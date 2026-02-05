Brüsszel új terve alapjaiban rendezheti át az európai légiközlekedési piacot

Az Európai Parlament (EP) előírná a fapadosoknak, hogy több csomagot engedjenek fel ingyen a fedélzetre. Az EU ingyenes kézipoggyászt biztosító terve alapjaiban rengetheti meg a fapados légitársaságok üzleti modelljét. Ugyan a javaslat az utasok védelmét célozza, ám az iparági szereplők szerint magasabb jegyárakhoz, lassabb fordulókhoz és végső soron az olcsó légi közlekedés végéhez vezethet Európában.

A fapadosok versenye szorítja le az árakat Európában. / Fotó: Nigel J. Harris / Shutterstock

Visszájára sülhet el a fapados légitársaságokra vonatkozó új terv

A fapados légitársaságok egyre nehezebb helyzetbe kerülnek az unióban, s most ezt tetézheti az, hogy az EP olyan módosítást javasolt, amely lehetővé tenné, hogy minden utas ingyen vihessen fel a fedélzetre egy hét kilogrammos táskát egy laptop- vagy hátizsák mellett. Ennek azonban messzemenő következményei lehetnek, és akár a visszájára is elsülhet – írta meg a Világgazdaság.

Andrej Novakov bolgár európai parlamenti képviselő, a poggyászszabályozás parlamenti főtárgyalója szerint az a cél, hogy „világosabb, kiszámíthatóbb szabályok jöjjenek létre a légitársaságok számára, és erősebb legyen az európai légi közlekedési ágazat, de soha nem az utasok kárára”. A BEUC, az európai fogyasztóvédelmi szervezetek ernyőszervezete ezt támogatja, sőt azt javasolja, hogy az ingyenesen felvihető csomag súlyhatárát tíz kilogrammra emeljék. „A fogyasztók elvárják, hogy a kézipoggyász benne legyen a repülőjegy árában” – mondta Agustín Reyna főigazgató. Szerinte a poggyászdíjak bevezetése a csomagokat luxuscikké teszi.

Hadd döntsön az utas, hogy miért hajlandó fizetni

Ezzel szemben az Airlines 4 Europe iparági lobbicsoport megbízásából készült felmérés szerint az utasok fele inkább alacsonyabb jegyárakat szeretne, és elfogadja, hogy a poggyász választható extra szolgáltatás maradjon. „Különböző utasoknak különböző igényeik vannak, és kizárólag nekik kell eldönteniük, miért hajlandók fizetni – nem a szabályozóknak” – mondta Ourania Georgoutsakou ügyvezető igazgató.

A fejenként néhány kilogramm pluszpoggyász összességében jelentősen befolyásolhatja a fapados légitársaságok üzletpolitikáját

Jay Sorensen, a légitársasági díjakat elemző IdeaWorks tanácsadó cég vezetője arra figyelmeztetett, hogy a szabályozás „összezavarná a fapados légitársaságok bevételi mechanikáját”. Becslése szerint az Európában működő légitársaságok tavaly 16 milliárd dollárt szedtek be poggyászdíjakból, ennek mintegy 60 százalékát a fapados cégek realizálták. Sorensen szerint a poggyászdíjakból származó bevétel a diszkont-légitársaságok összbevételének közel ötöde.