a légitársasági díjakat elemző IdeaWorks tanácsadó cég vezetője arra figyelmeztetett, hogy a szabályozás „összezavarná a fapados légitársaságok bevételi mechanikáját”. Becslése szerint az Európában működő légitársaságok tavaly 16 milliárd dollárt szedtek be poggyászdíjakból, ennek mintegy 60 százalékát a fapados cégek realizálták. Sorensen szerint a poggyászdíjakból származó bevétel a diszkont-légitársaságok összbevételének közel ötöde.

A több csomag pluszsúlyt, -költséget és időveszteséget jelent. Augusto Ponte, az Alton Aviation tanácsadó európai igazgatója szerint 

  • „ha fejenként plusz 2-3-4 kilogrammot adunk hozzá, 
  • az összesen 500 kilogramm többletsúlyt, 
  • ami óránként 20–25 dollárnyi extra üzemanyagköltséget eredményez.” 

Ha ezt megszorozzuk az easyJet által évente repült mintegy egymillió órával, az nagyjából 25 millió fontos többletköltséget jelentene évente, ami a légitársaság teljes profitjának körülbelül egytizede.

Egyelőre nem látni, hogy mikor lesz végleges döntés

Szintén kulcskérdés a repülőgépek gyors fordulóideje. Ponte szerint a Ryanair esetében egy járaton plusz 150 fedélzeti csomag körülbelül 10 perces késést okozna. Egy tipikus napon, amikor egy rövid távú repülőgép hatszor fordul, ez egy órával csökkentené gépenként a repült időt. Ha az easyJetről vagy a Wizz Airről beszélünk, ez alapjaiban változtatná meg a játékszabályokat – magyarázta a szakértő.

Első pillantásra az extra ingyenes kézipoggyász előnyösnek tűnhet az utazóknak. Az elemzők szerint azonban Európában éppen a fapados légitársaságok versenye tartja lent az árakat.

 Ha ők árat emelnek, a hagyományos légitársaságok, például a British Airways vagy a Lufthansa is követni fogják őket.

„A globális hálózattal rendelkező légitársaságok csak azért kínálnak elfogadható árakat az európai útvonalakon, mert az easyJet, a Wizz és a Ryanair erre kényszeríti őket” – mondta Sorensen. Európa szerencsés, hogy vannak fapados légitársaságai, mert nélkülük mindenki a rendkívül magas jegyárakra panaszkodna. Az iparág és a fogyasztóvédelmi szervezetek intenzív lobbitevékenysége mellett egyelőre nem látni, hogy mikor lesz végleges döntés.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Haraszti Gyula
idezojelekpolgármester

Hérosz a kátyúban – Már az elvtársak is megunták Karácsony tehetetlenségét

Haraszti Gyula avatarja

Őrsi Gergely inkább vesz a II. kerületnek egy hókotrót.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.